Me lo dijo un pajarito ¡Di-plo-má-ti-ca!, por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

“Sólo los estúpidos no cambian de opinión”.

Teodoro Petkoff

Pasa mucho y no pasa nada… Cuando escuché a la Comunidad Internacional decir en los voceros de Colombia, Ecuador, Perú, que la solución al conflicto que padecemos los Venezolanos que vivimos en Venezuela es diplomática, no es por la vía de las armas, que no apoyan una acción militar extranjera me dolió el alma. Me dolió tener razón. Y me dolió porque yo no soy una periodista que escribe desde los Estados Unidos, ni desde México, Chile, Perú, Ecuador o Colombia con el amparo del asilo político. Yo escribo desde Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. La realidad del país me pega tanto o más que a usted y deseo con todo mi corazón que cambie pronto porque necesito que cambie; yo al igual que usted camino, no tengo carro porque lo perdí y mis provisiones de efectivo son limitadas porque no puedo pasarme todo el día en un banco para sacar 100 soberanos o los soberanos que estén despachando. Yo al igual que muchos de mis hermanos venezolanos me encuentro con la nevera y la despensa vacías, las cuentas en cero y los bolsillos pelados. Yo también me encuentro muchas veces sin nada para comer y paso cien mil calamidades que no divulgo por decoro. Pero desde hace meses les vengo diciendo que nadie nos va a invadir para salvarnos, que los Marines no nos van a rescatar; la situación de Venezuela en Venezuela no tiene una mágica solución, ni una sencilla solución. Es muy complicado lo que nos pasa, sobre todo porque en todas partes hay complicidad para que el Gobierno no deje de ser Gobierno porque mientras la mayoría lloramos, muchos se hacen ricos vendiendo pañuelos. Pero políticamente aquí no hay oposición sólida a la que se le pueda entregar el poder que se le quite, por las buenas o por las malas, a quienes están en el Poder. Este Gobierno aunque malo para gobernar sigue siendo legítimo, es tan legítimo que fue a la ONU, entró y salió a los Estados Unidos sin torta en la cara. Ahora los agoreros de los sueños, los ilusos del tuiter dicen que falta poquito, que esto se cae después del próximo 10 de enero. Sigamos así y veremos un 2019 tan perdido como este 2018, sí, perdido como este 2018 porque no hay manera de no sentir que este año lo perdimos los ciudadanos, lo perdieron los partidos. Pasó de todo pero no pasó nada. Este año, que aún no termina, lo ganó el Gobierno y lo ganó bien ganado. Lo ganó tanto, que se dio otra de las cosas que vengo señalando: están convirtiendo a Venezuela en su cárcel, en el lugar del cuál no saldrán ellos y de poder como pueden, hacen complicado cada día que los demás salgan. Vean a ver si después del anuncio de la nueva manera con los nuevos montos para sacar los pasaportes, usted conoce a alguien que le haya dicho, me dieron mi pasaporte o el de los hijos. El miércoles escuché al Presidente Maduro decir que fortalecerán los convenios que los difuntos Chávez y Fidel hicieron y pidió al pueblo venezolano “resistir” la dureza de los años por venir y no pude más que pedirle a Dios que nos ayude. Eso sólo quiere decir que el próximo año va a ser terrible. Será un año de confrontación. Ellos no se van a dejar quitar el Gobierno. Arreciarán en la persecución, en la manipulación, en el control, en el chantaje, en la presión. Luchar por recuperar la Democracia y la Libertad plena parece un eufemismo a pesar de la presión internacional. La esperanza se nos diluye entre las manos. Mucho podrá gritar María Corina, mucho podrán decir Borges y Ledezma cada día más deslegitimados, no hay evidencias de que este Gobierno vaya a negociar una salida ni mucho menos que esté cayendo y no estoy diciendo con esto que serán eternos y que no se irán jamás, sólo estoy diciendo que siento que hemos perdido este año, que otra vez las hallacas son con Maduro y que todo hace pensar que los carnavales y la Semana Santa y las vacaciones del año que viene son con él también. La tristeza se ve en nuestras en caras aunque ahora haya una diarrea de gente diciendo que debemos cambiar de actitud para atraer lo bueno y lo positivo a nuestras vidas, como si con una sonrisa y un cambio de pensamiento salimos de este mal Gobierno. Un cambio de actitud sólo es un escudo para evitar intoxicarnos de lo malo por lo mal que estamos, no es más que aislarnos y mirar hacia otro lado, hacernos los locos y eso es un exhorto al bloqueo mental, al encierro en una burbuja de cristal construida por uno mismo, a vivir la realidad propia y olvidar que en lo externo pasan cosas que nos deben preocupar y que debemos impedir que sucedan como ciudadanos responsables de nuestro destino y nuestro país.

