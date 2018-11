Me lo dijo un pajarito | La batalla, por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

A fuego vivo… La voluntad de un ser humano es indetenible cuando se decide lograr algo. En medio del caos que se ha vuelto mi amada Ciudad, vemos a gente, a personas que aún quedan irradiando con todas sus fuerzas esa luz que los hace brillar y marcar la diferencia. Son esos ángeles que buscan, que piden, que gestionan y logran conseguir una medicina, un insumo médico, una bolsa de comida, un poquito de dinero, una ropita, un juguetico. Son los que dan una cola, los que en medio de la crisis de agua te compran un botellón, los que sin más ni más paran en la calle y ofrecen llevarte, los que llaman a los amigos y buscan solucionarte un problema, los que no se van de este país porque hay tanto por hacer y ellos quieren y pueden hacerlo. Ellos tienen voluntad de hierro y así como oran al final de cada día por la batalla dada, hay que orar por ellos porque este oscurantismo social no les melle ese coraje y los haga claudicar porque los necesitamos con desespero para no sentir que estamos solos y en abandono. Aunque el túnel es un averno de martirio, ellos son los destellos de esperanza, son los seres humanos, los guerreros de Dios haciendo milagros en el caos. Sus luces nos alegran cuando saltan a los titulares de los portales informativos, nos arrancan suspiros y sonrisas de esperanzas. El hombre que ayuda a una mujer, aún, a subir a un perrera o se levanta para darle el puesto a una mujer; la mujer que hace lo mismo porque sabe lo que es ayudar a su género; el que aún se mete la mano en el bolsillo y paga un pasaje o completa una cuenta a quien no tiene suficiente, son respiros de aire puro en la asfixia cotidiana. Ellos son Dios entre nosotros y me duele cuando el país los golpea. Me duele cuando quienes ostentan el poder y se creen dueño del país y de todos quienes aún estamos aquí y de nuestros destinos, hacen cosas como rechazar un donativo vital, uno del que depende la vida de un venezolano en Venezuela. Esta semana conocimos que al Jefe de Cirugía del Hospital Universitario de Caracas, Dr. Gustavo Benítez, de oficio, la directiva de este centro asistencial le indicó que no aceptarían la donación de insumos y medicamentos que haría la organización Médicos Sin Fronteras. Esa crueldad del alma es un modo de oscuridad tan atroz que hace que la luz pierda la batalla, hace que el guerrero llore porque es un golpe doloroso.

Los que ríen hoy… Nuestra Maracaibo está plagada de personas que creen que se la están comiendo y por ley divina, mañana llorarán los que hoy ríen a costa de hacerse ricos practicando la usura con los necesitados. Me refiero a casos como los vendedores de cauchos usados que por una “chiva” o llanta de segunda mano sin garantía alguna, cobran 20 dólares. Tal y como lo están leyendo: 20 dólares; el billete de 20 dólares. Nada de los bolívares a tasa de mercado paralelo que hagan los 20 dólares, no, el billete de 20 dólares o no compras el caucho. ¿Esto justifica al chofer del bus o el carro por puesto a cobrar 10 bolívares de los nuevos por un pasaje urbano? ¡No lo sé! Pero el abuso es una forma de oscuridad, una oscuridad impuesta que se hace cotidiana y termina sin ser condenada o juzgada sino aceptada.

Vuelve… Desconsuela ver cómo regresan los viles delitos a las calles del país. Por la mala situación, los robos y atracos habían bajado. Se dijo que hasta los delincuentes habían emigrado. Sin embargo, leo esta semana que de un plomazo en la cabeza para robar un celular, asesinaron a una joven en Petare, Caracas. Esa violencia delincuencial es una expresión del oscurantismo social que ha vuelto y que la sociedad justifica por lo mal que estamos. Pero cuando se va a una farmacia y no hay medicamentos, cuando se va a un hospital y no hay ni papel para que el médico escriba el caso clínico, cuando se va a la escuela y no hay actividad docente porque a los docentes no les pagan, cuando se va a comprar comida y con el dinero que se tiene en bolsillo no se puede comprar la comida eso es violencia, es la violencia a la que nos estamos acostumbrando, en la que vivimos y seguimos con la esperanza de que cambie aunque no vemos indicios de cambio. Esa violencia es oscuridad, oscuridad de hechos que someten y azotan diariamente a los venezolanos.

Lo impensable… Muchas son las familias que preparan los terrenos de sus casas, quienes tienen una con terreno claro está, para que sean sus campos santos familiares. Esta hiperinflación que no ha podido controlar el Gobierno Nacional ha hecho que una de las cosas más evidentes del deterioro económico de la familia venezolana sea no poder enterrar a sus difuntos. En esas horas de dolor, una nueva forma de oscuridad hace estragos en los estragos, no poder comprar ni urna y tener enterrar al ser querido que se ha ido para siempre, en el patio o en el frente o en el callejón de la casa y que su cuerpo quede allí, enterrado por toda la eternidad. Cuando un pariente muere los trámites son engorrosos y hacen a la familia batallar en medio de la pena y el sufrimiento.

