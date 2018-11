Convertida al Islam, Sinéad O’Connor dijo que “la gente blanca es asquerosa”

La cantante Sinéad O’Connor, que ahora se llama Shuhada’ Davitt tras anunciar su conversión al islamismo, fue de nuevo noticia por polémicos comentarios en las redes.

Recientemente, la artista irlandesa de 51 años volvió sorprender con sus declaraciones. En su cuenta de Twitter, afirmó que nunca más quiere pasar el tiempo con los “asquerosos blancos”, idea que refrendó en una serie de tuits tras su reciente conversión al Islam.

“Lo lamento muchísimo. Lo que voy a decir es algo tan racista que nunca pensé que mi alma pudiera sentirlo. Pero, en verdad, nunca más quiero volver a pasar tiempo con los blancos (si así se llama a los no musulmanes). Ni por un momento, por ninguna razón. Son desagradables”, escribió en el tuit, que generó gran repudio entre los usuarios.

En 1992 la polémica artista rompió una foto del Papa Juan Pablo II durante su participación en el show Saturday Night Live en forma de protesta contra la Iglesia Católica.

I'm terribly sorry. What I'm about to say is something so racist I never thought my soul could ever feel it. But truly I never wanna spend time with white people again (if that's what non-muslims are called). Not for one moment, for any reason. They are disgusting.