Mientras tanto… Los que queremos un cambio estamos cada día más solos. Los que queremos un cambio sólo lo vemos fuera de esta tierra. Podrá haber algunas instituciones en Venezuela haciendo el trabajo de organización, orientación y formación de la acción ciudadana pero nada toma forma, nada se consolida, nada tiene cuerpo y muchos menos tienen rostro, nombre o apellido. Lo que sí hay es un cordón de empresas y emprendimientos que sencillamente están adaptándose a las limitaciones, saltando las barreras y sobreviviendo, encontrando y abriendo caminos para seguir en suelo venezolano. Hay un montón de nuevos empresarios que no son más que fachadas de oficialistas que buscan asegurar su futuro con negocios de los que se están apropiando a trocha y mocha y hay más personas aún haciendo inversiones semillas que por más que sean una oportunidad son también un riesgo pero que buscan que una vez que esto cambie si algún día cambia, tener aquí sembrada la primera piedra. Pero esto no es suficiente para cambiar la realidad de nuestros pobres, de nuestro pueblo pobre y trabajador que no puede enviar a los hijos al colegio, que no puede alimentarse ni alimentar a su prole, que este año no verá hallacas, ni estrenos. Eso no cambia que tenemos un pueblo sometido que en lo único que piensa, desmoralizado, es en sobrevivir.

Mientras tanto… al agua que nos está llegando en el Zulia por tubería a quienes aún tenemos la suerte de recibir supuestamente agua potable por tubería, sólo le falta la azúcar y el limón porque parece papelón. Lo peor de todo es que nuestras autoridades nos dicen que el agua, que a todas luces está sucia y huele mal, se puede hervir y usar para el consumo humano.

En peligro… A punto de cerrar está la Universidad del Zulia. Aunque no hay números oficiales, de casi 54 mil estudiantes que había activos en dos años, en la más reciente asamblea de estudiantes para tratar el tema del cierre técnico, sólo asistieron 70 estudiantes. Me agota el alma lo que pasa en mi Alma Mater. En LUZ hice mi Master aunque no haya terminado mi tesis de grado. Hoy LUZ se encuentra con clases a las que sólo van dos estudiantes y esto la que pone en jaque técnico. Los trabajadores sólo van a media marcha y muchos ni a media marcha van. Aún hay grupos de estudiantes importantes en Humanidades, Ciencias, Ingeniería; otras Facultades están en la lona. Los que quedan no saben si podrán terminar sus carreras y esa incertidumbre es terrible. Los pocos profesores que van se han convertido en tutores. Ir a LUZ es ser testigos de su desolación, de su muerte lenta. Quiero equivocarme pero espero que la situación de la Universidad del Zulia, donde la gente se moría por ingresar a estudiar o trabajar, cambie para bien prontamente.

Mientras tanto… No hay nada que frene el éxodo de los venezolanos. Todos los días nos vamos en tropel y digo nos vamos porque yo no soy suiza. Estas navidades pintan muy tristes aunque haya en la mesa hallacas y pan de jamón gracias a la remesa internacional.

La Bajada… Impecable estuvo la transmisión del Canal 11 Niños Cantores del Zulia durante La Bajada de la Chinita el pasado sábado 27 de octubre. El Canal de la Iglesia preparó una producción especial durante la mañana que sirvió de antesala al operativo de la celebración más esperada por los católicos marabinos y zulianos cada año. Debo felicitar a todo el equipo humano que hizo posible que los católicos que no pudimos asistir a la Plazoleta de la Basílica del Chiquinquirá, nos sintiéramos más que jochaos por tan maravilloso momento. Quiero destacar que la programación especial más la transmisión en vivo fue pulcra. Ninguna imagen se contaminó con la cara de los políticos que asistieron al evento; fue un trabajo dedicado a la Virgen, a la Fe, al amor por nuestra Madre Celestial. ¿Hubo abucheos a los políticos? ¡Sí, los hubo! Pero en las imágenes y sonidos de la transmisión no se notaron, de hecho, los políticos este año no fueron sentados en la primera línea, sino como en la segunda o tercera, de modo que las cámaras no los tomaran nunca ni por equivocación. Las tomas fueron cerradas, los paneos cortos, primeros planos concretos y planos abiertos cuadrados. Tal vez por eso, fue que un grupo de seguridad oficialista cometió abusos contra los Servidores de María. Contra estos hombres se excedieron en la requisa y hasta les jurungaron los ropajes sagrados, un desagradable modo que tiene siempre la gente que está en el actual Gobierno de dejar su huella cruel. Pero el evento estuvo a la altura de lo que un fiel espera de su Iglesia y fue sin duda, un acto de gran valentía. La Bajada de la China aunque se politizó por muchos años y se convirtió en el termómetro de aceptación pública para los políticos, este año fue un acto solemne. Enhorabuena.

