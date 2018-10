Reportan seis personas heridas tras un tiroteo cerca de un estadio en Jacksonville, Florida (Fotos)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Varias personas fueron alcanzadas por disparos en Jacksonville, Florida, cerca del estadio TIAA Bank Field, este domingo donde se lleva a cabo un partido de la NFL entre el equipo local de los Jaguars y Houston, Tx.

De acuerdo a información de la policía de Jacksonville está investigando un tiroteo masivo en la zona.

La oficina del alguacil de Jacksonville aseguró que al menos seis personas resultaron heridas en el hecho.

El tiroteo ocurrió justo después de la 1 pm, aproximadamente a media milla al norte del TIAA Bank Field, donde los Jaguares de Jacksonville de la NFL están hospedando a los Texanos de Houston.

“El área alrededor del tiroteo en APR se ha cerrado y la investigación está activa. Este incidente está fuera de la huella del estadio y no ha afectado el juego Jag en este momento. En lo que se refiere al tráfico, estamos trabajando en los patrones de tráfico del juego afectados “, relatan las autoridades.

Nadie está bajo custodia. Según la oficina del alguacil de Jacksonville en Twitter, la policía cree que el tirador conducía un automóvil gris o plateado de 4 puertas.

