Hallan una extraña “araña” con cabeza de perro en la selva tropical Ecuador (Fotos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

De vez en cuando salen a la luz nuevas especies de animalitos desconocidas que crean fascinación. El fotógrafo y científico Andreas Kay sorprendió al mundo este miércoles tras captar con su cámara una curiosa araña con cabeza de perro que encontró en la selva tropical de Ecuador. Así lo reseña 20minutos.es

El pequeño arácnico ha acaparado la atención y se ha hecho ciral en las redes sociales por su forma: mucho más pequeña que un pulgar, de color negro, con brillantes ojos y, quizás lo más llamativo, una cabeza se parece a la de un perro.

El nombre científico del artrópodo es Metagryne bicolumnata y es conocido entre los expertos como ‘opilión conejo’.

“Sorprendentemente, esta especie no está clasificada como arañas a pesar de que tienen ocho patas. Las imágenes muestran que esta curiosa criatura tiene un cuerpo oscuro con un par de manchas oculares situadas en su parte posterior intermedia entre sus ojos verdaderos y las extrañas orejas de conejo que se elevan desde el borde de su abdomen”, ha señalado el científico.

El experto explica que, “contrariamente a la creencia común, el ‘opilión conejo’ no tiene glándulas venenosas y es absolutamente inofensivo”.

This is not a photoshopped image. This is a real photo of an actual living arachnid, a cousin of spiders, called the bunny harvestman (Metagryne bicolumnata)

But clearly it should be called THE GRIM

cc @jk_rowling

Photo by Andreas Kay pic.twitter.com/jcw75n1X62

— Ferris Jabr (@ferrisjabr) 31 de octubre de 2018