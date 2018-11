Trump destaca la labor policial tras masacre en California

El presidente de los EEUU, Donald Trump calificó como “terrible” el tiroteo realizado por un sujeto la noche del miércoles en California, que dejó 13 víctimas fatales en un bar donde se realizaba una fiesta universitaria de música country.

El presidente destacó la “gran valentía mostrada por la policía” y remarcó que los primeros oficiales llegaron a la escena en tres minutos. “Dios bendiga a todas las víctimas y sus familiares”, agregó.

“He sido totalmente informado sobre el terrible tiroteo en California. La policía y los primeros en responder, junto con el FBI, están en escena. 13 personas, en este momento, han sido reportadas muertas. Del mismo modo, el tirador está muerto, junto con el primer oficial de policía que entró en el bar”

“Gran valentía mostrada por la policía. La patrulla de la carretera de California estaba en escena en 3 minutos, con el primer oficial que entró a tiro varias veces. El sargento del Sheriff murió en el hospital. Dios bendiga a todas las víctimas y familias de las víctimas. Gracias a la policía.”

Informó el presidente a través de su red social en Twittrer.

I have been fully briefed on the terrible shooting in California. Law Enforcement and First Responders, together with the FBI, are on scene. 13 people, at this time, have been reported dead. Likewise, the shooter is dead, along with the first police officer to enter the bar….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de noviembre de 2018