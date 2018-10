Verdades y Rumores | Conozca la verdad sobre la muerte de Fernando Albán por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

ASESINATO (I). El gobierno sigue muy preocupado y ocupado tratando de matizar los efectos del trágico fallecimiento del concejal del municipio Libertador de Caracas y dirigente de Primero Justicia, Fernando Albán. Y tiene toda la razón de preocuparse, porque se les pasó la mano. Esa es la consecuencia de toda una política oficial de persecución, represión y torturas a la oposición. Pensar distinto no es un delito en la mayor parte del mundo, pero en Venezuela si lo es y Albán fue víctima de eso. La mejor demostración de las incoherencias oficialistas sobre la muerte del edil, es que su principal vocero el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, no ha podido mantener una misma versión de los hechos y más bien en la medida que pasan los días va quitando, agregando y hasta contradiciéndose en sus explicaciones. Esa es la secuela lógica de una mentira muy mal montada ¿Por qué mal montada? Porque la han construido a la carrera y con una evidente ausencia de una unificación en el discurso ¿Qué fue realmente lo que ocurrió? Fuentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) relataron a VyR lo que verdaderamente ocurrió y lo hacen porque quieren evitar que el gobierno logre tapar el escándalo. Todo comienza cuando el viernes 5 de octubre Albán es detenido por funcionarios del Sebin en el Aeropuerto de Maiquetía, cuando éste regresaba de un viaje familiar desde los Estados Unidos. Durante varias horas permaneció “desaparecido” en manos policiales, tal como ha sido el modus operandi en los últimos tiempos. Luego de muchas quejas de sus familiares, denuncias de Primero Justicia y presión de la opinión pública, el gobierno admite que lo tiene en su poder. El objetivo con Albán era obligarlo a “confesar” que Julio Borges era el autor intelectual y material del supuesto magnicidio perpetrado contra Maduro el pasado 4 de agosto. Quizás el concejal sólo era una pieza importante para el régimen en su estrategia de culpar a Borges, pero no un elemento a quien le hacían seguimiento permanente. La orden que recibieron quienes tenían la misión de “convencer” a Albán para que acusara a Borges, era sacarle toda la información útil que pudieran sin ningún tipo de violencia física excesiva para que no apareciera golpeado ¿Cuál método de tortura debían usar entonces? Debía ser uno muy rápido y eficaz, pero que además no dejara daños visibles. Por eso lo metieron en una bañera llena de agua y ahí lo sumergían constantemente para ahogarlo y obligarlo a aceptar el papel de delator de Borges. Varias veces lo hicieron hasta que la víctima no soportó más y murió ahogado. Cuando el detenido se les murió en sus manos se disparó la alarma. Se les había pasado la mano. El escándalo estaba garantizado y sólo debía maquillar los hechos para justificar lo ocurrido. Todo pasó muy rápido y no tuvieron el tiempo y las opciones para diseñar una sola versión y que además fuese creíble. La decisión fue simular el suicidio para justificar lo sucedido, pero hasta en eso se les pasó la mano. El lunes 8 de octubre en horas del mediodía el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anuncia el supuesto suicidio y luego aparece el ministro, Néstor Reverol, dando su propia versión y además prometiendo una exhaustiva investigación de lo ocurrido. Proseguía el corre corre oficialista. No era para menos, porque serían acusados de homicidio.

VEA LAS CONTRADICCIONES DEL FISCAL SOBRE LA MUERTE DE FERNANDO ALBÁN:

https://youtu.be/AZ57vMv7Hho

MENSAJE. La visita del senador republicano, Bob Corker, a Venezuela tuvo una finalidad que ha sido mantenida en estricto secreto. No sólo vino a reunirse con Maduro y con algunos representantes de la oposición, sino que vino a recibir un mensaje con una importancia estratégica. Es un mensaje que Maduro le envió a Donald Trump ¿Cuál es el mensaje? El “Madurismo” le está proponiendo al gobierno de Estados Unidos entregarle la otra parte de nuestras riquezas que aún no han sido hipotecadas a China y Rusia, a cambio que flexibilicen las sanciones contra los altos jerarcas del régimen. El ofrecimiento incluye petróleo, hierro, aluminio y otros minerales que están en nuestro suelo. El mensaje es claro: todo eso a cambio que los dejen en paz. Están a la espera de una respuesta de Trump y conociendo lo pragmático que es el presidente de EEUU, que no nos asombre si hay un cambio en la política de esa nación hacia el oficialismo. Para Trump la prioridad es devolver la grandeza de Estados Unidos y el conflicto venezolano es secundario en ese sentido.

