Me lo dijo un pajarito | Llega la Reina, por Yrmana Almarza

Sagrada Dama… Este sábado baja Chiquinquirá y nosotros, sus hijos, volcados de amor y fe la vamos a ver bajar de su nicho. El encuentro está en su fase final. Por redes hemos visto los avances y todo nos emociona, sobre todo porque hoy más que nunca la necesitamos cerca. Los zulianos amamos a nuestra Madre Celestial, a esa negra poderosa, a la bella y sagrada dama del Saladillo. A su casa vamos este sábado en busca de su amorosa bendición, de su abrazo protector, de su amparo. Llenos de alegría y con el corazón roto vamos a tus pies Madre María del Rosario de Chiquinquirá en busca del consuelo que sólo tú nos das, en busca de la paz que sólo en ti conseguimos. Cargados de fe inagotable hoy más que nunca vamos a tu encuentro; te necesitamos madre con desesperación. Tenemos hambre Madre, tenemos sed, estamos atormentados, azotados, enfermos, golpeados, vivimos en desespero. Tus hijos más amados, los pobres, andamos descalzos y desnudos. Nuestra descendencia se nos muere de mengua en nuestras manos, en los hospitales… nuestras casas se han vuelto cementerios y los cementerios ya no son campos santos. La tristeza nos acompaña a todos lados, nos tratan como ganado. Madre nuestra este sábado vamos en busca de tu auxilio, de tu gran poder celestial para que nos protejas de estos malos políticos, malos de maldad, malos de corazón, malos de gestión. Chinita Santa este pueblo tuyo espera tus milagros, tus misericordias, tu piedad y tu justicia, eso, tu justicia. Señora nuestra bienvenida. Aquí estamos los que quedamos porque muchos se han ido de tu tierra soberana pero te llevan en el corazón donde sea que estén y con el alma van a la Plazoleta y lloran, lloran de alegría porque te ven y lloran porque ya no están. Chinca, Chinita, Chinita Chiquinquirá mamá, ayúdanos.

Termómetro Político… La bajada de la Virgen del Chiquinquirá se ha vuelto un termómetro político. Es triste pero es así. La Curia criolla lo sabe y por muchos años le sacó su provecho. Este año el encargado del Templo de la Patrona del Zulia tiene un gran reto por delante, luego que aquel escándalo en el que golpearon a la ex alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales. La Iglesia venezolana y sus representantes dentro y fuera del país tienen sin duda grandes desafíos. A la bajada de la Virgen asistirá, según lo señala el protocolo de rigor, el actual Alcalde de Maracaibo, el actual Gobernador y también los ex Alcaldes y los ex Gobernadores. El Pitómetro, entiéndase, las pitas o aplausos que el pueblo le da a los políticos, es imbatible. Esas pitas son dignas de cualquier concurso popular y merecen hasta la entrega de estatuas. Por más que se gastan una millonada en sonido no logran taparlas, sólo las solapan y gracias a las redes sociales, hasta micros en vivo viralizan. Vamos a ver cuántos políticos pasan la prueba y a cuántos raspan.

