Gobernadora Laidy Gómez asegura que no cree “en golpes de Estado”

Posteado en: Actualidad, Regionales

Con un año recién cumplido frente a las riendas de la gobernación de Táchira, Laidy Gómez asume que no ha sido fácil la tarea, pero que su intento por defender los derechos de su entidad y la institucionalidad han imperado en su gestión. Es directa cuando se expresa, ve con preocupación la crisis social del país y es de las que cree que la salida al atolladero pasa por una concertación nacional y madurez política.

Por Thiany Rodríguez / Panorama

Y a quienes llamaron y siguen insistiendo en la tesis abstencionista, les recordó que “los espacios no se ceden, “yo todavía no he visto al primer boxeador ganando la pelea fuera del ring”. “Yo no voy a hacer lo que hicieron los demás, lo que hicieron algunos, sobretodo pensando en ustedes, en el Zulia”.

Sobre una eventual precandidatura presidencial, la dirigente adeca y abogada dejó precisado que su prioridad ahora mismo es Táchira, aunque sabe que tampoco puede limitarse. De las dificultades que enfrenta en su región están la gasolina, el gas doméstico y la vialidad.

– Táchira es un estado fronterizo y enfrenta casi que las mismas problemáticas que el Zulia, abastecimiento de gasolina, contrabando de extracción, fallas en el gas doméstico y electricidad. ¿Cómo está usted encarando ese entorno?

—Ha sido muy difícil, hay muchos de los servicios que están en un caos de ineficiencia, pero la operatividad, el control y la distribución las maneja directamente el gobierno nacional, ¿qué sucede?, en este caso como gobernadora he venido siendo muy insistente en la problemática de la gasolina y el gas doméstico, hemos tenido muchas dificultades, yo he ido a Pdvsa para hacer planteamientos y no hemos logrado que se regularice un servicio medianamente eficiente.

Sin embargo, en el tema de la electricidad hemos logrado a través de la gobernación de Táchira firmar convenio con el ministerio de Electricidad para nosotros poder cumplir con el alumbrado público y llegar a esos sectores donde hace más de cuatro años no existía, estamos hablando de caseríos, barriadas, plazas y algunas avenidas que no son de mucha longitud de postes y que podemos atender, en el tema electricidad hemos podido avanzar en lo del alambrado público, pero en lo de la gasolina y el gas doméstico no.

—¿Ha podido crear alianzas con el sector privado por el tema de la escasez de productos de la cesta básica?

—No, porque por ejemplo los supermercados se trata de las redes privadas y en ese ámbito no nos hemos vinculado, lo que sí puedo destacar es que en el tema de lo que es el régimen de alimentación hospitalaria mejoró y avanzó considerablemente en esta gestión que yo represento, a razón de la vinculación de los productores agropecuarios, mataderos industriales del Táchira, los productores de lácteos (…) ellos donan lácteos, carne roja, frutas y hortalizas, para el programa alimentación que se tienen en los hospitales (…) y a través de ministerio de Alimentación logramos un convenio donde tenemos dotación de carnes blancas, de huevos y algunos insumos de víveres.

—¿Le han negado los recursos a Táchira por ser usted de oposición?

—Los recursos llegan, pero totalmente devaluados, lo mismo pasa con el salario de los funcionarios públicos que están impactados por la devaluación e inflación, en el desarrollo de la proyección de obras no alcanzamos más del 10% de las metas físicas, producto de la devaluación a la cual se somete nuestro presupuesto (…); sin embargo, a pesar que las metas físicas de la ejecución de las obras son verdaderamente reducidas, nosotros no hemos dejado de atender a los distintos sectores a través de los diferentes servicios, tenemos una particularidad que es el tema de la viabilidad, ese es el sector más golpeado (…) allí ha sido complicado para brindar una vialidad óptima y sumado a que el ministerio encargado de atender la vialidad, el transporte es muy ineficiente, muy politiquero y no tienen interés en que las vías del país funcionen.

—¿Cómo ha sido el trabajo Freddy Bernal, protector de Táchira?

—Lo que hay con él es una comunicación institucional, cuando nosotros llevamos todos los proyectos a los entes nacionales, Freddy Bernal, eventualmente visita la residencia de gobernadores y hace sus planteamientos, más que todo en el tema de seguridad fronteriza porque recordemos que la policía del estado Táchira está en este momento bajo órdenes del ministerio de Interior y Justicia y todos los organismos de seguridad como la Redi y la Zodi manejan un esquema especial por la condición fronteriza.

El ministro Bernal brinda a la gobernación informes en materia de seguridad fronteriza que es una de las situaciones que él ha venido manejando, decirte que a él le ha llegado presupuesto, que a la gobernación le han quitado recursos para dárselos a él o que él ha venido usurpando funciones propias cuando la Constitución me asigna a mí como gobernadora directa, realmente no, el tema de la soberanía, de la seguridad fronteriza es de las Fuerzas Armadas, en este caso Bernal es un interlocutor entre el gobierno nacional y la Fanb sobre la seguridad fronteriza.

Siga leyendo en el diario Panorama