VENEZUELA. La crisis nacional está en un peligroso limbo. Por un lado, estamos ante un gobierno impopular, pero fuerte. Eso suena contradictorio y hasta disparatado, pero es una de las cosas extravagantes que ocurren en la situación nacional. Es un gobierno que, a pesar de la leve mejoría que ha tenido en las encuestas, sigue teniendo un elevado rechazo. La mayoría de la población desaprueba la gestión de Maduro y pide un cambio urgente, pero eso no se traduce en una debilidad manifiesta de éste. Y esa impopularidad no se convierte en una grave inestabilidad del gobierno, porque es fuerte en el control de la sociedad a través de todo el complejo sistema de beneficios que han centralizado en el Carnet de la Patria y que hasta ahora les garantiza la lealtad de un amplio sector poblacional que los respalda, unos porque creen en ellos y otros porque reciben dádivas para subsistir. A un gobierno impopular, pero fuerte, lo ayuda una oposición dispersa, desacreditada y además radicalizada en un porcentaje importante. El sector opositor sigue fracturado y hasta enemistado. Las diferencias son más que evidentes y no se visualizan probabilidades que a corto plazo esa división logre ser superada. Uno de los grandes males de la oposición partidista es la poca confianza que genera en la población. En este momento, aunque parezca ilógico, no importa cuánto hagan o digan los voceros de la oposición, para una mayoría no hacen nada, no dicen nada. Hay una brecha comunicacional profunda que se produjo cuando se rompió la conexión emocional a raíz de la acumulación de errores y fracasos. Lo peor es que mientras la oposición política pierde confianza en la población, gana espacios la radicalización. Hay un grupo de radicales que al decir lo que la gente quiere oír sobre la salida de Maduro y el enjuiciamiento de todos los que han destruido el país; ganan adeptos en las redes sociales. En medio de este mar picado y lleno de tiburones está el país y se ve lejana la posibilidad de una salida de fondo. Por un lado, es inviable una invasión y por el otro el diálogo es poco creíble por las mañas del régimen, además de la desconfianza que generan los promotores. Ante todo esto y más, es claro que la crisis venezolana está en un limbo peligroso.

PDVSA. La industria petrolera venezolana sigue hundiéndose en una crisis monumental. No sólo sus trabajadores han perdido el miedo y salen casi a diario a protestar exigiendo mejoras sustanciales en sus ingresos, sino que la casi totalidad de sus taladros están parados por diversas razones: falta de insumos, inseguridad, ausencia del personal y muchos otros problemas. Incluso sobran los barcos que no descargan los productos que se requieren para las operaciones, porque no hay dólares para pagarles. Hasta los socios de las empresas mixtas, incluyendo a los chinos, están molestos por la situación en PDVSA. En el caso de PDVSA Occidente los taladros en el Lago de Maracaibo están paralizados porque no hay lanchas, ni remolcadores para transportar al personal y asistir en las operaciones. Es tan grave la situación que están tratando de comprar con mucha urgencia unas 25 lanchas, aunque están previendo adquirir unos equipos que son pequeños, usan motores fuera de boda y están diseñados para paseo y no para labores de gran intensidad, pero además no están hechos para las difíciles condiciones del Lago de Maracaibo. Se avecina una rápida y brutal caída en la producción porque además de las fallas operativas, el hambre afecta a sus trabajadores que no quedaron nada satisfechos con las nuevas tablas salariales.

ASESINATO (yII). El gobierno sigue enredado en sus mentiras sobre el caso. Las distintas versiones oficiales denotan una fuerte improvisación. La verdad es que lo mataron en la bañera en alguna de las sedes del Sebin ¿No fue en la sede de Plaza Venezuela? Esa es una de las dudas porque todo apunta a que la muerte ocurrió en otro lugar y lo llevaron a ese edificio para aprovechar la altura y así tratar de simular el suicidio. La otra duda razonable es cuál fue el día y la hora real de su muerte, porque se presume que de pronto no fue el lunes, sino antes y retrasaron el anuncio del fallecimiento para terminar de armar el montaje. Pero no todo quedó con la acción de lanzar el cuerpo de la víctima por una ventana. Debían mostrar las evidencias visuales que justificaran su versión y para eso se apropiaron rápidamente de los videos de vigilancia y contrataron a dos expertos extranjeros para que le aplicaran “magia” a los videos y que estos encajaran en la versión oficial. Aun los videos no están listos, porque si lo estuvieran ya los habrían mostrado a la opinión pública. Pero además estaban fabricando eventos que distrajeran la opinión pública. Pensaron en destapar uno o varios casos fuertes de corrupción. Para eso hurgaron en varios, pero casi todos podían chispear a importantes figuras del régimen. Intentaron usar uno de los tantos guisos ocurridos en PDVSA, pero por ahora no encontraron la cortina de humo perfecta. Por eso decidieron liberar a uno de los presos políticos más importantes por el evidente ensañamiento en su contra, Lorent Saleh. Además en el seno del gobierno se discutió la posibilidad de “sacrificar” a quienes lo ahogaron, pero esa alternativa no prosperó. De todas maneras ese temor persiste en los pasillos del Sebin. En cualquier momento el Fiscal u otro vocero oficialista pudieran mostrar los videos trucados como evidencia clara del suicidio de Albán y con eso aspiran que cese el escándalo y la opinión pública caiga en la trampa de un nuevo trapo rojo. La verdad es que Albán murió ahogado en la bañera donde era torturado e incluso posiblemente falleció en otro lugar y lo llevaron al edificio en Plaza Venezuela para simular el suicidio. El gobierno de nuevo se tragó la luz. Les dejo la verdad de lo ocurrido.

