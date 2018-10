EEUU demanda investigación a diplomáticos de Cuba y Bolivia que causaron escándalo en ONU

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, demandó al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que investigue a las delegaciones de Bolivia y Cuba tras las escandalosas interrupciones que ocasionaron el martes en la sede del Consejo de Económico y Social de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. Así lo reseña radiotelevisionmarti.com

Ese día por iniciativa de Estados Unidos se discutió la situación de los presos políticos en Cuba y se lanzó la campaña “Jailed for What?” (Presos ¿por qué?), que responsabiliza al gobierno cubano por violaciones a los derechos humanos en la isla.

En una carta a Guterres enviada este viernes, a la que tuvo acceso la cadena Fox News, Haley criticó que, debido al comportamiento escandaloso de las delegaciones de Cuba y Bolivia, el evento diplomático se convirtió en una escena de turbas y causó un daño significativo a la propiedad de las Naciones Unidas”.

“Respetuosamente pido a condenar esta conducta muy poco profesional y requerir a las delegaciones bolivianas y cubanas a pagar por los daños ocasionados”, dice la carta.

Además la embajadora pidió a la ONU que investigue el comportamiento de estas delegaciones que “amenazaron a ciudadanos comunes y buscaron amedrentar a los participantes”.

También demandó que se identifique a las personas que causaron daños a la propiedad para que sus respectivos países paguen por las afectaciones.

En declaraciones a Fox News, Haley dijo que la delegación de Cuba tuvo un comportamiento poco profesional e infantil y que fue una burla a la diplomacia.

Video

Kudos to Ambassador Currie and the entire @USUN and @StateDept team along with human rights defenders who are professionally carrying forward event on political prisoners in Cuba despite outrageous interruptions and attempts at intimidation from the floor at UN #JailedforWhat pic.twitter.com/j0QUON3hK8

— Ryan Kaminski (@rykaminski) 16 de octubre de 2018