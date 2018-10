Trump insta a los medios a cambiar su “odioso” comportamiento

El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó hoy a los medios de comunicación de contribuir a la “ira” que existe actualmente en la sociedad e instó a que cambien su “odioso” comportamiento, después de que las autoridades interceptaran varios artefactos explosivos dirigidos a figuras demócratas.

“Una gran parte de la ira que vemos hoy en día en nuestra sociedad es causada por las informaciones deliberadamente falsas e inexactas de los medios de comunicación masivos a los que me refiero como las noticias falsas”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario subrayó que se trata de algo “tan malo y odioso que ha excedido cualquier descripción”.

“Los medios de comunicación masivos deben cambiar su comportamiento, RÁPIDO!”, agregó.

Las autoridades interceptaron en las últimas horas cinco paquetes bomba dirigidos a las residencias de los Obama, de los Clinton, a las oficinas del exfiscal general bajo el mandato de Barack Obama Eric Holder y de la congresista demócrata Maxine Waters.

El quinto paquete iba dirigido a las oficinas de la CNN en Nueva York y tenía como destinatario el exdirector de la CIA John Brenan, también durante el mandato de Obama.

A primera hora de esta mañana, la policía halló otro paquete sospechoso en un local propiedad del actor estadounidense Robert de Niro, un crítico frontal del presidente Trump.

Aunque se desconocen las causas, el hecho de que los destinatarios de los paquetes fueran conocidos antagonistas de Trump llevó al mandatario a ayer martes solicitar unidad, cuando quedan dos semanas para las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

Trump manifestó su repulsa por lo que consideró “atroces” intentos de ataque e instó al país a “unirse” para rechazar los “actos o amenazas de violencia política”. EFE

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de octubre de 2018