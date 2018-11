Incendio en California destruye la mansión de Caitlyn Jenner, madrastra de las Kardashian (Fotos)

La mansión de la empresaria estadounidense Caitlyn Jenner -famosa por ser ex medallista olímpica, madrastra de las hermanas Kardashian y por haber cambiado de sexo (antes se llamaba Bruce Jenner)- es una de las casas que fueron arrasadas por el incendio forestal en Malibú, California, que ya quemó un área de 280 km cuadrados y provocó 5 muertes.

Por Infobae

Según reveló el portal especializado TMZ, la mansión de Jenner ubicada en la cima de una colina frente a la playa de Malibú fue rodeada y destruida por el avance del fuego.

Jenner vivía en esta mansión desde 2015 y, de acuerdo con TMZ, anteriormente ya había sido afectada por catástrofes naturales: en 2017, una ráfaga de vientos a 96 km/h de velocidad arrancó el techo de esta construcción de 325 metros cuadrados con cuatro dormitorios.

El fuego también afecta la localidad donde vive Kim Kardashian, que a última hora del jueves fue desalojada junto a sus tres hijos por la proximidad de las llamas. “Acabo de regresar a casa tras un vuelo y solo he tenido una hora para empaquetar todo y evacuar la casa”, indicó en su cuenta de Instagram.

Finalmente, este viernes por la tarde, el incendio llegó al terreno que Kim adquirió junto a su esposo, el rapero Kanye West, pero los bomberos lograron controlar el fuego justo a tiempo e impidieron la destrucción del hogar.

I heard the flames have hit our property at our home in Hidden Hills but now are more contained and have stopped at the moment. It doesn’t seems like it is getting worse right now, I just pray the winds are in our favor. God is good. I’m just praying everyone is safe ??

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 9, 2018