Señor Rosales, cambie por favor… Por enésima vez escribo y no me cansaré de hacerlo, que no hay nada que usted diga o haga que surta efecto en el pueblo zuliano hasta que no haga un mea culpa. Hasta tanto no acepte que así como usted hizo grandes cosas por este estado pero que también ha permitido que muchas otras cosas pasen y que por ello usted acepta la parte de culpa que tiene por la mala situación que hoy día tenemos todos, no hay discurso que dé que pegue. Créame, no es capricho mío ni fijación con usted y mucho menos es mi deseo verlo humillado, al contrario, es mi humilde recomendación. ¿Quiere ser más que una voz ronca que mal se oye como un bajo cuando suena mal? ¡Pues cambie la estrategia porque la que está usando lo único que está logrando es que usted siga perdiendo recursos valioso! ¿No me cree? ¡Mídase! Haga una encuesta, eso nunca es ni será dinero perdido. Deje de decir lo que le conviene y empiece a decir lo que la gente quiere escuchar de un líder opositor como usted y empiece con su gente. Una vez que logre levantar la moral de su militancia, entonces estará listo para que la opinión pública lo escuche y para que la población también lo haga. ¿Quién le presta atención? Esa es la pregunta que se debe hacer. ¿Qué ha logrado con lo que ha hecho hasta ahora? ¿A quién le está hablando usted? ¿Qué es lo que usted quiere? Señor Manuel, si usted quiere puede mandar a todos sus colaboradores más cercanos a que quemen mi columna todos los viernes, pero eso no va a cambiar lo que estoy diciendo: usted debe cambiar; cambiar el discurso, cambiar la estrategia, cambiar el modelo porque eso no está dando resultado. No hay manera de verlo en la televisión declarando y no cambiar el canal; no hay forma de escucharlo hablar y no pensar que usted es más útil a sus intereses que a los del pueblo opositor que confío alguna vez en usted y en la coalición opositora. Un sencillo mea culpa, una simple muestra de arrepentimiento, un giro de 180 grados, sí, de 180 porque el de 360 lo va a poner en el mismo lugar, ese en el que usted no le está diciendo nada a nadie. Con todo su capital político usted puede ser el primer formador de políticos del estado y aunque eso sea empezar de cero lo que significa invertir un tiempo que tal vez en la escena política actual usted no puede darse el lujo de darse, es necesario. Le llegó el tiempo de ser maestro, de enseñar, de preparar a un equipo que sabiendo educarlos no hará falta que los azote, ellos o ellas, solitos lo obedecerán pero siguiendo por el camino del protagonismo único toda vez que su figura está en franco desgaste y que usted no representa al político nuevo, al que la gente está pidiendo y espera que salga es complicado que le vea frutos a ninguna inversión. Señor Rosales, no busco una entrevista con usted ni mucho menos que sus colaboradores le soben el ego al pensar que estas líneas son golpes contra usted; si algo tengo claro es que usted tiene el cuero duro. Lo que busco es que entienda, que si no cambia la gente lo recordará como el buen gobernante que fue en otros tiempos y que luchó por recuperar su libertad y no como el buen gobernante que fue y que luchó por la recuperación de la Libertad y la Democracia del país.

Con Ramos Allup… Hoy viernes Rosales y Ramos Allup estarán juntos en la Ciudad. A este evento hay que prestarle atención por una simple razón: UNT y AD andan en una movida de promover la participación electoral para los comicios del próximo diciembre. UNT y AD busca que en las elecciones municipales se vote. Según me explican, la idea es defender las posiciones locales que están en manos opositoras, es decir, no perder espacios, lo que visto así es correcto. Sin embargo, no falta quien comente que esta dupla anda en legitimar una vez más al Gobierno nacional y a la Asamblea Nacional Constituyente, pues al participar como factores de oposición, por muy pequeña que sea esta participación, es útil para el relato del Gobierno, ese en el que dicen que son democráticos, que la oposición participa y pierden limpiamente porque aceptaron medirse, mientras que ellos, como siempre, ganan de rabo alzao. Por eso digo, Rosales debe cambiar, hasta de junta debe cambiar.

Resentimiento… Salir a la calle da tristeza pero lo que más da tristeza es escuchar a la gente hablar mal de Juan Pablo Guanipa. Lo culpan de las mil desgracias que hoy se viven en el estado Zulia. Hablan de él muy pero muy mal.

Investigación… La que está haciendo a Monseñor Edgar Peña sobre conductas impropias en su pasado para un jerarca eclesial de su altura. El diario InfoVaticana entre muchos otros medios, hace una publicación en la que explica por qué no publica comentarios sobre los señalamientos hechos contra el tercero al mando de la Santa Sede. InfoVaticana reseña que a pesar de las múltiples investigaciones y vastos esfuerzos por encontrar pruebas o evidencias de los cargos que le atribuyen a Peña, no lograron más que versiones de sujetos que no pudieron ser comprobadas, fuentes que jamás permitieron revelar sus identidades, rumores inconfirmables y frente a la realidad de no encontrar ningún dato sólido sobre los señalamientos contra Monseñor, InfoVaticana no se hizo eco de lo que llamaron “un rumor”. Sin embargo, no deja de llamar la atención el caso, porque al final de todo, la noticia no es Peña, es la Iglesia.

