No hay política social con hiperinflación, asegura José Guerra

Posteado en: Actualidad, Economía

El diputado e integrante de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, considera que es imposible destinar 75 % del presupuesto al gasto social como pretende el Gobierno bolivariano para el 2019.

LaPatilla.com

“No hay política social con hiperinflación porque la hiperinflación es la destrucción de la capacidad adquisitiva de una moneda, no hay política social que valga, esto es mentira, es un presupuesto basado sobre una premisa falsa”, dijo el diputado durante una entrevista en el circuito Unión Radio ante la afirmación realizada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante la Constituyente cubana en la que presuntamente será destinado el 75% del Presupuesto de la Nación 2019 a la gestión social.

El monto requerido por el Proyecto de Ley del Presupuesto para 2019 de 1 billón 529 mil 780 millones de bolívares soberanos y un total de 424.939.016 Petros, “no es mucho porque depende de la inflación y ahora parece mucho porque son un montón de ceros”.

Insistió en que “si el presupuesto no es aprobado por la AN continuará el endeudamiento tanto en moneda nacional como extranjera. El gobierno en 2017 decidió no presentar el presupuesto ante la AN y los mercados les dijo que si no había aprobación legislativa constitucional nadie les va a prestar, ellos violaron la ley y ningún organismo multilateral, ni la banca de inversión, ni ningún ente que preste dinero lo va a poner en un país si no está basado en una ley”.

“Es mentira que 75 % del presupuesto se vaya a destinar al gasto social “porque no hay política social con hiperinflación porque la hiperinflación es la destrucción de la capacidad adquisitiva de una moneda, no hay política social que valga, esto es mentira, es un presupuesto basado sobre una premisa falsa”.

Con el proyecto de presupuesto de 2019 a la ANC, irían tres propuestas del Ejecutivo sin pasar por el escrutinio de la AN, ente en desacato, pero único autorizado por la Constitución, en su artículo 313, para aprobar o no el monto de asignación para los gastos de la nación. Para la AN no fue sorpresa que el gobierno nuevamente “atribuyera la función de la AN a la ANC en relación a la ley de presupuesto y la de endeudamiento, lo que decidan carecen de legalidad”,