ABUSO. La frontera de Venezuela con Colombia no sólo se ha convertido en la puerta de huida de miles y miles de venezolanos, sino también en un tremendo negocio para algunos funcionarios públicos que desean “complementar” sus ingresos a costa de quienes salen del país. El pasado miércoles 10/10/2018 ocurrió uno de los tantos episodios de abusos por parte de funcionarios del Saime en este caso. Eran las 6AM aproximadamente cuando en Paraguachón ya se evidenciaba una cantidad apreciable de ciudadanos que deseaban cruzar legalmente. La cola ante la taquilla del Saime reunía a unas 15 personas, algunos con niños, maletas y su alma en vilo por los riesgos de la zona. Una joven madre con su niño quiso sellar los pasaportes y ahí comenzó su suplicio. Cuando la vieron sola con el menor, los funcionarios vieron un negocio. Le pidieron cuanto papel se les ocurrió, pero la joven madre tenía incluso apostillado el permiso de viaje firmado por su esposo, pero al funcionario y a su supervisor les pareció que la huella no estaba nítida y amenazaron con no dejarla cruzar. En medio de su desesperación, ella fue abordada por el supervisor de guardia quien la conminó a entrar a su oficina y le dio la solución: “Págame $100 y puedes seguir tu viaje”. La víctima no tuvo más remedio que sacar esa cantidad de sus escuálidas reservas, para poder huir legalmente de Venezuela. Una vez pagó, de inmediato aparecieron ambos pasaportes sellados y con lágrimas, además de mucho susto, cruzó hacia el lado colombiano de la frontera en la Guajira. Un amplio conocedor de lo que ocurre en la zona confirmó que eso ocurre todos los días y que los funcionarios de guardia levantan muchos dólares a diario. Casos y cosas de la crisis venezolana.

PERIJÁ. Aún estaba fresca en mi memoria la denuncia hecha por el líder del PCD-Zulia, Carlos Alaimo, sobre la presencia de guerrilleros y paracos en los municipios fronterizos, cuando un amigo residente ¿o sobreviviente? del municipio Rosario de Perijá me dio detalles de la tragedia que viven los habitantes de la zona: “Aquí manda el ELN. Todo lo controlan. Hacen lo que les da la gana y nuestros militares se hacen los pendejos. No sólo tenemos que vivir en medio de guerrilleros, sino que además la crisis eléctrica no amaina. Los largos apagones diarios siguen ocurriendo y eso tiene paralizada la producción agropecuaria. Nadie nos da la cara. Los alcaldes están de brazos cruzados”. Esta es la confirmación de todo lo que ha venido denunciando el médico y empresario. Eso está ocurriendo en el Zulia ante la mirada complaciente de la Fuerza Armada Nacional y el absoluto silencio de Gobernador, Omar Prieto.

MENTIROSO. Me causó mucha risa la enorme mentira que lanzó por algunos medios de comunicación el líder de la Banda “Los Incapaces” que ha destruido el Sedemat de la Alcaldía de Maracaibo. Este señor que nunca ha sabido, ni sabrá, lo que es manejar un organismo recaudador de impuestos, afirmó que a partir del 1ro de noviembre el cobro del Impuesto a las Actividades Económicas deberá ser pagado mensualmente y no por trimestre. Eso es una burla al contribuyente, porque si no han podido cobrar eficazmente los impuestos de los tres trimestres del año en curso porque el sistema no funciona, mucho menos podrán los empresarios pagar por mes. Eso terminará de colapsar un organismo que está el borde del abismo. Y lo está porque la Banda “Los Incapaces” no sólo se empeñó en instalar un sistema que no funciona, sino que además ha venido acabando con el personal calificado con muchos años de experiencia a quienes desde el primer día han venido acosando. A quien no han botado, le han hecho la vida imposible para que renuncie. Todo es un desastre. Cuando preparaba el cierre de esta columna me llegó un mensaje desde el Sedemat: “El funesto personaje que bautizamos como “El Chacal Dañino” sigue mandando en la institución, a pesar que el Alcalde Willy Casanova, dio la orden de sacarlo por todas las quejas que había recibido sobre sus guisos y maltratos al personal. Incluso el maneja como un títere al Intendente. Está tan mal el Sedemat, que por ejemplo en Inmuebles sólo se puede liquidar una solvencia a diario y eso es un caso inédito pues se trata de una Alcaldía que impide que sus ciudadanos le paguen”. Y saben que es lo peor de todo, que el supuesto experto cubano que instaló el sistema no termina de aceptar que es un fracaso.

