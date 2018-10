Mueren dos de los seis rinocerontes negros enviados a Chad

Dos de los seis rinocerontes negros sudafricanos que fueron enviados en mayo al parque de Zakuma, en el sureste de Chad, donde desaparecieron hace casi medio siglo, fueron encontrados muertos recientemente, informó el domingo la organización African Parks.

“Podemos confirmar que estos dos rinocerontes (un macho y una hembra) no fueron presas de la caza furtiva. No obstante, se desconoce por ahora la causa exacta de su muerte”, indicó en un comunicado la oenegé protectora de la fauna salvaje, que administra los parques naturales en África.

African Parks precisó que los otros cuatro rinocerontes siguen vivos y “están siendo vigilados de cerca”.

En mayo, una iniciativa conjunta entre African Parks, los parques sudafricanos (SANParks), y los gobiernos de ambos países permitieron la reintroducción de seis rinocerontes negros de Sudáfrica en el parque de Zakuma, en la sabana del sureste de Chad.

We are deeply saddened to share that 2 rhino carcasses have been discovered in Zakouma NP in Chad. We can confirm they were not poached, but an expert Veterinarian team is on site to conduct postmortems to determine the exact cause of death. Learn more: https://t.co/NmBxkQwMjU

— African Parks (@AfricanParks) 21 de octubre de 2018