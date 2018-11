Verdades y Rumores | El control del SEBIN y la lucha interna, por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

CONTROL (I). Es harto conocido que todo modelo político autoritario como el imperante en Venezuela, se sustenta sobre la base del control que éste tenga sobre la mayoría de la población e incluso sobre la oposición política que lo adversa. Para ello necesitan organismos con plenos poderes que ejerzan el papel de los verdugos de quien piensa distinto y como brazos ejecutores de toda la política de control. En ese papel están y seguirán por un buen tiempo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la antigua Disip, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la antigua DIM. Pero no sólo el manejo de esos organismos le sirve al oficialismo como un todo, sino que también sirve a la tendencia a la cual pertenezcan quienes la conducen y hasta aquellos funcionarios de mayor rango en cada institución. El oficialismo es una compleja estructura de tendencias y cada una de ellas tiene sus propios intereses, los cuales en algunos casos difieren de los que pueden tener otras corrientes. Claro está, en el oficialismo no todas las tendencias tienen la capacidad de asumir la conducción de esos organismos, pues en la actualidad sólo lo tiene el “Madurismo” y el “Cabellismo”. Hasta el pasado fin de semana la repartición de los organismos estaba en tablas, pues Maduro controla la DGCIM y Cabello controlaba el SEBIN. Pero eso cambió a favor del “Madurismo” luego de mucho esfuerzo y tiempo que le dedicaron a erosionar la presencia del general Gustavo González López al frente del SEBIN ¿Por qué es importante que una tendencia controle a los organismos de inteligencia? Porque estos son las instituciones que proveen la capacidad de investigar, acosar y detener no sólo a los opositores, sino también a tus enemigos internos. Funcionan como los agentes del miedo que le permiten, a quien los controle, asegurarse en el poder y tener la posibilidad de vigilar a sus enemigos. En ese sentido la permanencia en el cargo del general González López le garantizó a Diosdado Cabello tener a su disposición toda la capacidad de infundir temor que da el SEBIN. Incluso era el “mazo” para castigar a sus adversarios y tener información privilegiada de primera mano. Con el cambio en la dirección del organismo pierde casi todos esos beneficios, aunque seguramente quedará gente de su grupo en algunos cargos claves, por lo menos por ahora. Diosdado en el SEBIN era otro gobierno dentro del gobierno, porque Maduro no tenía ninguna autoridad real, sólo la nominal que otorga la Presidencia. Por eso el “Madurismo” trabajó con mucha paciencia hasta que le puso la mano a la institución.

ESCENARIOS. El “Madurismo” se acerca a una etapa difícil. A partir del 10 de enero se inicia un período en el cual no tendrá reconocimiento como gobernante de la mayoría de los países del mundo. Sólo lo reconocerán como Presidente un muy reducido grupo de naciones que son parte de la comparsa de izquierda. Maduro no será Presidente y Venezuela no tendrá Presidente a partir de ese décimo día del primer mes del año nuevo y eso implica riesgos. Por esa ausencia de legitimidad y la nueva crisis que se le viene al régimen, ellos se ponen peligrosos y tomando en cuenta sus acciones previas, son muy capaces de intentar tapar ese conflicto con otro conflicto. Ante las necesidades del régimen cobra vigencia la posibilidad de construir con conflicto con Colombia a través de un “falso positivo”, tal como lo analizamos en Verdades y Rumores hace pocos días ( LEA : http://verdadesyrumores.com/index.php/2018/10/26/conflicto-maduro-la-guerra-el-10e-y-los-falsos-positivos/). La enorme presencia de militares en ambos lados de la frontera es propicia para que por cualquier hecho haya un conflicto, a la que el gobierno de Maduro trataría de llamar guerra, aunque no lo sea. Ese impasse le serviría al régimen para varias cosas: desviar la atención de la falta de legitimidad a partir del 10E, reagrupar al oficialismo en torno a Maduro e incluso jugar adelantado contra la lejana probabilidad de una intervención militar multilateral que trate de poner fin a su mandato. Es un juego de escenarios. A ellos les encanta apagar fuego con gasolina.

