Petropars y dos bancos de Venezuela incluidos en lista de empresas de Irán sancionadas por EEUU

Posteado en: Destacados, Economía

El Gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista de sancionados de Irán a dos bancos vinculados con Venezuela. Se trata del Banco Internacional de Desarrollo, C.A, y el Banco Binacional Irán-Venezuela. También incluyó a la petrolera Petropars LTD con actividades en Venezuela.

Por lapatilla.com

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) incluyó al Banco Internacional de Desarrollo, C.A y al Banco Binacional Irán-Venezuela en las sanciones basada en la Orden Ejecutiva estadounidense que impide el financiamiento al terrorismo y permite el bloqueo de bienes propiedad de los sancionados, restringe operaciones financieras con ellos y permite investigación penal contra ellos.

“El Banco Internacional de Desarrollo, C.A. Además, el Banco Binacional Irán-Venezuela está siendo designado de conformidad con E.O. 13224 por ayudar, patrocinar o brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros o de otro tipo para, o en apoyo de, EDBI”.

En la junta directiva del Banco Binacional Irán-Venezuela figuran los venezolanos: Rolando José Santos Colmenter (Vicepresidente) y participación en la banca pública de Venezuela Ernesto Salvador Porras Adarmes, Antonio José Martínez López y Melissa Coromoto Nafal Herrera.

“Hoy se celebra la mayor acción de un día de la OFAC dirigida al abuso del régimen iraní del sector bancario de Irán para financiar sus actividades desestabilizadoras”, reza el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con la nueva lista está la empresa petrolera Petropars LTD con participación en la Faja Petrolífera del Orinoco y en el bloque costa afuera Cardon II y que en este caso, de acuerdo con la Ofac, tiene sede en el Centro Profesional Eurobuilding en Chuao, Caracas.

Sobre Petropars, la Ofac pide a los estadounidenses seguir bloqueando los intereses de esta institución “de esta persona de conformidad con la Orden Ejecutiva 13599”, previamente emitida por el Gobierno de Estados Unidos.

Estados Unidos además de anunciar la sanción contra de la Organización de la Energía Atómica de Irán, indicó que ocho países (China, India, Italia, Grecia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Turquía) estarán exentos de esas restricciones.

En la lista de las empresas publicada hoy por el departamento del Tesoro de EEUU aparecen así los dos bancos:

-BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. (a.k.a. “BID”), Urb. El Rosal, Av. Francisco de Miranda Edificio Dozsa – Piso 8, C.P. 1060, Caracas, Venezuela; SWIFT/BIC IDUNVECA; Website www.bid.com.ve; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR] (Linked To: EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN).

– IRAN-VENEZUELA BI-NATIONAL BANK (a.k.a. “IVBB”), IVBB Headquarters, 30th Alley, No. 96, Khaled Eslamboli Street, (Vozara), PO Box 15175-598, Tehran 15119-57111, Iran; Website http://en.ivbb.ir/; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions [IRAN] [SDGT] [IFSR] (Linked To: EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN).

-PETROPARS LTD. (a.k.a. PETROPARS LIMITED; a.k.a. “PPL”), No. 35, Farhang Blvd., Saadat Abad, Tehran, Iran; Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding, Piso 8, Oficina 8E, Chuao, Caracas 1060, Venezuela; P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions; all offices worldwide [IRAN].