Mientras tanto… el cartón de huevos va por 600 soberanos, el kilo de queso 550, arroz, harina y pasta rondan los 160. Los 1.800 soberanos del mes sólo alcanzan para mal comer una semana.

Irrespeto… En Maracaibo los pocos transportistas que hay dejan botados a los estudiantes en las calles y avenidas. No los quieren montar. Obligan al muchacho a pagar la tarifa completa de un pasaje que ilegalmente cobran en diez bolívares soberanos y a los estudiantes no les quieren aceptar el pasaje estudiantil ni los dos bolívares ni cinco. Como aquí no hay ley y cada quien hace lo que le da la gana, el sacrificio de los padres para enviar a un crío a la escuela o liceo se pierde porque ahora los choferes no les da la gana de embarcar estudiantes. Esto sí es el colmo, cobran lo que les da la gana y escogen a los pasajeros. ¡Miserables! Pensar que nuestro Gobernador dijo que debemos esperar hasta enero de 2019 para ver resuelto el problema del transporte público.

Mientras tanto… Intervinieron Polisur, por fin intervinieron Polisur. Un cuerpo de seguridad que se llenó de delincuentes con chapa y pistola oficial. Hoy doy gracias a la acción del Gobierno Nacional que a través del General Néstor Reverol se ejecuta y fue quien hizo el anuncio. Espero como muchos, que investiguen a fondo y nos expliquen como un Polisur con su sueldo es dueño de depósitos de licores, grandes camionetas y lujosas viviendas.

Gran solidaridad… Este miércoles me sorprendió una jornada cargada de amor en el Hospital Madre Rafols. Atendieron de manera gratuita a más de 100 niños en consultas pediátricas con vacunas incluidas. Fue una jornada maratónica desde las 11 de la mañana hasta 3 de la tarde. La actividad contó con el apoyo de los animadores de Sábado Sensacional, el programa de variedades del canal Venevisión. Fue maravilloso ver cómo los niños colmaron el piso de la Planta Baja e hicieron del área un parque de juegos con tan sólo unos simples globos de colores. Caramelos, juegos y juguetes fueron parte de las actividades recreativas de esta acción solidaria que realizó esta hermosa obra de salud que hoy buscan llamar Hospital Padre Ocando. Dio gusto ver a todo el personal presto y dispuesto para atender a tantos niños con sus representantes. Este es un gran ejemplo que deberían seguir otros centros hospitalarios privados. Sólo destaco que muchos niños se quedaron sin poder recibir vacunas claves como la Neumococo y la Meningococo por lo que recomiendo mayor organización. Segura estoy que harán sus balances para corregir lo que se deba corregir y hacer impecable una próxima jornada. Enhorabuena.

Mientras tanto… Sigo sin entender cómo es que hay gente que gasta a dos manos en este país donde todos estamos empobrecidos. Sigue existiendo un grupo social, que no es rico de cuna y tampoco son empresarios extranjeros ni nacionales, que viven a todo trapo y compran sin medidas. Uno los consigue en las charcuterías, en las carnicerías, en las ventas de frutas y verduras y uno los ve que meten y meten, que piden y piden y las cuentas superan los 20 mil soberanos y pasan las tarjetas como si estuvieran pagando 200. La mayoría son mujeres y andan en camionetas que parecen naves espaciales. De verdad que no sé dónde me perdí, en cuál parte del camino me desvié, a cuál clase no asistí para hacer tanta plata sin tener estructura que la justifique.

Gracias Teodoro… No escribo esto por jalabolismo. No tiene sentido jalarle bola a un muerto pero respeto a quienes pierden el tiempo haciéndolo. Lo hago porque tuve el honor de entrevistarlo muchas veces, todas las que vino al Zulia durante mi ruta como periodista de calle. Era súper divertido entrevistarlo porque era un personaje sin medias tintas. Teodoro fue el hombre que inmortalizó la frase “estamos mal pero vamos bien” cuando fue Ministro del Presidente Rafael Caldera, también fue quien hizo un cambio sustancial en la forma de calcular las prestaciones laborales en el país, pero mi experiencia con él fue la del periodismo ideal, la de su lucha frente al Diario Tal Cual. Recuerdo como si fuera hoy, el momento en el que explicó que todas las puertas se le cerraron al momento de registrar la empresa editorial de Tal Cual y tuvo que ponerle algo así como La Mosca no sé qué cosa. En ese instante reímos hasta las lágrimas. Él no desmayó en su lucha por abrir un espacio para decir la verdad e hizo lo que tuvo que hacer para sacar un diario que se volvió tendencia y referencia del periodismo frontal, el que no hace concesiones, el periodismo que debemos hacer siempre. Gracias por Tal Cual Teodoro, por ese medio que aunque hoy no está fue tú camino para lavar tus culpas contigo mismo y para que nosotros miráramos con orgullo lo que nuestro oficio tiene el deber moral de hacer.

