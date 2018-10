El dardo de Trump al candidato al senado Beto O’Rourke: Quiere “convertir a Texas en Venezuela”

El presidente Donald Trump trató de avivar los temores del socialismo el viernes mientras golpeaba al representante Beto O’Rourke, el demócrata que compite con el actual senador republicano Ted Cruz por un puesto en el Senado de EEUU por el estado Texas.

Por lapatilla.com

Antes de su visita de lunes a Houston, Trump calificó al representante de 46 años como “un total peso ligero en comparación con Ted Cruz”, y quien “no se acerca a los valores y deseos de los tejanos”. Sugirió que O’Rourke quiere “convertir a Texas en Venezuela”, desplegando la retórica que ha utilizado en un intento de presentar a los demócratas como izquierdistas peligrosos mientras el Partido Republicano intenta defender sus mayorías en el Congreso el próximo 6 de noviembre.

Beto O’Rourke is a total lightweight compared to Ted Cruz, and he comes nowhere near representing the values and desires of the people of the Great State of Texas. He will never be allowed to turn Texas into Venezuela!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de octubre de 2018