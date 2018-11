Madre de víctima de tiroteo en California: No quiero oraciones, quiero control de armas

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La madre de un joven que sobrevivió a la masacre del año pasado en Las Vegas, solo para ser asesinado por otro atacante en un bar de California esta semana, realizó una apasionada petición por un mayor control de armas en Estados Unidos.

En un video que se hizo viral en internet, una desesperada Susan Schmidt-Orfanos rechazó los llamados habituales de los políticos por “pensamientos y oraciones” luego del tiroteo en Thousand Oaks, California, que acabó con la vida de su hijo y otras 11 personas.

“Mi hijo estuvo en Las Vegas con uno de sus amigos y regresó a casa. No volvió a casa anoche”, dijo Schmidt-Orfanos, cuyo hijo Telemachus era un veterano de la Marina de 27 años.

“No quiero oraciones, no quiero pensamientos, quiero control de armas y espero por Dios que nadie más me envíe oraciones. Quiero control de armas. No…más…armas”, dijo a ABC7 news.

“I hope to God no one sends me anymore prayers. I want gun control. No more guns!” – mother of shooting victim Telemachus Orfanos. She says he survived the #LasVegasShooting but did not survive the #ThousandOaksMassacre. @ABC7 @ABCNewsLive pic.twitter.com/UMqTY1RATK

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) 8 de noviembre de 2018