Caiga Quién Caiga: El Pecado imperdonable de Nicolás, por @AngelMonagas

En este trabajo de escribir, de hacer análisis, uno tiene encuentros no siempre agradables. No me refiero a enfrentamientos violentos, sino al acercamiento de ver cosas jamás imaginadas para un venezolano. Durante estos 20 años de chavismo y madurismo, muchas cosas inimaginables han sucedido. En mi ciudad ver gente comiendo de la basura y esparcida por todos lados, es una realidad, hecha casi costumbre. De eso hemos hablado y lo seguiremos haciendo.

Quiero referirme al peor pecado a mi juicio, cometido por Nicolás en contra de la familia venezolana: SU DISGREGACIÓN, SU SEPARACIÓN, porque no, SU DESTRUCCIÓN en alto grado. Normalmente una familia se disuelve con divorcios, peleas, separaciones conyugales, muerte de uno de los miembros, etcétera. Jamás pensamos ni soñamos perder la familia, ante la inevitable realidad económica y social. Los jóvenes, deseosos de superarse, de encontrar un camino claro hacia el futuro, de realizarse, tienen que irse. Otros no tan jóvenes, también deben irse, si quieren sobrevivir. El hambre, el pesimismo, la inseguridad, los obliga. Todo ello tiene un nombre y un apellido: Nicolás Maduro.

Antes de 1998, había inmigración en niveles mínimos. Muchos venezolanos se iban por muchas razones menos para subsistir.

Muchos países tienen conceptos altos de familia, es verdad. Los venezolanos tenemos a la familia como un templo. Discutimos, y hasta “tanganazos” nos damos de vez en cuando y al final todo se resolvía en familia. Allí somos mejores que los sicilianos. Palabras como “Primo”, “hermano”, “familia”, eran parte de nuestro vocabulario. Pedir la “bendición”, es un símbolo venezolano, de respeto al padre, a la madre, al pariente mayor.

Hoy eso se ha perdido.

En ese caminar me encontré con Alfredo, así lo llamare. Él no sabe que estoy hablando de su caso. Jubilado por un ministerio y excelente cantante de música venezolana. Cazador de mucha experiencia: Todos los fines de semana “mata tigres” para completar la quincena. Así levantó una familia. Todos excelentes profesionales. Hoy tiene un hijo en Perú, otro en Argentina y probablemente el que tiene en Venezuela, prepara sus maletas para irse, luego de su graduación. Tiene también uno en la capital, muy lejos del hogar. Sus hermanas se fueron. Sus padres muertos. Quedaron con el “caserón” él y su esposa. La soledad agobia a Alfredo. Me lo encontré y conversamos; me quiso brindar un trago pero la salud no me permite ingerir alcohol por los momentos. Canto y lo escuche. Su voz, un llanto, imposible contener las lágrimas. Uno está acostumbrado a ver llorar mujeres. No a un hombre a través de su canto. Sin exagerar parecía un ruiseñor herido. Sus ojos reflejan el dolor. Su esposa igual palidece cuando le hablan de sus hijos. Alfredo muy compungido me dijo: “Jamás le perdonaré a Maduro, que me quito mi familia”.

Eso fue una sentencia moral. El mayor pecado de Nicolás, haber acabado con nuestras familias. Todos tenemos parientes regados, unos aquí, otros allá. Los venezolanos teníamos el primer lugar en ciudadanos felices. Hoy un llanto de madres, padres, abuelas, esposas, esposos, hermanos, sobrinos y nietos, recorre nuestros aeropuertos y alcabalas fronterizas. Nos quedamos solos. Unos más, otros menos porque hasta los amigos justificadamente también buscan horizontes.

Lo más triste es que nadie esta inmunizado contra esto y seguramente yo también lloraré…

Tenemos la esperanza…Volverán algún día para quedarse. Para ver un atardecer en la galera de Margarita. Oír gaitas en La Bajada de la Virgen en Maracaibo. Comer Cachapas en la morita de Maracay…Vivir en el más bello y hermoso país Venezuela.

