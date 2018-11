Cómo será la temporada final de “House of Cards” con Claire Underwood en el poder

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“Mi turno”. Esas dos palabras, que cerraron el final de la temporada 5 de House of Cards, no podrían haber sido más proféticas. El día llegó. Ahora que Frank Underwood ya no está en el Salón Oval, Claire es la primera mujer presidenta y tiene todo el poder, reseñó Infobae.

Con Kevin Spacey ahora despedido de la ficción por varias denuncias en su contra por acoso sexual, Robin Wright está sola. El foco de la historia se adapta a ella que, con gran talento, marcará un final que tiene a las mujeres como grandes protagonistas.

Tanto Wright como Diane Lane y Patricia Clarkson sobresalen con sus actuaciones en los últimos ocho episodios del galardonado y aclamado drama político de Netflix.

En sus primeros 100 días al mando del gobierno sin su maquiavélico marido, Claire Underwood cuenta con la impopularidad entre los ciudadanos y en una administración carente de aliados. Nadie la respeta o confía en ella fuera (y dentro) de la Casa Blanca.

Lo inteligente de House of Cards al principio de su sexta temporada no es cubrir la ausencia de Frank Underwood sino usarla para enfatizar el aislamiento de Claire, quien deberá tomar sus propias elecciones, con todo lo que ha hecho y ha sido cómplice.

“Hubiera sido absurdo negar la poderosa existencia y la sombra de Francis Underwood, por lo que el resto de los personajes tienen que navegar con lo que sucedió con él”, explicó Melissa James Gibson, una de los productoras del programa.

Sin Francis como gran aliado, sus contrincantes no saben a qué atenerse pero lo que más los atemoriza es que es una mujer inquebrantable en sus decisiones.

“Lo que sea que haya hecho o prometido está enterrado con él”. Los espectadores también son importantes en la transformación de Claire, quien mirando a cámara, al igual que lo hacia su marido, deja en claro que Frank es el pasado. Ahora se trata de ella.

Claire Hale (el apellido de soltera del personaje que se menciona por primera vez en el programa) deberá enfrentarse a los hermanos millonarios Bill y Annette Sheperd, interpretados por Greg Kinnear y Diane Lane, que usan todo su influyente poder e información que Francis les contó antes de morir para tratar de convertirla en su peón.

Annette Sheperd es una formidable obstáculo para Claire, una amiga de larga data con una historia compartida, que no tiene miedo de aprovecharse de sus secretos para manipularla.

En tanto, Doug Stamper (Michael J. Kelly) sigue siendo fiel a Francis y empezará un juego obsesivo para saber en quién depositará su lealtad ahora que su jefe ya no está.

Además de House of Cards, este mes llega a Netflix la nueva temporada de Narcos, la cual se centrará en el origen del cértel de Guadalajara, fundado por Félix Gallardo, la segunda parte The Sinner y la quinta entrega de Marvel-Agentes de SHIELD, entre otras novedades.

Cuáles son los estrenos de Netflix para noviembre 2018:

Series

Narcos: México (16/11/2018)

House of Cards: temporada 6 (2/11/2018)

Nicky Jam: El ganador (30/11/2018)

The Last Kingdom: temporada 3 (19/11/2018)

Todo el mundo a la mesa (20/11/2018)

Baby (30/11/2018)

Morir por arte de magia (30/11/2018)

Westside (9/11/2018)

Frontier: temporada 3 (23/11/2018)

Marvel – Spider-Man: temporada 1 (1/11/2018)

Vikingos: temporada 5 (30/11/2018)

Marvel – Agents of S.H.I.E.L.D.: temporada 5 (1/11/2018)

The Sinner: temporada 2 (9/11/2018)

El método Kominsky (16/11/2018)

F is for Family: temporada 3 (30/11/2018)

La reina del flow: temporada 1 (9/11/2018)

Super Drags (9/11/2018)

Sick Note: Baja por enfermedad (23/11/2018)

Greenleaf: temporada 3 (22/11/2018)

1983 (30/11/2018)

Trotsky: temporada 1 (6/11/2018)

Los chicos sin destino: dos lunas crecientes (11/11/2018)

Películas

Las crónicas de Navidad (22/11/2018)

Legítimo rey (9/11/2018)

Al otro lado del viento (2/11/2018)

Intercambio de princesas (16/11/2018)

La balada de Buster Scruggs (16/11/2018)

Happy as Lazzaro (30/11/2018)

Tiempo compartido (30/11/2018)

El calendario de Navidad (2/11/2018)

Tortugas ninja 2: fuera de las sombras (17/11/2018)

Últimos días en el desierto (15/11/2018)

Julieta (15/11/2018)

La noche anterior (1/11/2018)

El mundo es tuyo (30/11/2018)

La maestra Meadows (15/11/2018)

90 minutos en el cielo (30/11/2018)

Documentales

ReMastered: Nixon & The Man in Black (2/11/2018)

Me amarán cuando esté muerto (2/11/2018)

Medallas de honor (9/11/2018)

John Leguizamo y la historia latina para idiotas (5/11/2018)

Seguir para creer: Parte 3 (1/11/2018)

Trevor Noah: Hijo de Patricia (20/11/2018)

El rascacielos (26/11/2018)

The Untold Tales of Armistead Maupin (1/11/2018)