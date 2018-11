Verdades y rumores: ¿Y el general González López? ¿Escondido, detenido o “huido”? por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

CONFLICTO (I). Los días han pasado y en nada disminuye el rifirrafe por el control del Sebin. Ese caso hay que verlo ahora como una dura pelea por la sobrevivencia de algunos grupos del oficialismo. Las claves son: información, sobrevivir y control de la población, pero sobre todo de la oposición política. El cambio de director no se puede ver como una rotación normal de esas que ocurren con demasiada frecuencia en la administración pública. Es una pelea de pesos pesados, de gente con mucho poder, pero también de gente con temores y deudas pendientes con la justicia. Muchos desechan la idea que hay un renacimiento del enfrentamiento entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Alegan que se ven unidos y sin rencillas. Afirman que es otra tramoya más para engañar a los venezolanos. Algunos alegan que si de verdad hay un conflicto entre ellos, eso no es importante y que lo trascendente es salir de ellos. Cuando pienso en esta última postura que aparece de forma muy general entre pequeños grupos de la población, recuerdo la tesis que ha venido esgrimiendo el politólogo John Magdaleno, quien considera que una de las vías para el cambio es generar o aprovechar la fractura de la coalición gobernante. Este impasse por el control del Sebin puede ser el inicio de una grave fractura ¿Pero es sólo un organismo policial represor y corrupto? Si eso es cierto, pero también es la institución que junto a la DGCIM se ha encargado de investigar a todo el que se opone, incluso dentro del propio oficialismo, disienta, respire o se queje en el país si el régimen o algún sector del mismo lo consideran un “objetivo”. Quien controle el Sebin, controla un alto porcentaje de información clave e importante que le puede garantizar su sobrevivencia o también su aniquilación. Esa dualidad de efectos parece que la entendieron muy bien el general Gustavo González López y su esposa la ex vice Fiscal de la Nación, Katherin Harrington ¿Por qué? Porque al saber los riesgos y los beneficios de tener tanta información, al parecer decidieron salir del país sin hacer bulla ¿Se fueron de Venezuela? Todo indica que sí. Nadie sabe de su paradero. No están en su residencia, ni con algún familiar. Tampoco están en la finca que tiene el general ¿Y dónde están? La información que hemos recibido en VyR es que al parecer se fueron a una nación del Caribe como primera parada ¿Por qué primera parada? Porque esa nación no es totalmente segura por la cercanía de su gobierno con el de Maduro. Es probable que sea sólo una estadía temporal hasta conseguir un lugar más seguro. Se comenta que su “huida” tomó por sorpresa a todos en el alto gobierno. Debió recibir ayuda para viajar porque por su condición la pareja necesitaba de una operación muy sigilosa. Se supone que estaban muy vigilados. Se rumorea que los ayudó un empresario de medios que se hizo rico en revolución y que además de tener el avión adecuado para la huida, vive en Florida lejos del candelero nacional ¿Por qué se fueron? Para encontrar la respuesta correcta debemos revisar las supuestas razones de la destitución del general. La nueva e importante versión que circula es que el G2 cubano acusó al general y a su esposa de estar entregando información clave y confidencial a un país extranjero ¿Estados Unidos? Posiblemente ¿A cambio de qué? La respuesta obvia es protección en medio de la grave situación del gobierno y el país ¿Se atrevió el general a hacer esa jugada tan peligrosa? Puede ser que sí, aunque también puede ser que no. El mejor que muchos sabe lo que está ocurriendo en el país y en el gobierno, pero además conoce perfectamente la vulnerabilidad del mismo y por eso se pudo ver tentado a garantizarse una vía de salida y protección. Pero tampoco se puede descartar que todo sea un montaje del G2 para justificar que el “Madurismo” asumiera el control del Sebin. Tomando en cuenta esta acusación que era desconocida hasta ahora, podemos entender una parte importante de las razones por las cuales el general decidió salir de Venezuela junto a su familia. Y lo peor para el “Madurismo” es que se llevó información muy valiosa que puede ser usada contra ellos. Pero no sólo se trata de la desaparición del general, sino del candelero que aún está prendido en el Sebin con la llegada del nuevo director, el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera y los cambios que están en marcha. Se van a sorprender de quién está realmente dando las órdenes.

