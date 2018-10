Al estilo venezolano: El espectro de la hiperinflación también atormenta a Irán

Posteado en: Actualidad, Economía, Internacionales

La tasa de inflación en Irán alcanzó el 15,9 por ciento en octubre, el Banco Central de Irán (CBI) informó una semana antes de la segunda ronda de sanciones de EE. UU. Que tienen como objetivo la banca internacional y la exportación de petróleo de Irán.

Por Radio Farda

El informe del CBI también dice que, en comparación con la tasa del mismo mes del año anterior, la tasa de inflación ha aumentado en un 36,9 por ciento.

En otro desarrollo, mientras que los economistas advierten sobre una hiperinflación que se elevaría hasta en un 65 por ciento, el presidente Hassan Rouhani ha descartado el peligro, llamando a los economistas “mentirosos”.

Dijo durante una sesión parlamentaria el sábado mientras presentaba a sus nuevos ministros que “los que advierten contra la hiperinflación mienten o no entienden la economía de Irán”.

Irónicamente, su nuevo ministro de economía, Farhad Dejpasand, dijo en su discurso en la misma sesión que Irán enfrentaba una hiperinflación. Más tarde trató de “corregirse” a sí mismo en un intento desesperado en un segundo discurso en la sesión.

El término “hiperinflación” se hizo popular en la prensa iraní después de que una publicación económica citó a Steve Hanke, un profesor de economía en la Universidad Johns Hopkins, cuando dijo en el verano de 2018 que creía que la tasa de inflación anual en Irán se encuentra actualmente 151 por ciento.

Su estimación para el 27 de octubre fue incluso mucho mayor:

#Iran’s annual inflation rate measured for today is 250%. pic.twitter.com/sCCCSoxFLe — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) October 27, 2018

“La idea de hiperinflación se basa en un análisis económico y político erróneo”, sostuvo Rouhani, y agregó: “Desafortunadamente, hemos dejado atrás la inflación de un solo dígito, pero podemos aprovechar la inflación y el salto en la tasa de inflación no continuará”.

“Un espectro está acechando a Irán, el espectro de la hiperinflación”, advirtieron los economistas iraníes a fines de junio en una declaración que recuerda el manifiesto del partido comunista, y agregó que el aumento de la tasa de inflación se ubicó en un nivel sin precedentes.

Las dificultades económicas, incluido el desempleo y el aumento de los precios, han llevado a repetidas protestas masivas en Irán este año. Cualquier evento o desarrollo inesperado puede conducir repentinamente a una nueva inquietud renovada, ya que la situación política y económica sigue siendo inestable.

.@WSJ reports IMF inflation forecasts for Iran: "almost 30% this year." What a joke. By my measure, Iran's annual inflation is already 250%/yr. https://t.co/1p88xqkamL — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) October 28, 2018

Mientras tanto, la prensa iraní advirtió que la economía se está volviendo cada vez más similar a Venezuela, ya que se está dirigiendo hacia una cifra de inflación entre 50 y 65 por ciento.

Solo en los últimos meses, la tasa de inflación de Irán aumentó de 11.5% en agosto a 13.5% en septiembre, antes de alcanzar 15.9% en octubre. Durante el mes pasado, la tasa de inflación punto a punto aumentó de 31.4% en septiembre a 36.9% en octubre.

Curiosamente, el Centro de Estadísticas de Irán, coloca la tasa de inflación de octubre en 2,1%, mucho menos que la cifra anunciada por el Banco Central.

El pronóstico del Fondo Monetario Internacional para Irán para fines de 2018 es una tasa de inflación del 29.6 por ciento y una tasa de crecimiento económico de menos 1.5 por ciento. El profesor Hanke no está de acuerdo.

Earlier this year, in response to a question by the Iranian economic magazine Tejarat-e Farda, Hanke had opined that Iran’s inflation rate was as 10 to 12 times higher than the official rates announced by Iranian government institutions.

The reason for the vast difference between Hanke’s figures and Iranian government’s statistics is that he used the market rate for US dollars in his calculations, while the Iranian government’s figures are based on a much lower rate determined by the government, but applicable to a select group of goods, not to the whole economy.

“Hanke’s statistics are more accurate, because most of the goods in Iran are imported from abroad and are therefore influenced by the exchange rate. Exchange rates even affects non-commercial goods such as taxi fares. Therefore, the exchange rate index is more accurate to assess the inflation rate.” Mohammad Gholi Yousefi, professor of economics at Allameh Tabataba’i University was quoted by Persia Digest as saying.

A study by the Iranian Parliament’s research center indicates that every ten percent rise in the rate of exchange for US dollar in Iran adds another two percent to the inflation rate. The currency has declined five-fold in 2018; giving an indication of what the real inflation rate is.

The rise in inflation is best reflected in the cost of living in Iran. According to Omid Ali Parsa, the chairman of Iran’s statistical center, the rise in average housing cost in October has been 34 percent.

