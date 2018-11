Estudiantes golpearon al subdirector de su escuela, lo filmaron y subieron el video a las redes sociales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Brian Brennan, subdirector del Instituto Oakville, en San Luis, Missouri, Estados Unidos, recibió durante más de diez segundos una brutal golpiza de un grupo de estudiantes, entre aplausos y júbilo de los asistentes.

Infobae

El incidente ocurrió en la cafetería de la escuela, cuando el profesor intervino para disipar una pelea entre tres estudiantes. Al tratar de separarlos, lo derribaron y lo embistieron a golpes.

En el video, subido a Snapchat, uno de los estudiantes golpea a puñetazos al subdirector Brennan en la cara y el cuerpo. Acorralado, él no puede hacer nada para defenderse.

Autoridades escolares tuvieron que intervenir para detener la paliza, ante la pasividad de la mayoría de los alumnos, quienes animaron la pelea y la grabaron con sus teléfonos, en lugar de solicitar ayuda.

Tras el violento episodio, tres jóvenes fueron puestos en custodia: dos alumnos de 16 años y uno de 15. Aunque podrían ser expulsados, no serán acusados penalmente por ser menores de edad.

