El vehículo en el que se trasladaba el sospechoso de enviar paquetes bomba en EEUU (Fotos)

Cesar Sayoc Jr., de 56 años, es el hombre detenido por enviar doce paquetes con posibles artefactos explosivos a personalidades del Partido Demócrata de Estados Unidos. Una de las cosas que más llama la atención del suceso es el vehículo en el que se trasladaba.

LaPatilla.Com

Se trata de una camioneta van color blanco con vidrios “decorados” de fotomontajes polémicos y radicales en apoyo al presidente Donald Trump. En ellos se resaltan fotografías de figuras que se han mostrado en oposición a la ideologías de Trump como la demócrata Hillary Clinton y el cineasta Michael Moore como imágenes de objetivos de armas de fuego.

También se ve un montaje de Trump encima de un tanque de guerra con símbolos patrióticos estadounidenses, explosiones y fuegos artificiales.

El vehículo fue remolcado cerca de una tienda de repuestos y accesorios automotriz llamada AutoZone en Plantation, condado de Broward, en el estado de Florida.

This is the van of the bomb suspect, which is being towed from an Autozone in Plantation Florida. What does everyone make of the decals on these windows? pic.twitter.com/Zu85c4dDjW

En las redes sociales corren fotografías del presunto responsable donde se le ve participando en eventos de apoyo al actual presidente estadounidense.

Cesar Sayoc is you #MAGABomber!

Don't call it a Hoax or a False Flag! Don't say Democrats are behind this!

This is Cesar Sayoc Jr. — a Trump follower who tried to assassinate 11 Democrats, including 2 former Presidents! pic.twitter.com/2VF0FKwNhz

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 26, 2018