DENUNCIA. No todo es color de rosa en la intervención del casco central de Maracaibo por parte de la Gobernación y la Alcaldía de Maracaibo. Recibo correo con una denuncia muy grave de los comerciantes que se sienten que están siendo extorsionados: “Los comerciantes que legalmente desarrollamos nuestro trabajo en los 12 centros comerciales que formamos parte del casco central, estamos siendo presionados por la Alcaldía de Maracaibo para que paguemos $20.000 por cada centro comercial para la supuesta instalación de cámaras de seguridad que según ellos serán monitoreadas por el 911. Nos estaban exigiendo el pago antes del 08/11/2018. Además estamos acorralados por la prepotencia de Lisandro Cabello quien se mantiene amenazando a los comerciantes”. Los afectados enviaron el presupuesto y estamos investigando a la empresa.

CUENTO. Puro cuento ha sido el supuesto plan para aumentar los precios de la gasolina a niveles internacionales. Siguen enredados con el tema y cada vez hay menos inventarios de combustible y por eso las largas colas en todo el país. Ya Maduro ni habla del tema para no seguir haciendo el ridículo. Mientras desde PDVSA se nos informa que las reservas de gasolina están en un punto crítico por dos razones. La primera es que la producción de las refinerías está muy baja no sólo por los problemas operativos, sino también por las ausencias del personal que está molesto por los bajos salarios. Y la segunda, no hay dinero para seguir comprando en el exterior los combustibles que requiere el mercado interno.

CONFLICTO (II). Los cambios en el Sebin no se limitaron a la salida del general Gustavo González López. Hay toda una purga interna tratando de excluir o por lo menos cercar a todo aquel funcionario de cualquier rango que sea sospechoso de ser parte del grupo del general destituido y de Diosdado Cabello. Hay toda una razzia que busca que el “Madurismo”, a través del G2 cubano, tenga el pleno control. La limpieza está generando gran malestar en la organización, porque los afectados consideran que se están cometiendo excesos. La destitución del hoy desaparecido general fue traumática. Es bueno acotar lo expuesto por la colega periodista Sebastiana Barráez, quien dio a conocer que el jefe del CEOFAN, almirante Remigio Ceballos, en medio del candelero que ocurría en el Sebin ordenó a todas las instalaciones militares redoblar la seguridad en la presunción de supuestos ataques de grupos armados, sobre todo de funcionarios del organismo de inteligencia. Así estaba la situación en torno a los cambios en el Sebin y el golpe “noble” que recibió Diosdado, que estaban previendo incursiones contra sedes militares. Si el ambiente estaba caldeado por la salida del general, con el reguero de cambios que hay a todo nivel las cosas se ponen peores ¿Quién lidera los ajustes internos? Cualquiera supondría que están siendo ordenados por el nuevo director, general Cristopher Figuera, pero no el sólo es el brazo ejecutor ¿Será el G2? Tampoco, ellos sólo hacen recomendaciones ¿Quién entonces dirige la purga? Nada más y nada menos que la propia, la mismísima Primera Combatiente, Cilia Flores. Si, así como está leyendo la esposa de Maduro es quien da las órdenes que están en marcha. La gran pregunta que se hacen en el Sebin es si ella fue delegada por Maduro para tales funciones o lo hace a título personal ¿Será que ella es quien desea tener el control del Sebin? Todo es posible en la extraña configuración que tiene el “Madurismo” en la repartición del poder. La señora Flores es quien manda en el Sebin, por lo menos por ahora. El “Madurismo” está ocupado en garantizarse el control absoluto del organismo ¿Y Diosdado en qué anda? Además de sobándose del duro golpe que recibió y de drenar la arrech… que debe tener aún vivita, debe estar planeando su respuesta a la zancadilla que recibió.

