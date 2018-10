Condenan a Iglesia chilena a indemnizar víctimas de párroco abusador Karadima

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó un fallo de primera instancia y condenó al Arzobispado de Santiago a pagar una millonaria indemnización a víctimas de Fernando Karadima, un influyente párroco que por décadas abusó sexualmente de niños y adolescentes.

Según confirmaronlos favorecidos por el dictamen, la Iglesia deberá pagar 450 millones de pesos (unos 670.000 dólares) a James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, según el fallo unánime de la IX Sala del tribunal de alzada.

En primera instancia, el juez Juan Muñoz había rechazado la demanda presentada por los tres abusados por Karadima, que han liderado las denuncias contra los abusos cometidos por representantes de la Iglesia y que hace algunos meses fueron recibidos por el papa Francisco en el Vaticano.

Los tres han acusado a los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, el primero arzobispo emérito de Santiago y el segundo actual titular de la Archidiócesis, de encubrir los abusos de Karadima, que hace unas semanas fue expulsado del sacerdocio por el papa.

Karadima, a quien la Justicia canónica condenó a una vida de oración y penitencia, pero al que los tribunales chilenos no condenaron por estar sus delitos prescritos, fue un influyente párroco en un pudiente barrio de Santiago, formador de medio centenar de sacerdotes, de los que cinco llegaron a ser obispos.

El cambio de giro de la Justicia se debió, según el diario La Tercera, al descubrimiento de una carta que el cardenal Errázuriz al nuncio Giuseppe Pinto en 2009, en la que señalaba que tras recibir las denuncias contra Karadima había resuelto no interrogar al párroco para no causarle molestias.

La misiva fe hallada durante los allanamientos al Arzobispado de Santiago realizados en junio pasado por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.

“HISTÓRICO. Iglesia pierde y se admite encubrimiento, negligencia y mentiras. Desde hoy un mundo más seguro para niños”, publicó en las redes sociales Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Karadima.

Historic sentence: Catholic Church and Hierarchy in Chile condemned for covering up, negligence and lying for years about sexual abuse. Chilean cardinals and bishops exposed for what they are…criminals. A historic and emotional day for thousands of survivors! @joshjmac @AP pic.twitter.com/7lhhlQXfpH

— Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) October 21, 2018