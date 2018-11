NBC emite anuncio antiinmigración de Trump que CNN rechazó por racista

La cadena de televisión americana NBC emitió la pasada noche un anuncio antiinmigración de la campaña del Partido Republicano en medio de un partido de fútbol americano, el mismo que la CNN rechazó por ser “racista”.

El anuncio, emitido en mitad del juego entre los New England Patriots y los Green Bay Packers, procede de la campaña del presidente Donald Trump para las elecciones de mitad de mandato, que se celebran mañana, y relaciona a los migrantes de la caravana procedente de Centroamérica con un criminal condenado en EE.UU. por matar a dos policías en 2014, Luis Bracamontes.

CNN refused to run this ad… I guess they only run fake news and won’t talk about real threats that don’t suit their agenda. Enjoy. Remember this on Tuesday. #vote #voterepublican pic.twitter.com/VyMm7GhPLX

“A los peligrosos criminales ilegales como el asesino de policías Luis Bracamontes no les importan nuestras leyes”, asegura el anuncio, una versión resumida de otro que compartió el presidente Trump la semana pasada en su cuenta de Twitter, que también incluía una acusación a los demócratas de permitir que Bracamontes entrara en el país.

La CNN, por su parte, rechazó emitir la promoción por ser racista, como ellos mismos aseguraron en Twitter después de que el hijo del presidente, Donald Trump Jr, los acusara de no querer “hablar acerca de las verdaderas amenazas que no entran en su agenda”.

“La CNN ha dejado muy claro en su cobertura editorial que este anuncio es racista. Cuando se nos ofreció dinero a cambio de emitir versión de dicho anuncio, lo rechazamos. Esos son los hechos”, aseguró la cuenta de comunicación de la emisora en respuesta al hijo del mandatario.

La NBC, por su parte y tal y como asegura The New York Times, ha rechazado hacer declaraciones sobre la emisión, reseñó Efe.

CNN has made it abundantly clear in its editorial coverage that this ad is racist. When presented with an opportunity to be paid to take a version of this ad, we declined. Those are the facts. ?

— CNN Communications (@CNNPR) November 3, 2018