Mientras tanto…La ONU ordenó a los Estados Unidos levantar el bloqueo a Cuba. Creo que Estados Unidos le tiene a Cuba un embargo más no un bloque pero bueno, ¿Hará caso Trump?

Museo… Avanza el proyecto que adelanta el Ingeniero Francisco Urbina de abrir un Museo de la Zulianidad para rescatar nuestra rica memoria cultural. Urbina es una enamorado de Maracaibo que está potenciando su trabajo desde el Centro Rafael Urdaneta, CRU. En este Museo podremos disfrutar de la recordación, vivir de nuevo la vida y obra de las grandes figuras zulianas, de esos cultores que han llevado el nombre de nuestro estado a los más altos honores, deportistas que han sido nuestra gloria y nuestro orgullo, artistas y personajes que han hecho de Maracaibo y el Zulia la región cultural que somos. Conversando con unos colegas sobre este trabajo que requiere de un gran dinamismo, coincidimos que estamos ansiosos por verlo pronto con las puertas abiertas ya que el mismo es hoy día más necesario que nunca y usted me dirá que cómo puede ser importante en tiempos de crisis y de tanta calamidad un museo y yo le respondo que todo lo que nos provoque una sonrisa es bienvenido y este Museo en manos de Urbina está destinado a devolvernos el orgullo de nuestros días pasados y a darnos la alegría de no olvidar quienes somos. Pendientes con los avances de esta especie de casa del artista zuliano en la que está trabajando con especial dedicación el CRU a cargo del Ingeniero Francisco Urbina.

Mientras tanto… Algunas empresas empiezan a pagar en dólares físicos a su personal. Los montos van desde 300 a un mil dólares al mes dependiendo la experticia, la responsabilidad y el sector de la empresa así como la especialidad del personal. Las que lo hacen acuerdan con los trabajadores que este pago sea integral. Es loable que las empresas busquen las mil y un maneras de no perder a sus trabajadores porque a pesar de los pagos en bolívares, los incentivos, las ayudas y los apoyos nada sostiene a un trabajador en su puesto ni evita que renuncien.

Aniversario… Felicito a la Cámara de Industriales por un nuevo aniversario. Este importantísimo sector empresarial, vital para el círculo virtuoso de la producción privada, cumplió 72 años, sí, 72 años. Se dice fácil pero es todo un logro que llena de orgullo al sector empresarial zuliano. Por este aniversario los industriales realizaron una actividad en la que se dieron reconocimientos a figuras notables del área, así como los tradicionales reconocimientos especiales a empresas que a pesar de los pesares se mantienen en pie. La Cámara de Industriales está presidida en estos momentos por Orsinis Hernández, ingeniero, quien está retomando nuevamente el trabajo institucional hacia lo interno y externo. Temas como la fuerza del trabajo y los incentivos a la formación laboral y el abordaje de las nuevas tecnologías fueron parte de las disertaciones que se dieron en este importante evento en el que se celebró que en el Zulia contra viento y marea la Industria no apaga su chimenea. Felicitaciones a estos titanes del trabajo y que celebren muchos años más.

Mientras tanto… En el Zulia hay un político que después de ser tan grande como el sol ha caído en la mayor de las desgracias: se ganó el desprecio de la prensa, de los importantes, de los que hacen sonar la tapara. Lástima porque sin apoyo nadie llega a ninguna parte.

Navidad… Hoy se enciende Bella Vista. Desde la Plaza El Ángel se dará este tradicional encendido que da la entrada a las fiestas en honor a nuestra Virgen del Chiquinquirá y de allí, las fiestas navideñas. Lo hará la actual gestión de la Alcaldía de Maracaibo. La actividad sin duda es para el disfrute de los marabinos, los pocos que quedan pero que merecen ver el titilar nocturno. Este encendido será parcial y también anunciaron que se encenderá el Ángel de Amparo. Bueno amigos, nos leemos la semana que viene.

Yrmana Almarza|@Yrmana