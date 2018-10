El momento en que CNN cortó su transmisión en vivo por el envío de un paquete sospechoso (Video)

El momento en que los presentadores de la cadena CNN debieron interrumpir una entrevista para evacuar los estudios ante una presunta amenaza de un paquete sospechos, justamente cuando realizaban una entrevista relacionada a los paquetes enviados a la casa de Bill y Hillary Clinton y a la residencia de Barack Obama.

Las alarmas podían escucharse mientras los presentadores Jim Sciutto y Poppy Harlow estaban al aire. En los últimos momentos antes de enviar al corte, el plano mostraba cómo otros empleados salían por la parte posterior.

Here’s the moment CNN had to handoff to DC and evacuate Time Warner Center in New York pic.twitter.com/TUtnWrss9z

La policía llegó al edificio de Time Warner Center en Manhattan para investigar la situación, con presencia de la unidad anti explosivos.

CNN’s @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN, who were anchoring when the CNN New York bureau was evacuated, are now safely outside, reporting via cellphone on the law enforcement response due to a suspicious device at the Time Warner Center, where CNN is based https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/xLFaJHOC8s

— CNN (@CNN) 24 de octubre de 2018