PDVSA. Algo muy grave ocurrió en Petróleos de Venezuela con la data del personal. El pago de la nómina se volvió un caos. Hay casos extraños de trabajadores que están de guardia en las áreas operacionales y cobran mucho menos que quien se quedó en su casa molesto por los bajos salarios. La data que están usando es tan vieja, que a muchos les salen descuentos por comisariato, cuando esa figura fue eliminada desde hace mucho tiempo. A otros les aparece en su detalle de pago que les depositaron en un banco que desapareció en la gran crisis financiera ocurrida hace más de 20 años en la gestión de Rafael Caldera. Nadie sabe dar una explicación lógica a tal desbarajuste. La excusa más utilizada es que el problema ocurre en la sede central de PDVSA en Caracas.

BASURA. De nada sirvió que supuestamente Omar Prieto se hiciera cargo de la recolección de basura en Maracaibo. La ciudad sigue siendo un basurero al aire libre. Omar Prieto y Willy Casanova son unos incapaces que sólo le mienten al pueblo. Ya perdimos la cuenta de la cantidad de veces que han prometido solventar la acumulación de desechos en las calles y el problema empeora con el paso de los días. Qué malos gobernantes son. Fuentes en la Alcaldía de Maracaibo aseguran que el argumento que esgrime el Alcalde es que no hay dinero, pero el colmo es que si hay recursos suficientes para que Omar Enrique monte su tremendo guiso con la Feria.

CONFLICTO (yIII). Los más sensatos dentro del oficialismo y sobre todo del “Madurismo” esperan con preocupación y cautela la respuesta que tendrá Cabello al golpe noble que le acaban de propinar. Él es un tipo muy peligroso y eso lo saben muy bien sus detractores internos. Por eso el alerta a las unidades militares. Dudo que su reacción sea violenta. Él tiene a su favor muchas cosas, pero sobre todo la enorme cantidad de información que posee. Si de verdad el general Gustavo González López anda “huido”, debió tener la aprobación de Diosdado. Los más meticulosos consideran que es probable que DC le haya dado la orden de salir rápido del país para tener a buen resguardo la información clave que posee. El más beneficiado por el supuesto viaje del general es Cabello, porque de nada le servía que su aliado cayera detenido por el “Madurismo”. Pero además si somos un poco más quisquillosos y tomamos como cierta la versión que el destituido estaba entregando información a Estados Unidos ¿Tenía la autorización de Cabello? Una jugada de ese nivel no es una maniobra individual, sino una acción bien planeada y justificada. Dudo que el general haya hecho tal acuerdo con los gringos, de ser cierta la versión del G2, sin por lo menos la anuencia de Cabello. Quizás el “Madurismo” desmontó una gran conspiración. De pronto sólo pospuso la misma. Lo grave para Maduro y su entorno es que el general debió llevarse una gran cantidad de información y si lo hizo empleó mucho tiempo para ubicar fuera de Venezuela esos datos. Eso no se lleva en una maleta de mano. Se saca paulatinamente y se coloca en sitios seguros, tanto físicos como digitales ¿Qué sabe González López que preocupa al “Madurismo” e interesa a Estados Unidos? Difícil saberlo con precisión, pero lo que si podemos estar completa y absolutamente seguros que es algo muy pesado y que puede poner mucho peor la situación de Maduro. Aja ¿Y qué hará DC? Tampoco es fácil saberlo, pero algo hará. Algunos especulan con la posibilidad que acelere los contactos y busque salir de Maduro a partir del 10 de enero de 2019 cuando éste carezca de legitimidad y reconocimiento internacional para ocupar la Presidencia. Cabello tiene con qué marchitarle la vida a Maduro. De eso no hay duda. Esperemos los acontecimientos.

RECTIFICACIÓN. Luego del comentario de la semana pasada sobre la Bajada de La Chinita y de cómo Omar Prieto se preparó para evitar una pita de los presentes, un amigo y consecuente lector de esta columna me envió un mensaje y un video: “Si hubo una enorme pita, sólo que ocurrió en la parte más lejana del público porque los lugares más cercanos estaban ocupados por oficialistas”. El video es claro y por eso rectifico el comentario: https://youtu.be/yro7zFzuALk.

