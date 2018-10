Caiga Quién Caiga: Otra gran producción de la “revolución”… Ledezma y el bloqueo, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

OTRA GRAN PRODUCCION DE LA REVOLUCIÓN: LEDEZMA Y EL BLOQUEO

Independientemente de la verdad o de la falsedad, del hecho por el cual se ataca al ex Alcalde Antonio Ledezma, nos parece otro mecanismo del Gobierno, con buen asesoramiento cubano para entretener, o mejor dicho, distraer del tema central: La profundización de la crisis y la inevitable destrucción de las pocas estructuras productivas. Al mismo tiempo retrasar la inevitable salida de Nicolás, luego del vencimiento del único periodo válido que cumple.

El Alto Gobierno Frente a la imposibilidad de entrar en contacto directo con los venezolanos, ni siquiera con sus electores quienes no pueden conocer tampoco las propuestas o planes, acuden al uso inteligente de los medios de comunicación e información. Según los últimos estudios un 57% se entera por vía de las redes y allí es más fácil, terciar las conductas políticas, adquiriendo un fuerte control sobre el mensaje que llega al público. En consecuencia, genera efectos significativos en el “recall” popular, en las actitudes deseadas, manipulando el voto, sumándole las trampas propias de quien maneja el proceso. O sea, contarse y darse el vuelto.

Medios censurados, bloqueados, controlados, le permiten estimular a los venezolanos para que basen sus decisiones, más en sentimientos que en racionalidad.

El gobierno quiere que no creas en un liderazgo opositor, divide y vencerás profesa la máxima política. Hemos terminado por dudar de todo y de todos. El gobierno quiere que pierdas la fe de que esto tiene solución, que emigres y se encarga además de estimular a los que se van para que no quieran regresar y motiven el mismo sentimiento que ellos tuvieron para desprenderse de su tierra.

UNO: CASO LEDEZMA

Él debe explicar muchas cosas ciertamente. La opinión pública lo merece. Ahora bien, resulta muy conveniente que su “descredito” surja precisamente cuando se le señalaba como el candidato natural, a Presidir una presunta “transición”. Un Ledezma reunido con los líderes continentales contrarios al Foro de Sao Paulo: Macri, Uribe, Piñera, Almagro, etcétera, por retruque afecta la credibilidad de estos líderes.

No tengo dudas, el gobierno que probablemente tiene las manos metidas en su “peculiar” fuga del país, como en otras, con esto lo elimina, lo saca del juego político. Ellos te hacen y también te destruyen cuando quieren. Ahora bien, dentro de la oposición otro sector adverso, también se nutre de su caída. Incluso algunos que en el exterior competían por el encabezamiento de la mencionada transición, han sido beneficiados. ¿Intencional o accidental? Lo dejo a su interpretación. “Bolivita” como le decían en la juventud de AD, cuando llegó de Guarico, vive su “Delirio sobre el Chimborazo”.

DOS: “BLOQUEO GRINGO” culpable de Crisis venezolana. Otra Gran Producción cubana de Nicolás

El vicepresidente del Área Económica de Venezuela, Tareck El Aissami, denunció que Estados Unidos ha cerrado cuentas y bloqueado transacciones de empresas privadas venezolanas que recibieron dólares del gobierno para importar bienes de primera necesidad. Según esta estrella del mundo árabe venezolano, los ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido transar deuda del gobierno y de PDVSA, lo que según Maduro forma parte de una “guerra económica” para intentar derrocarlo. El Aissami anunció “El presidente ha decidido que 2.000 millones de euros vayan al mercado cambiario nacional (…). El gobierno va a hacer ofertas de divisas en los meses de noviembre y diciembre para los sectores productivos y para las personas naturales. Divisas a una tasa real, no criminal”, acotó el funcionario.El vicepresidente del Área Económica aclaró que, debido a las sanciones de Estados Unidos, las transacciones del gobierno ya no se harán en dólares, sino en euros, yuanes y otras monedas. Lo que no dice el funcionario, ni lo dirá es que para combatir esta crisis, Maduro decretó hace casi dos meses un paquete de medidas que incluyen reforma fiscal, congelación de precios de la cesta básica e incremento del salario mínimo por 35 veces su valor, resultando medidas impertinentes, incompletas y no atacaron la raíz de los males de la economía del país. Muchos Economistas advirtieron que anuncios de El Aissami “son una gran mentira” pues “Todo el sistema financiero y el sistema comercial internacional usan como referencia el dólar. Ni siquiera la economía China ha logrado reemplazar al dólar como medida de cambio a nivel internacional”.

Por cierto, esta película ha sido repetida durante 60 años por los cubanos y no niego, que su instrumentalización políticamente ha sido positiva para la peor dictadura del planeta, la más larga y cruel.

Del escrito anónimo You’re time, algo que me definitivamente Dios me lo envío: “Todos en este mundo viven de acuerdo a su propio tiempo. Las personas que te rodean, unos pueden parecer que están delante de ti y otros que están detrás pero todos están corriendo su propia carrera en su propio tiempo. No los envidies, no te burles. Ellos están en su vida y tú estás en la tuya. Así que relájate. No has llegado tarde. No has llegado temprano. Estás justo a tiempo”.

CRIMEN EN ZOOLOGICOS: Mucha gente está muriendo de hambre, imaginen el caso de los animales. Igual sucede en otros zoológicos de Venezuela, si es que no se los comen primero. Trabajadores del Parque Zoológico Chorros de Milla #Merida denuncian que los animales se están MURIENDO DE HAMBRE, piden a la comunidad colaborar con lo que sea posible (comida y medicinas)

CERTERO ARTÍCULO De mi primo Antonio José Monagas, “Factor Negro”. Allí explica “como Estudiosos de Universidad de Copenhague, dieron con la solución al problema que, para la historia del hombre, ha significado la tendencia del individuo a no medir el perjuicio que su decisión puede ocasionar en otra persona. O sea, a sobreestimar sus intereses sin importarle el alcance de los efectos que puedan resultar del dictamen puesto en curso. Léalo completo y entenderá el propósito de la abundante maldad de Jorge Rodríguez, Diosdado y compañía.

Marcos Hernández López CEO HERCON señala: “Lentamente todo se configura hacia la unidad… opositores y chavistas se “toleran” porque sólo existe un objetivo: sacar a NM… nada de invasión, se está fraguando de acuerdo a la compleja dinámica lo que todo demócrata de aspirar… elecciones! Emerge la vertiente elecciones generales, además, comienzan alinearse los discursos de los líderes opositores… no son momentos de radicalismo! A la calle quienes aspiren dirigir a la nueva Venezuela…”. En lo único que se equivocan los criticos de la tesis “invasión”, es si la gente la quiere o no… Se sorprenderían.