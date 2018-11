¡Ouch! Un “pequeño” error cuando le ponían pestañas postizas causó que se quedara ciega por dos horas (Video)

Megan Rixson, una joven de Luton, Reino Unido, vivió recientemente un terrible susto que la hizo llorar durante horas: al acudir a un salón de belleza para ponerse pestañas postizas, el profesional que la atendió utilizó un pegamento que la dejó ciega durante horas.

Por Infobae

En el video, que Megan Rixson publicó en twitter horas después del incidente, puede verse la angustia que sufrió. Veía todo “borroso” y de sus ojos no paraban de caer lágrimas por el ardor que sentía.

“Este ojo… siento como si quemara” dijo Megan frente a la cámara. “Y este no puedo abrirlo demasiado. Esto es lo máximo que consigo abrirlo”.

Contando su historia, que se ha hecho viral, Megan Rixson quiso recordar a muchas jóvenes la importancia de escoger un salón de belleza confiable y limpio. A través de sus publicaciones recalcó la importancia de informarnos de la reputación y profesionalidad de un centro antes de agendar la cita.

Girls be very very careful where you get your eyelashes done!!I got my individuals done today somewhere new and it turns out they used nail glue on my lashes. I genuinely lost my sight for 2 hours. Thankfully the swelling has gone down, but there still very sore. Be careful? pic.twitter.com/NmsFr9QSbk

— Megan Rixson (@MeganRixson) October 19, 2018