CASOS Y COSAS (III)…Del Servicio Autónomo Imprenta del estado Zulia. Seguimos exponiendo las irregularidades que ocurren en esa dependencia de la Gobernación. Vamos esta semana con los “hechos”: “En el transcurso de una semana (del miércoles 11 al miércoles 18 de abril de 2018), en plena gestión de Omar Prieto, los directivos desmantelaron y desaparecieron la máquina impresora más grande, costosa e impresionante de todas las que se hallaban en el taller de operaciones. Estaba instalada allí desde comienzos del siglo pasado y era la única que imprimía dos colores (bicolor) a la vez, y, según los trabajadores más antiguos, todavía en 2014 funcionaba a cabalidad. Últimamente se encontraba en desuso por falta de piezas que eran hurtadas asiduamente. Debía medir cerca de 2 metros y medio de alto por 3 de ancho. Es de fabricación alemana (ORIGINAL HEIDELBERG EINFARBEN OFFSET) como todas las que se hallan y las que fueron sustraídas de este recinto. Aunque últimamente no se utilizaba, se encontraba en perfecto estado porque el encargado de limpieza la conservaba con esmero. Impresionaba por su tamaño, su tecnología y su capacidad. Si le faltaban algunas piezas, lo lógico era que las adquirieran o, al menos, gestionaran su arreglo, pero nunca se hizo por desamor y por interés malsano. Se dice que fue vendida a una litografía ubicada en la calle Carabobo, a la que le fueron vendidas otras máquinas, no se sabe bajo qué excusa ni por cuál cantidad de dinero. Por supuesto que antes la desincorporaron y, al igual que en anteriores ocasiones, cumplieron la normativa reglamentaria. Respecto a este caso hay varias cosas que reseñar: 1.- Que no se trata de cualquier mueble, aparato o herramienta. Se trata de una máquina centenaria que para proceder a su desincorporación o negociación, las autoridades regionales debieron estar en conocimiento. Ahora no se sabe de su paradero ni cómo se llevó a cabo el procedimiento. 2.- En caso de que la negociación estuviera justificada, el dinero proveniente se pudo haber empleado para la repotenciación o reparación de otras máquinas que ameritan cuidado, pero tampoco se utilizó para ello. A cambio los trabajadores tienen que llevar kerosene y grasa de su casa para limpiar los rodillos y aceitar los rodamientos. 3.- Con ese dinero se pudo haber arreglado la cancha de algún colegio, se pudieron haber construido por lo menos cuatro aulas, o se pudo haber dotado de implementos y uniformes a varios equipos de futbol o béisbol infantil”. Creo que el Gobernador debería abrir una investigación muy seria en la Imprenta del estado. La semana que viene más detalles.

DENUNCIA. Me llega una importante denuncia de los pobladores de los sectores Los Lirios, El Oeste y El Chivato ubicados en la parroquia San José, vía a Cuatro Bocas, municipio Jesús Enrique Lossada: “Señor Gobernador Omar Prieto necesitamos con urgencia de su ayuda en vista que se ha desatado un vandalismo fuera de control. A los pobres campesinos ya no hayan que robarnos y el colmo de los colmos es que ahora una banda de ladrones, se ha dado a la tarea de colocar alcabalas todas las noches (mecateros) para cobrar peaje y quien no tenga como pagar, es atracado. Todo ocurre con la complicidad de los efectivos de la Guardia Nacional y funcionarios de la Policía Regional que están en el puesto de Cuatro Vías. Se comenta que el grupo de maleantes es dirigido supuestamente por un tal Lorenzo González, alias “Muñeco Quemao”, acompañado de “El Chalanero” y “El Chito”. Señor Gobernador necesitamos que investigue las denuncias que hemos hecho a través de los consejos comunales, porque estamos en manos de la delincuencia. Esperamos su apoyo”.

TERREMOTO. El asesinato del comisario Benito Cobis, quien era jefe de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP), amenaza con remover los cimientos de la Gobernación del Zulia. Se dicen cosas muy feas en torno a ese crimen.