GUERRA. Parece que en el marco de la confrontación entre Omar Prieto y Francisco Arias Cárdenas que les hemos relatado en las últimas semanas, la delantera la tomó finalmente el Gobernador en funciones ¿Por qué esa conclusión? Si tomamos en cuenta que Prieto fue designado como Vicepresidente del PSUV en el estado y éste ya comenzó a mover sus piezas en la estructura del partido, llegamos a esa conclusión. Pero si además sumamos que en la reciente gira de Diosdado Cabello en el Zulia no ocurrió nada que perturbara su cargo, también podemos llegar a esa determinación. Pero si además agregamos que el gran ausente en la gira de Cabello fue Pancho, tenemos más razones para pensar que OP tomó la delantera en la guerra ¿Por qué no declararlo ganador? Porque en estos casos es prudente esperar porque Pancho es un zorro viejo y de pronto está trabajando para que sea otro quien le gane a Prieto ¿Quién sería? Anoten este nombre: Néstor Reverol.

CONTROL (yII). El punto culminante de la lucha entre el “Madurismo” y el “Cabellismo”, aunque usted no lo crea, fue el vil asesinato del concejal y dirigente nacional de Primero Justicia, Fernando Albán, que puso la guinda en la torta de la gestión del general Gustavo González López. Ese caso fue el detonante para el desenlace final. Tarde o temprano eso iba a ocurrir, porque el SEBIN se había convertido en un poder, dentro del poder y no estaba al servicio de Maduro y su grupo, sino de Diosdado Cabello, tal como lo analizamos en VyR ( LEA : http://verdadesyrumores.com/index.php/2018/10/29/analisis-paisalgo-huele-mal-en-el-gobierno-y-en-el-sebin/). No fue fácil la destitución final. Las razones estaban claras, pero Diosdado y otros grupos se oponían. Sólo faltaba un hecho que terminara de justificar la decisión que ya estaba tomada desde hace varios días y de pronto ocurre el rifirrafe entre funcionarios del SEBIN y la caravana presidencial. Ese suceso fue el punto culminante y es destituido el general Gustavo González López de la dirección del SEBIN. Como era de esperarse no fue un desenlace sin traumas. Eso se infería del hermetismo que reinó sobre el tema todo el fin de semana. Nadie daba una información oficial. Nadie le quería meter la mano a ese cacure. El “Madurismo” filtró la decisión a través de las redes sociales, pero desde Palacio todo era silencio. No era un cambio fácil porque Cabello se oponía y pretendía que González López siguiera en el cargo. Incluso su salida generó malestar en algunos sectores, incluso de disidentes del Chavismo. Era una cosa muy extraña lo que ocurría. Se sabía que el sustituto sería el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, quien por cierto no es tan diferente al saliente en cuanto a la mano dura contra la oposición, pero es de absoluta fidelidad a Maduro. Eso ya lo hace distinto para el “Madurismo” y funciona para sus intereses. Apenas el martes 30 de octubre fue que apareció en Gaceta Oficial la designación del nuevo director del SEBIN. Nunca hubo un anuncio oficial previo. Lo sacaron sin hacer mucha bulla. Cosa que es extraña cuando Maduro tiene la costumbre de hacer esos cambios en cadena nacional y a veces a través de su cuenta Twitter ¿Recuerdan cómo destituyó en octubre de 2014 al general Miguel Rodríguez Torres? Lo hizo a través de un mensaje de Twitter ¿Por qué no hubo un mensaje en este caso? Simple, no podía hacer algo adicional que le agregara mayor tensión a un proceso de destitución que fue largo y difícil. No quiso enojar más de la cuenta a Diosdado. Por eso tanto silencio en un gobierno lleno de aspavientos ¿Por qué el asesinato de Fernando Albán es parte del final de González López? Ese hecho desencadenó la caída final. Era el suceso perfecto para sacarlo del cargo. Incluso se mencionó que fue una trampa que el “Madurismo” le puso al general. Una de mis fuentes en el gobierno desestima esa tesis alegando que de haber sido esa la intención, lo hubiesen lanzado vivo y desde algún ángulo del edificio donde las cámaras les hubiesen permitido grabar el video e inculpar a González López y no fue así, porque lo lanzaron muerto y desde una ventana sin ángulo para las cámaras de seguridad. A partir de ahí el destino del general estaba escrito en Miraflores. Sólo era cuestión de tiempo y el momento llegó. Ya el “Madurismo” aparentemente tiene control de SEBIN. Ya tiene en su poder a ambos organismos de inteligencia. Aunque conociendo a Diosdado, eso no se quedará así y con algo va a contraatacar. Lo que sí está claro es que la conducta del SEBIN en cuanto a torturas y demás violaciones de los derechos humanos no va a cambiar. El único cambio es que ahora obedece a Maduro.