CAIGA QUIEN CAIGA:

NADIE SE CAIGA A PASIONES El triunfo de Bolsonaro, no significa una derrota o desaparición del socialismo en América. Es sencillamente una “baja”. Más allá de los “cliches” “ultraderecha”, el análisis político debe estar en preguntarse ¿Qué pasa en América? ¿Por qué regresan los extremismos? Algo están haciendo mal los políticos y aun no lo descifran. El triunfo de Bolsonaro no es ninguna sorpresa.

SOBRE EL ATENTADO A María Corina, un militar “dateo” a Pastrana. Es que en las FANB, la mujer conserva altos niveles de aceptación. Diosdado puede seguir burlándose, ya lo quisiera ver yo caminando sin escoltas para que compruebe su nivel de aceptación. Eso no sucede con María Corina, quien valientemente sigue adelante.

ME GUSTO VER a la protectora de Baruta, Georgette Topalián, entregar Cajas Clap. No estoy de acuerdo con esa figura. Vulnera la constitución, aunque estos tipos nunca la han respetado, salvo cuando les afecta a ellos. Sin embargo, recomiendo a la mencionada hacer énfasis en otros programas más útiles y necesarios, como el transporte, las medicinas. Es mejor incluso, fomentar mercados solidarios a “regalar” comida.

DENUNCIA Julio Montoya se estrena como narrador político deportivo y anuncia el GOL DE MARADONA y Valerio Antonini, el italiano mayor vendedor de maíz blanco en Venezuela, curiosamente comprado en México, donde hoy Maradona, recibe un salario por “emborracharse” y otras “cosillas” como director técnico de un equipo de futbol. Al parecer hay una licitación internacional para que el gobierno, compre con dólares preferenciales o dicom este maíz, ¿O será a dedo por ser el pelusa el interesado?

DENUNCIA: ¿Quién podría acabar de los pasajes por avión dentro del país? Todo se paga en dólares de manera obligatoria. Los precios no bajan de 60 dólares solo de ida o de venida. Definitivamente no hay gobierno.

NUEVA ESPARTA Grave el problema del agua en la isla. En muchos municipios no llega. Ni el Gobernador ni el protector, dan respuestas. Muchos Alcaldes y Alcaldesas tienen que “parir” camiones de cisternas donde no los hay. Peor aún, hay muchas deficiencias logísticas en muchas alcaldías. El robo a las residencias sigue en aumento. En el Tirano una ciudadana de nacionalidad extranjera, mientras estaba en el aeropuerto buscando a su hija, fue visitada por los amigos de lo ajeno. Igual sucede con los comercios. ¿Qué pasa con las policías?

ZULIA: El gran ausente durante la visita del más odiado en Venezuela, fue Arias. ¿No lo invitaron? ¿No quiso ir?

ZULIA: No conozco personalmente al señor Luis Curiel, acusado de dar muerte al Comisario Cobis. Ahora me parece increíble que él esté detrás del asesinato de su sucesor, porque hasta donde sé, no es ningún estúpido. Matar a quién lo sucede es una torpeza y no creo que Curiel haya llegado donde está, precisamente por eso. No digo que él es bueno. Nada que ver. Siento que algo no sabemos, que algo se oculta en ese negro capítulo de nuestra institución policial. Demostrar su autoría intelectual es prácticamente imposible. El juez evidentemente decidirá más por una orden, una decisión política, que por un dictamen legal. Curiel sabía dónde se metía. ¿Qué será lo que no sabemos? Me huele a “Chivo expiatorio”. Algún día sabremos la verdad. POR CIERTO Fuerte Rumor de cambio de nómina de la policía del Estado Zulia. Lo más probable es que la policía nacional la absorba por órdenes del Ministerio (o mejor dicho Ministro) correspondiente.

ZULIA Omar y Willy siguen sin pegar una. Durante la visita de Diosdado y La Bajada de la Virgen la electricidad en muchísimos sectores. Excelente el trabajo de OPOSICIÓN que realiza Carlos Alaimo y el PDC. Durante varios días los dirigentes parroquiales le recuerdan a ambos gobernantes sus deberes y sus fallas.

NACIONAL: En algunos estados se empieza a hablar de “LA REBELIÓN DE LAS REGIONES”. De autonomía no de independencia que es otra cosa.

