Nikki Haley: Los dictadores socialistas venezolanos están alentando la caravana de migrantes

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, denunció este martes que los políticos hondureños aliados con el Gobierno de Nicolás Maduro y de Cuba están alentando la caravana de emigrantes que se dirige hacia la frontera de Estados Unidos y México.

La Patilla.com

“Necesidad de mirar los motivos políticos detrás de la caravana. Los políticos hondureños aliados con los dictadores socialistas venezolanos y cubanos están alentando a la caravana a socavar el gobierno del presidente Hernández”, resalta en su cuenta en la red social Twitter.

Asimismo, la funcionaria de la administración de Trump que asume su cargo de embajadora ante la la ONU hasta finales de año aseguró que “Estados Unidos es un país de leyes, no de caos fronterizo”.

RT @USUN: Need to look at political motives behind the caravan. Honduran politicians allied w Venezuelan & Cuban socialist dictators are encouraging the caravan to undermine US-friendly gov’t of Pres Hernandez. The US is a country of laws, not border chaos https://t.co/fT75153nzc

— Nikki Haley (@nikkihaley) 23 de octubre de 2018