MALDAD. El pasado domingo el diario español El Mundo publicó una extensa y reveladora entrevista con el peso político venezolano, Lorent Saleh, quien relató con lujo de detalles toda la tortura a la que fue sometido en los cuatro años que estuvo en manos del SEBIN, dos años y medio de los cuales estuvo en “La Tumba”. Lo expuesto por Saleh además de generar toda clase de reproches y acusaciones contra el oficialismo por sus métodos de aniquilación de la oposición, es una muestra fehaciente de la tesis de la “banalidad del mal” que se evidencia en el gobierno y sus funcionarios tal como lo analizamos en profundidad en nuestra pasada columna. Cada acción, decisión o aberración que cometen los represores del régimen tratarán de justificarla mañana cuando la justicia los alcance, con el argumento que cumplían órdenes poniendo sobre el tapete ese concepto de la “banalidad del mal” creado por la alemana Hanna Arendt. La justicia será implacable contra todos los que han pretendido destruir a Venezuela.

BAJADA. Como era de esperarse la tradicional Bajada de nuestra Santa Patrona fue el epicentro político del estado y además escenario de varios hechos curiosos. Lo primero que debemos resaltar es que Omar Prieto se preparó para evitar una pita descomunal del pueblo presente y para ello trajo autobuses llenos de gente de los municipios foráneos para garantizarse el control de la mayoría de los presentes. Los buses comenzaron a llegar a la 1PM y de inmediato la orden a los “remolcados rojos” era tomar los espacios más cercanos al evento. Con eso evitó que lo pitaran. La otra decisión fue prohibir a la transmisión de TV que enfocaran a Prieto cuando este llegara al evento, cosa que hizo por detrás y no por el tradicional corredor que atraviesa la plazoleta. La instrucción era hacer solo tomas generales del evento religioso. Eso incluso dejó la duda sobre su ausencia al evento, pero en definitiva sí asistió. Por cierto, que no se fue con traje y corbata como impone el protocolo, sino con una guayabera. La orden a los “remolcados rojos” fue pitar a los opositores y por eso abuchearon a Manuel Rosales y a la ex Alcaldesa Eveling de Rosales. Llamó la atención que la custodia de la procesión que siempre está a cargo de la Brigada Especial de la Policía Regional, en esta ocasión fue responsabilidad de la Policía Municipal de Maracaibo que dicho sea de paso no está capacitada para control de orden público. El próximo round será en la misa del 18 de noviembre.

OPOSICIÓN. El Partido Centro Democrático (PCD-PIZ) sigue en la calle acompañando al ciudadano en sus males. Esta semana comenzó la campaña para que en los centros hospitalarios cumplan con la entrega de los medicamentos a los pacientes, sobre todo a los pensionados. Carlos Alaimo reclamó que en el marco de la crisis que vive el país el sector público de salud está en graves dificultades y por eso la mortalidad se ha incrementado y el gobierno esconde esos fallecimientos. Inclusive denunció como las autoridades botaron una gran cantidad de medicamentos vencidos en una cañada en Milagro Norte. El trabajo de calle del PCD es interesante e importante porque hace sentir a las comunidades que no estan solos ante el régimen.

