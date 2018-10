La Nasa bautiza una nueva constelación con el nombre de Godzilla

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La Nasa e investigadores de astronomía de todo el mundo anunciaron 21 nuevas constelaciones de rayos gamma para celebrar el décimo año de operaciones de su satélite Fermi y entre las imágenes aparece el “Rey de los Monstruos”, Godzilla.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos emitió un comunicado en el que explican la razón de nombres a las estrellas. “Por primera vez el número de fuentes de rayos gamma conocidas es comparable con el número de estrellas que brillan en el espacio. Por ello pensamos que presentar un nuevo conjunto de constelaciones era una excelente manera de ilustrar esos puntos de luz”.

La científica Elizabeth Ferrara y el astrofísico Daniel Kocevski han desarrollado un mapa interactivo junto a la ilustradora Aurore Simonnet que muestra todo el cielo, a través de los rayos gamma que capta el telescopio Fermi. Un maravilloso trabajo en el que se puede clicar en cada constelación para ver su nombre y su forma, además de un enlace que te amplía la información.