El arrastre… La basura nos come. Luego que estaban recogiendo los desechos por todos partes, la cosa se detuvo. Resulta que la Alcaldía de Maracaibo anunció la creación de una empresa de reciclaje, una inversión municipal en dólares que fue una especie de alegría de tísico porque fue más lo que duró el infocomercial en los medios que lo que la empresa operó con bandera municipal. La Gobernación del Zulia días posteriores anunció que asumía la recolección de desechos y ahora en Maracaibo, la basura nos come. Sumergidos en semejante fealdad, la quema indiscriminada de desechos es el pan nuestro de cada día en mi Maracaibo que noche da miedo porque parece un cuadro de la fantabulosa Ciudad Gótica y de día, sufre la oscurana del desamor que le tienen quienes la Gobiernan.

¿Será verdad? ahora todos los comercios a baja voz, se dicen víctimas de extorsión y pago de vacuna. Aseguran que ese es un “costo” que se debe sumar a los precios de los bienes y servicios que transan y de allí que uno vea que hay lugares que parecen una joyería. No se puede estar más en oscuridad cuando a un sector tan productivo como el comercio en vez de incentivarlo y apoyarlo lo que hacen es golpearlo y saquearlo, pero lo peor es que digan entre dientes lo que supuestamente les pasa y no lo denuncien y entonces eso sea una excusa más para vender re caro. ¿Quiénes los extorsionan o a quién le pagan vacuna? Dos preguntas que no responden. Esto también es oscuridad. Oscuridad pura.

El éxodo… otra forma de oscuridad. Junto a la ceguera social, la política que nos pone en una situación de extremos que en nada ayuda a nadie.

El colmo… quise pagar mi servicio de electricidad y no pude hacerlo. Busqué dos oficinas comerciales de Corpoelec en Maracaibo, la del kilómetro cuatro en el Centro Comercial Los Churupos y la de Mercasa en la urbanización Los Olivos. En la primera me encontré que lleva varios cerrada, así que emprendí camino hacia Los Olivos y acá, la oficina también estaba cerrada al público. Un trabajador de la empresa, muy cordialmente me explicó que no me preocupe, que no será hasta el próximo año que las oficinas abran al público ya que el sistema de facturación no está adecuado al nuevo cono monetario.

La oposición por fin se enfrenta entre ella… Siempre estuvo fraccionada, siempre lo supimos. Ahora por fin está fracturada pública, abierta y notoriamente. El evento del martes en la Asamblea Nacional sencillamente no pudo seguir tapando el sol con un dedo. Ojalá que esto sirva para recomponer las fuerzas sociales políticas de oposición y abran paso a esa oposición que necesitamos y no a la oposición que se necesita sólo a sí misma para no dejar de ser oposición.

Primarias y Prociudadanos… el amigo y colega Leocenis García estuvo de visita por el Zulia promoviendo su mensaje y una idea que considero necesaria en la política de oposición para poner orden en las fuerzas partidistas y en las figuras que se dicen representan a los venezolanos que queremos un cambio. Se trata de la realización de primarias para escoger a un líder de oposición. El método propuesto por Prociudadanos es muy interesante y digno de analizar. Los invito a que busquen esta oferta que desde Prociudadanos está ofreciendo Leocenis para que la oposición vuelva a tener forma y fondo en el país.

Por cierto… vi que el diputado José Sánchez, Mazuco, es el coordinador de Prociudadanos en la entidad. Mi deseo de éxito en esta nueva etapa. La política en democracia es eso, es apertura.

Nada fácil… solucionar los problemas en Venezuela es el sueño de muchos, la verdad es que la cosa se complica cada día más. Lamentablemente nuestra clase política opositora está tan desprestigiada, que nada de lo que haga o diga hace que logren sumar respaldo popular. Cometan aciertos o desaciertos políticos, en materia popular siguen raspados y por eso, siguen desconectados del sentir popular y por lo tanto, nada de lo que propongan logra eco.

La frase… “Tenemos un enemigo adicional que es quien acaba de ganar precisamente en Brasil… la derecha y la ultra derecha empiezan a reposicionarse en América Latina”, Omar Prieto, Gobernador del Zulia, el domingo pasado en el programa de José Vicente Rangel, transmitido por el canal capitalino Televen.

Lo están preparando… El cierre técnico viene en la Universidad del Zulia. No tienen sistema, no hay manera de ver un muchacho inscrito ni ver su historial de notas. No hay personal, escuelas completas sin gente. El contrato colectivo no se ha discutido. El Rector Palencia viaja constantemente a los Estados Unidos y es más lo que está allá que lo que está en la Universidad. El cierre técnico es un hecho. Lo más triste es que van a dejar rodar la bola para que termine el año pero lo más lamentable es que en enero pudiera no abrir en enero 2019. Pido a Dios equivocarme.