IMPRENTA. Por un lapsus mental la semana pasada no continuamos con la denuncia sobre las irregularidades que ocurren en el Servicio Autónomo Imprenta del estado Zulia, pero para preocupación de los implicados aquí retomamos el tema: “La Fundación Correo del Lago se creó por iniciativa de la actual directora de la Imprenta. Visto desde el punto de vista comunicacional y del servicio que podría prestar a la causa bolivariana, parecía una gran idea, pero inmediatamente incurrió en irregularidades. En la nómina de dicha fundación aparecen personas a las que nunca se les ha visto la cara y extrañamente llevan el mismo apellido de la responsable de la fundación. El Correo del Lago dejó de funcionar a mediados de 2017 y esta es fecha que buena parte del personal sigue cobrando. El Correo nunca funcionó debidamente, pues el personal dedicado trabajaba desde su casa, no cubría pauta y se conformaban con cortar, pegar o crear enlaces con las páginas que reseñaban la información originaria. Habría que revisar la nómina y averiguar por qué siguen cobrando los periodistas reales y el personal anónimo. Y lo peor es que en días recientes la directora envió una carta a la Lcda. Raisa Coromoto Briceño Mavárez, Secretaria de Administración y Finanzas de la Gobernación, solicitando la aprobación de diez nuevos ingresos, de los cuales ninguno está justificado, pues se sabe que en el Saiez no hay ni una hoja de reciclaje para hacer una copia. Son amigos personales del dúo de las irregularidades. Hay que tener en cuenta que en la Imprenta únicamente se realiza la Gaceta Oficial, y para ello se necesita menos de la mitad del personal que allí labora. Buena parte del personal cobra sin trabajar y pasa el día viendo el Facebook, observando videos y opinando sobre política. Los nuevos ingresos significarían un aumento de la burocracia, la ociosidad, la holgazanería, y vendría a engrosar la lista de amigos que apoyan sus vagabunderías”. La semana que viene seguimos exponiendo a quienes cometen sus fechorías en la Imprenta de estado Zulia.

GUERRILLA. Y al final los hechos le dieron la razón al presidente del Partido Centro Democrático (PCD), Carlos Alaimo, cuando denunció la presencia de guerrilleros del ELN en nuestro país. Los sangrientos episodios ocurridos entre los estados Amazonas y Bolívar demuestran que hay una fuerte presencia de irregulares colombianos con la complicidad del gobierno nacional. Claramente hay un acuerdo entre el oficialismo y el ELN para que estos crucen la frontera y se protejan de las acciones de los militares colombianos. Alaimo y su partido solicitaron formalmente a la Asamblea Nacional que cite a las autoridades militares y civiles del Zulia para que expliquen que están haciendo para evitar que estos grupos violentos cometan delitos con total impunidad.

SEDEMAT. Esperando que las cosas pudieran mejorar habíamos dado una pausa en nuestras denuncias sobre lo que ocurre en el Sedemat de la Alcaldía de Maracaibo. Perdimos el tiempo porque nada mejoró y más bien empeoró. La Banda de “Los Incapaces” con la intervención del casco central consiguió un guiso nuevo. El colmo del descaro de quienes han destrozado al organismo es que el encargado del grupo de fiscales que intervino en Las Pulgas es el mismo “Chacal Dañino”. Si ese que el Alcalde Willy Casanova ordenó despedir y se burlaron de la instrucción del burgomaestre. “El Chacal Dañino” comanda la operación de chantaje y extorsión a los comerciantes. El plan de “Los Incapaces” es apropiarse de los mejores locales comerciales que hayan sido desocupados. Como a Willy Casanova no le hacen caso en el Sedemat, le recomendamos a Omar Prieto que averigüe los desastres que estos pillos están cometiendo en Las Pulgas. Haga algo con estos sujetos, ya que Casanova no hace nada contra ellos. De Casanova se burlan en su cara, a usted señor Prieto le temen.

