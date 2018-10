Hallan los cuerpos de una pareja que cayó al vacío en el Parque Nacional de Yosemite

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Los guardabosques del Parque Nacional de Yosemite recuperaron el jueves los cadáveres de una mujer y un hombre que cayeron al precipicio desde Taft Point, un famoso peñón de más de dos mil metros de altura que días antes había aparecido en una foto viral.

La imagen de un hombre de rodillas ante su novia, que fue publicada la semana pasada en internet, se había hecho viral porque el fotógrafo buscaba a la pareja para entregarle la foto.

No se han revelado las identidades de los fallecidos ni los detalles de cómo ocurrió la tragedia porque el caso está bajo investigación, según el sitio de internet del Parque Nacional.

El miércoles de la semana pasada, el fotógrafo Matt Dippel había publicado en sus redes esta imagen:

Twitter help, idk who these two are but I hope this finds them. I took this at Taft Point at Yosemite National Park, on October 6th, 2018. pic.twitter.com/Rdzy0QqFbY — Matthew Dippel (@DippelMatt) October 17, 2018

El texto que la acompaña decía: “Atención, internet, necesito vuestra asistencia. Ayúdenme a encontrar a estos dos. Esta la tomé en Taft Point, en el Parque Nacional de Yosemite, el 6 de octubre de 2018. Hice esta foto y me encantaría que ellos la encontraran. Mi cuenta de Instagram es @georgeouscornchip”.

De acuerdo con él, se trata de un lugar super popular.

“Es muy popular para compromisos de parejas y bodas”, le dijo el fotógrafo a CNN. “Había por lo menos tres o cuatro novias y novios recién casados que estaban haciéndose sus fotos después de la boda, así que con seguridad no es poco común que vayan allí a hacer eso”.

El peñón que sobresale y sirve de altar natural para tantas parejas no está muy lejos del punto desde el cual él tomó la foto, contó Dippel. Después de hacerla fue hasta allí y buscó a la pareja, les preguntó a 20 o 25 personas, y como nadie supo decirle no pudo entregarla.

Antes de que se encontraran los cuerpos del hombre y la mujer, Matthew Dippel, el fotógrafo decía en la red social: “Actualización: o esta maravillosa pareja no quiere ser encontrada (lo cual entiendo perfectamente), o no prestan atención a las redes sociales y las noticias, viviendo así bajo una roca”.

Precisamente el mismo día que se hallaron los cuerpos, Dippel señalaba que creía que la pareja debía conocer la búsqueda, pero que preferían permanecer en el anonimato.