Puros disparates… Escucho al Gobernador del Zulia en una entrega de buses recuperados de la Empresa Metro para el transporte público, decir que al pueblo lo transportan como chivos en la Ciudad y me pregunté si no sabe que las “chiveras” están autorizadas por la Alcaldía de Maracaibo que regenta su par de partido, para movilizar a la gente en la Ciudad. Escucho al Alcalde de Maracaibo decir que los conductores de las rutas 6 y 2 vendieron los buses y se fueron a Colombia, como si con esa declaración no está reconociendo la crisis brutal que nos azota y que el hermano país es el destino inmediato para volver a la normalidad humana. De pana, yo no sé quién lo asesora y si es que alguien lo hace.

Deterioro… Converso con un amigo de los sindicatos de maestros en el Zulia. Me comenta algo pero muy delicado que está sucediendo en todas las escuelas, públicas, privadas, arquidiocesanas, en todos los niveles pues. Se trata del abandono al que se están enfrentando los pequeños estudiantes. Más allá de la deserción escolar que es preocupante, en este escenario el que abandonó la escuela ya no está y por lo tanto, se sabe que no se cuenta, pero los que están asistiendo están presentando problemas a los que hay que prestarle atención. Los niños van al colegio sin alimentarse y sin alimentos, van a la escuela sin libros ni cuadernos, ni siquiera los útiles básicos como lápiz y borrador tienen. Llevan las ropas de los uniformes sucias o curtidas o simplemente llegan a la escuela con la ropa que pueden llevar y que no es el uniforme. Llegan a las escuelas solos y nadie los va a buscar. Los maestros les mandan tarea para la casa y la tarea regresa al otro día igual como la enviaron porque nadie los atiende en el hogar. Viven en hogares fracturados, es decir, viven con un abuelo, o con el padre o la madre, con una tía u otro familiar que al estar atento a solventar otros asuntos como la lógica sobrevivencia diaria de comida, medicinas, efectivo, etc, no atienden al menor. A esto se le suma que en todos los hogares quienes quedan como responsables se desgastan del peso que llevan a cuesta por las condiciones de vida actuales y atender a un niño de manera integral queda de lado. Peligrosa situación la que enfrentan los maestros a diario y el riesgo que corren nuestros niños. Dios nos ayude.

Colapsan… Los servicios públicos están a punto de caramelo. En Maracaibo la cosa es muy pero muy estresante. Cuando no estamos a oscuras, estamos de bajón en bajón. Los días se acumulan sin recibir agua y la que enviaron esta semana después de mucho pero mucho tiempo, parecía un chocolate caliente o un tamarindo frío. Como pasapalo, nos están dejando sin gas doméstico dos y tres veces al día. Esto es para locos. Vamos de mal en peor.

10 de enero… Pájaros asoman que será para el próximo 10 de enero de 2019 que se someterá a consulta la nueva Constitución de la República, la que está diseñada por la Asamblea Nacional Constituyente. Tal vez por eso se ven actores políticos apoyando un eventual referendum consultivo. Y el problema no es promover un consultivo, no, el problema es que crean que el rechazo a la nueva constitución va a ganar sin decirnos qué vamos a hacer o cuál es el camino en caso de perder. Porque chévere, si ganamos no hay nueva Constitución pero y si perdemos, ¿Qué?

Hoy… Les pido a todos estar atentos a los anuncios que dará o que anunció que dará el Presidente de la República en materia económica. Cada vez que se decreta o se decide algo, las cosas empeoran. No sé por qué, pero empeoran. Nada resulta. En los últimos días asombra cómo se ha marcado la brecha social en el país. Los pobres cada día más pobres, los ricos más metidos en su burbuja, los vivitos de oficio y oportunistas de siempre aumentando las calamidades a quienes se niegan a dejar de ser honestos y honrados, en fin… nada frena el éxodo, nada hace pensar que las cosas van a mejorar y que vale la pena quedarse a luchar, nada mejora las calamidades y penurias que vivimos. Escuchemos hoy los anuncios económicos porque de verdad, cada día sentimos que vamos para peor.

Yrmana Almarza|@Yrmana