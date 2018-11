González y Guaidó aseguran que fallas en servicios públicos son producto de un Estado corrupto

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) Stalin González y Juan Guaidó, conversaron sobre las fallas de los servicios públicos que aquejan a la mayoría de los venezolanos en todo el país. Durante el espacio radial “Contigo” que se transmite todos los jueves a la 1 de la tarde, a través de la señal de RCR 750 am, los parlamentarios expresaron su rechazo contra esta situación que desmejora la calidad de vida de los venezolanos por igual, sin distinción de la zona o estado en la que viva.

González reiteró que en la actualidad para el venezolano es, prácticamente, una hazaña poder disfrutar de todos los servicios a la vez. “Hoy es difícil que un venezolano pueda disponer de todos esos servicios al mismo tiempo. Es casi imposible que el Estado pueda cumplir con todos esos servicios, sin contar el aseo urbano. Hay que entender que muchas veces las fallas de estos servicios tienen que ver con la ineficiencia del gobierno, pero la otra parte de la razón es la corrupción que ha venido ocurriendo durante todos estos años”.

Explicó que cuando se habla de superación de la pobreza, no se refiere únicamente al poder adquisitivo de la persona. “Cuando se habla de pobreza hay que entender que ésta se mide multifactorialmente, no se trata nada más de que el dinero no te alcanza, sino cuál es el acceso que tienes a los servicios. Cuál es el acceso que tienes a agua potable, a la energía eléctrica, al transporte, a la telefonía, al internet y a gas doméstico. Hoy son muy pocos los venezolanos que tienen el privilegio de abrir el grifo y le salga agua a cualquier hora del día”.

González señaló que pese a que el gobierno de Maduro ha tratado de desviar la atención y ocultar información, como sucede con la no presentación del Presupuesto de la Nación ante la AN, tal como lo estipula la Constitución; desde el parlamento algunas comisiones han logrado levantar una investigación y su respectivo informe, donde queda evidenciada la falla del Estado. “En esos hechos de corrupción se fueron los mil millones de dólares que entraron a este país, que no están en las arcas públicas, no están en las reservas, no están invertidos en escuelas, hospitales ni en carreteras, sino que se fueron a las cuentas de algunos”.

Asimismo, el jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, Juan Guaidó, reiteró que se desconoce el paradero de hasta 100 mil millones de doláres que no fueron reflejados por los distintos entes del Estado. “Principalmente, en el tema eléctrico a través del trabajo de varias comisiones de la AN, se pudo determinar el daño del patrimonio nacional por encima de 20 millones de dólares en daños patrimoniales. Hay 100 millones de dólares en inversión que no fueron reflejados claramente. Todos recordamos a Chávez diciendo que había la soberanía y que estábamos invirtiendo en muchos de estos casos, y la realidad es que hoy al Táchira llega la luz de vez en cuando, al igual que en el Zulia”.

El diputado reiteró que la superación de la pobreza, también, tiene que ver con la posibilidad de elegir libremente los horarios para cumplir con las labores domésticas diarias. “Parte de la pobreza del venezolano hoy tiene que ver con la capacidad de elegir y decidir, en términos de libertad. Hoy un venezolano puede ni siquiera decidir cuándo se baña. Yo sentí que superé la pobreza cuando dejé de bañarme con tobito, pero eso ya ni siquiera es una opción porque, aunque hayas comprado un tanque, en el mejor de los casos el agua llega a tu casa una vez a la semana. Hay sectores del país que pasan hasta 5 meses sin agua y ya ni siquiera tiene que ver con el acceso a este recurso, sino de la calidad del agua que está llegando a las casas”.

Guaidó aseguró que el gobierno oculta información a conveniencia. “Todos hemos escuchado hablar de los famosos ‘bolichicos’, pareciera que es un secreto a voces, incluso se pidió investigación contra ellos por parte del Parlamento, pero por supuesto el Estado no hizo nada. Eso tiene un gran responsable, que todo el dinero que tenía que ser requerido para servicios públicos, para mantenimiento preventivo y correctivo, no fueron invertidos en su función; todas esas fallas hay que seguirlas denunciando. Hay que protestar y seguir sumando voces a la lucha de los derechos de todos; por eso, nosotros hemos venido hablando de un plan de recuperación de los servicios y del cambio político que necesita Venezuela para poder salir de la crisis en la que nos encontramos”.

Nota de prensa