OPERACIÓN. Hay que prestar mucha atención a la operación envolvente que ejecuta el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, general Néstor Reverol, en la Gobernación del Zulia. Si mucha bulla y sin apariciones mediáticas viene asumiendo el control de diversas áreas del ejecutivo regional. Tal como explicamos hace varias semanas en esta columna, el alto oficial asumió la lucha contra la inseguridad y la crisis eléctrica, a pesar que es Omar Prieto quien hace los anuncios en ambas materias. Una de mis fuentes en el Palacio de Gobierno me informó que Reverol viene ejecutando contundentes acciones contra los intereses de Omar Prieto. No me especificó cuáles eran esos golpes. Este militar oriundo de Cabimas tiene mucho poder en el gobierno.

DIÁSPORA. Excelente el trabajo que está haciendo el fotógrafo y amigo, Gustavo Baüer, con su serie de Instagram “Venezolanos construyendo futuro” en la cual ha mostrado el talento de algunos de los tantos coterráneos que han emigrado a Argentina y que están trabajando muy duro para tener la tranquilidad y la calidad de vida que perdieron en Venezuela. Pueden revisar esta interesante serie a través de la cuenta Instagram: @fotografobauer. La diáspora venezolana es mucho más que una cifra. Es una mezcla de sentimientos, añoranzas y sufrimientos que revela la parte más macabra de la revolución bolivariana y la destrucción de un país. Sigan el trabajo de Gustavo Baüer, de verdad que es bueno.

MALOS. La gestión de Willy Casanova es tan, pero tan mala, que ni siquiera son capaces de escribir bien el nombre de nuestra Santa Patrona como se observa en un pasacalle que colocaron frente a la Plazoleta de la Basílica y no atinaron a corregir un horror ortográfico que es más que evidente. Son malos hasta para eso. Que tremendo error fue que este señor ganara las elecciones. No sabe lo que está haciendo.

MIEDO. Llaman la atención las excesivas medidas de seguridad que se toman en torno a Omar Prieto. Es normal que en un país violento se tengan que tomar acciones para proteger la vida de un gobernante, pero este caso se exagera. Lo primero que hizo fue que en la Residencia Oficial no sólo están los funcionarios de la Policía Regional, sino que también está la Guardia Nacional, la Policía Nacional y el SEBIN. Luego le subió la altura a la cerca perimetral de la RO y le instaló un cerco eléctrico de “siete pelos”. Pero no bastando con eso, ahora cierran el paso de vehículos frente a la Residencia Oficial y lo hicieron colocando el camión blindado del grupo de acciones especiales de la Policía Regional ¿A qué tanto le teme Omar Prieto?

ESCÁNDALO. El caso del asesinato del comisario Benito Cobis, ex jefe del DIEP de la Policía Regional, sigue siendo un enorme escándalo. Una de mis fuentes en la Gobernación me escribió un intrigante mensaje: “La captura de la banda de policías metidos en el narcotráfico, tiene que ver con eso”. No me dio mayores explicaciones sobre la vinculación entre ambos hechos. Lo que si resalta es el enorme despliegue que se hizo a través de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB: 20 vehículos, un helicóptero y 150 funcionarios según la reseña de Versión Final.

AL CIERRE. El flamante Fiscal General de la República, Tarek William Saab, volvió a intentar tapar la verdad del asesinato de Fernando Albán, al afirmar que éste no tenía signos de tortura. En eso tiene razón y era obvio que no iban a encontrar marcas de tortura porque lo ahogaron en una bañera.

Darwin Chávez|@darwinch857|[email protected]