BÉISBOL. El despelote reinó el miércoles 31 de octubre cuando finalmente se pudo inaugurar la temporada de béisbol en Maracaibo. Hubo un gran desorden con la venta y reventa de entradas. Inclusive había policías pidiendo entradas que luego revendían a un precio muy alto. Los funcionarios honestos del Sedemat no pudieron poner orden porque estaban solos ante el caos. El personal del organismo pidió a su director elevar la queja ante la Gobernación, pero este desistió porque le tiene terror a Omar Prieto.

FERIA…Peligrosa. Un amigo transitaba por la zona del boulevard 5 de julio el pasado sábado y la presencia de música y una tarima le llamó la atención. Cuando fue a ver de qué se trataba, se dio cuenta que era un evento de piques de autos y motos de alta cilindrada. Estaba cerrado 5 de julio entre las avenidas 8 y 14, pero lo peor es que los organizadores del evento no previeron ningún mecanismo de seguridad y los vehículos involucrados pasaban a toda velocidad por el frente del público parado en la acera. Mi amigo al ver aquella improvisación que podía generar una desgracia, se fue raudo del lugar.

OTRA DEL BÉISBOL. El deterioro de la estructura del estadio Luis Aparicio no fue atendido con la rigurosidad necesaria por el gobierno nacional y la Gobernación del Zulia. Sólo le aplicaron un maquillaje al estadio para pasar la evaluación de MLB. A lo único que si le hicieron trabajos de fondo fue al campo de juego, pero por la preocupación de las Águilas del Zulia. El estadio está en muy malas condiciones. El techo de la tribuna central tiene graves filtraciones, sobre todo en el área de los palcos. Ojala cuando concluya esta temporada le metan la mano con seriedad al estadio, antes que ocurra una tragedia.

¿SERÁ CIERTO? Me cuentan que el equipo Tigres de Aragua, que goza de grandes privilegios por parte del Gobierno nacional, viaja en los aviones Hércules de la Fuerza Aérea sin pagar nada, mientras los demás equipos deben viajar en bus o aviones pagados con su dinero.

DENUNCIA. Me llega un mensaje desde el Palacio de Gobierno del Zulia dirigido a Omar Prieto: “Gobernador es hora que ponga coto a quienes tienen la responsabilidad de recibir las solicitudes de medicinas y entregar los remedios a los ciudadanos. Ellos reciben los récipes y la petición, tramitan los medicamentos, pero no se los entregan a los visitantes. Se quedan ellos con el beneficio que tanta falta les hace a los enfermos. Si quiere verificar la información pregúntele al periodista, Juan García, director de OIPEEZ, quien tuvo que intervenir porque a un familiar le quisieron aplicar la misma jugada. Cuando García detectó la maniobra armó un mollejero y amenazó con denunciarlos ante el Gobernador y así fue que le dieron el medicamento a su familiar. El negocio es tremendo con las medicinas que debería entregar la Gobernación. Los responsables alegan que ellos están protegidos por Lisandro Cabello y por eso no les pasará nada. Todo ocurre en el departamento de Atención al Público”. Ahí le dejo la denuncia señor Gobernador.

DESCUENTOS. Me escriben empleados de la Alcaldía del municipio Miranda para denunciar el descuento irregular en sus salarios de pagos para la Caja de Ahorros, cuando ellos no tienen ese beneficio. Cuando preguntan porque les quitan ese dinero sin tener una caja de ahorros, los encargados de Recursos Humanos alegan que como la nómina la paga directamente el gobierno nacional les ordenan descontarles ese dinero. Si eso pasa en la Alcaldía de Miranda, debe estar ocurriendo en otras municipalidades ¿A dónde va a parar ese dinero?

ABUSO ¡Y lo volvieron a hacer! Esa es la frase que más se escuchó entre el personal de la Gobernación del Zulia que labora en el edificio Federal la semana pasada, cuando les entregaron bolsas con comida y los cinco paquetes de harina de maíz estaban full de coquitos y además tenían gusanos amarillos. Esta es la tercera ocasión que reciben alimentos en mal estado.