Por donde se vea… La anarquía se apoderó de las rutinas. Panaderías sin pan, farmacias sin medicinas, revendedores que especulan y ríen porque ganan millones de millones diarios y creen que esa es la felicidad cuando no es más que una expresión de la oscuridad, la oscuridad del alma. Transporte público de vergüenza, tomarlo azota el espíritu y acostumbra al ciudadano a la barbarie en la movilidad. Es imposible no sentir que las nubes grises se han posado sobre uno.

Mientras tanto… el kilo de pollo se disparó a 650 soberanos, es decir, que un pollo de buen tamaño, cuesta más de un mil soberanos y el salario mínimo son un mil 800 soberanos al mes. No tengo ni idea qué podrá hacer un jubilado con su pensión.

Tristeza… Pasé por alto que la semana pasada cerró la farmacia de alto costo aquí en el Zulia. La denuncia la lideró el médico Carlos Alaimo. El amigo Carlos Petit, en representación de los jubilados estuvo en el sitio también, solidarizándose con todos los adultos mayores y enfermos que dependían de los medicamentos que se entregaban en esta farmacia para continuar con vida. Qué lamentable es ver estas noticias mientras que en la Ciudad nuestras autoridades nos piden celebrar encendidos, ferias y pachangas.

Cochinada… De esto está vestida Maracaibo. Pido al Alcalde Casanova que se dé una vueltica por Barrio Bolívar, por la vía principal. NO SE PUEDE CAMINAR y lo peor es que los vehículos tampoco pueden transitar. Hay calles completas repletas de basuras, moscas, animales rastreros y una putrefacción asquerosa que da una grima por la mucha suciedad. ¡Por favor, recojan la basura!

El mar de los dolores… Yo no sé en qué están pensando quienes hoy ríen y celebran su fortuna, el estar del lado que “sobrevive”, esos que tienen el tupé de llamarse los que resisten, sí, los que venden pañuelos en medio de estas desgracias nuestras y están haciendo fortunas hasta en dólares . ¿Cuánto tiempo creen que les durará la oportunidad que están explotando? Se equivocan si creen que serán eternas sus “oportunidades”

Mi solidaridad con Fedecámaras… La máxima patronal de Venezuela está siendo amenazada por el partido de Gobierno, el PSUV. En un comunicado, Fedecámaras rechazó estos ataques así como las agresiones físicas a la sede Fedecámaras en el estado Lara el pasado martes por parte de trabajadores de la Federación bolivariana de trabajadores socialistas. Fedecámaras reiteró que el actual modelo económico y político es lo que tiene al país sumergidos en la más terrible de las hiperinflaciones. “15 años de control cambiario, controles de precios, expropiaciones, ataques y persecución a la empresa privada, son las verdaderas causas del caos económico; el único responsable es el Gobierno nacional, no las sanciones de la comunidad internacional, ni mucho menos los gremios y empresarios del país”. Fedecámaras expresa que el Gobierno los quiere hacer ver “como el enemigo a vencer para tratar de justificar el fracaso de su anunciado “plan de recuperación económica” que sólo acrecentó la hiperinflación, la emisión de dinero inorgánico, el cierre de empresas, la escasez y la diáspora venezolana, entre otros problemas económicos y sociales”. En este comunicado Fedecámaras exige al Gobierno tomar las medidas económicas necesarias de manera inmediata para solventar los desequilibrios socioeconómicos en el país. Agrego que Carlos Larrazábal, actual presidente de Fedecámaras, este jueves 8 de noviembre que se escribe esta columna, pidió a los manifestante del PSUV que acudieron a la sede de la máxima patronal en Caracas en Caracas “vayan a Miraflores que es donde están los problemas”.

Felicitaciones… Nada me da más alegría que ver a gente haciendo y produciendo y saltando las barreras de las dificultades para construir alternativas informativas y de análisis. Quiero felicitar a mi amigo y hermano profesional Sandy Ulacio por la salida de uno de sus hijos editoriales, la revista Ingeniando. Este jueves circula digitalmente el primer número de esta oferta de variedad, seriedad y compromiso comunicacional que cuenta con una extrema pulcritud en sus textos y una profundidad impecable en sus líneas. Los invito a visitar Ingeniando revista, un producto que cuenta con un equipo humano de primera línea. Que este sea tan sólo el inicio de un proyecto que cumpla muchos pero muchos años y sume muchos pero muchos logros. Enhorabuena. Esta es la gente de la luz, de la luz poderosa. Éxitos.

Mucha luz… oremos hermanos queridos, oremos porque en nuestras calles haya más y más ángeles de luz. Dios padre todopoderoso que no nos suelte la mano y su amorosa madre que nos arrope con su manto de protección. Necesitamos más gente buena y necesitamos cuidarlos.

Nos leemos la semana que viene.

Yrmana Almarza|@Yrmana