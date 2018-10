La atleta venezolana Anita Fit participará en el Iron Man de Miami

Posteado en: Deportes, Titulares

La destacada atleta venezolana, mejor conocida en las redes sociales como @SoyAnitaFit, se encuentra preparándose al mil por ciento para enfrentarse a un importante reto en su carrera; lo cual se traduce en un Medio Ironman a realizarse en la ciudad de Miami el próximo 11 de noviembre, el cual consiste en realizar 2000mts de nado, 90km de bicicleta y 21km corriendo.

Nota de Prensa

Quienes conocen su historia y su vida, saben que Anita Petrosini quizás sea el perfecto ejemplo de que nunca es tarde para lograr tus sueños y que el mejor día para empezar a lograrlos, siempre será hoy.

Pero para aquellos que no conocen sobre su background, les será interesante saber que Anita no siempre fue así. Como algunas mujeres, tenía muy poco interés o casi ninguno en el mundo del deporte y la vida sana, y no fue sino hasta los 26 años de edad que Anita decidió sumergirse en esas ‘aguas’ del mundo fit.

“Nunca hice deporte de pequeña, ni gimnasia, ni tenis, ni natación… pudiera decir que hasta era anti deporte. Pero a los meses de haber tenido a mi bebé, fue que decidir darle un vuelco a mi vida… Sí! A los 26 años! Para muchos quizás sonaba como muy tarde, pero para mí no lo fue… Era apenas el inicio de una nueva etapa. No fui deprisa, ni trazándome metas irreales; sólo fui realista y paso por paso”, comenta la atleta venezolana, quien hoy en día comparte sus tips y experiencias con una interesante comunidad de casi 20mil seguidores en instagram, que persigue sus mismos intereses de vida sana.

Uno de los aspectos más atractivos de todo ese proceso de cambio en la vida de Ana Petrosini, es que todos los deportes en los que se estaba sumergiendo paulatinamente, eran totalmente desconocidos para ella; pero el haber tenido una meta clara, la llevó definitivamente a lograrlos con satisfacción y desempeño: “Comencé a trazarme metas reales. La primera fue poder correr 1km. Poco a poco fui subiendo la intensidad en el deporte, y por ende a atravesar todo tipo de lesiones. Fue entonces cuando comencé a hacer ejercicios funcionales como TRX, fuerza, gym, y pare usted de contar, para ir adaptando mi cuerpo. Luego vino la bicicleta con sus caídas y raspones, y después se me ocurrió la idea de hacer un Triatlón pero lo irónico es que yo ni sabía nadar bien. Me empezaron a enseñar con tablita como a los niñitos y cuando estaba lista, me apunté en un Triatlón Olímpico en Aruba y recuerdo que estaba muerta de miedo de morir en el mar intentándolo”.

El resto en su vida, ha sido historia: Anita Petrosini ha pasado 10 años sumergida de lleno en los deportes. Hizo varios Medio Ironman en el camino, y a los 35 años, ya estaba participando en un Full Ironman. “Convertirme en deportista me hizo mejor persona, me volvió más sensible, más humana, más disciplinada, más consiente… y sin buscarlo, eso generó en mí una mujer que quiere que otras mujeres vivan lo que yo viví…”, asegura la atleta quien hoy en día, esa misma pasión por los ejercicios, la llevó a fundar con su amiga y colega ‘fit’ Glenda Pietri, un gimnasio llamado FitBox Caracas en donde las mujeres van a hacer boxeo de una forma divertida; ya que “hoy en día mis metas son otras. Me gusta rodearme de mujeres con propósito, bellas, capaces, y llenas de energía. Mujeres que inspiren… mujeres reales. Ver cambios en ellas con aportes míos, me llenan de mucha satisfacción”.

Así, luego de lograr con éxito dos Triatlones (en julio y agosto de este año) dentro de la trilogía Mack Cycle; el nuevo reto para @SoyAnitaFit es realizar un 70.3 (Medio Ironman) el 11 de noviembre en la ciudad de Miami, el cual consiste en realizar 2000mts de nado, 90km de bicicleta y 21km corriendo. Sobre esta importante experiencias para su carrera, Petrosini admite de forma muy humilde que “mi reto no es ganar. Quienes ganan en esta distancia, ya son profesionales o se dedican a esto 100%. Mi meta es simplemente realizarlo y llevarme mi medalla con el mejor performance posible para con ello generarme una satisfacción a mi misma”, concluye.

Para conocer mucho más sobre la historia y aventuras de esta mujer inspiradora; no dejen de seguirle la pista a través de sus redes sociales @SoyAnitaFit y @FitBoxCaracas en Instagram.