Sebastiana Barráez: Quién es el coronel García Palomo

CORONEL. Fue hace unos meses, exactamente el 31 de mayo 2018. Me llegó un video del coronel retirado de la Guardia Nacional, Oswaldo Valentín García Palomo (GP) hablando de patriotismo, haciendo un llamado a la Fuerza Armada y destacando que “Hace pocos días, militares y civiles, fallamos en la consecución de ese objetivo, sin embargo nuestra estructura de lucha ha quedado casi intacta”. No me pareció muy importante pero lo ubiqué al final de un artículo, donde sin saber me estaba refiriendo a víctimas del coronel, y que publiqué en PuntoDeCorte (http://puntodecorte.com/fotos-la-rebelion-de-los-comandos-en-la-fanb-por-sebastiana-barraez/). Por mensaje privado de Twitter me escribe @anonymousgnv (cuenta manejada por GP) quien me dice que es muy amigo del coronel y que por favor quite el video. Minutos después recibo la llamada de un general en el exilio, quien me dijo: “el coronel te pide que quites el video, porque pones en peligro a su familia”. Yo, que aún con todos los años encima, sigo creyendo en el ser humano y en el principio de la verdad, pedí, contra mi costumbre, retirar el video como en efecto se hizo. Con el tiempo descubrí que GP sacó a su familia hace tiempo hacia Canadá y ni siquiera el cuento de los perros, que dice que le secuestraron, es verdad.

MONTAJE. GP me pidió, por el twitter, contactarme por whatsapp para enviarme una grabación. Según él, en esa grabación hay un oficial delatando a varios militares y se oyen unas voces de fondo haciendo acotaciones. Pero lo más raro es que GP dice que esa declaración la hace el oficial frente a Diosdado Cabello y los jefes del Sebin y la Dgcim; sabiendo perfectamente lo que estaba ocurriendo en la lucha de poder y los enfrentamientos, entre esos cuerpos de Inteligencia, me dije que eso era imposible, y no la publiqué. Luego me pidió que publicara algo sobre una sobrina que habían detenido y cuya historia no pude comprobar, así que tampoco publiqué eso.

CAPITANA. Lo que hizo estallar al coronel en mi contra, fue cuando publiqué el 28 de junio 2018 este artículo donde señalo (http://quintodia.net/faes-enfrento-a-paracos-en-orope/) que la capitana no está detenida, a pesar que desde muchas cuentas en redes sociales se abogaba por ella y por su hijo, de quien después supimos que tampoco estuvo detenido sino que vive en Portugal desde hace tiempo. La capitana ya se había instalado en Bogotá, donde algunos venezolanos, que hacen vida política allá, dieron fe de ello. El 29 de junio aparecen unas fotos en las redes sociales, donde se ve a la capitana de navío Emmy Mirella Da Costa como si estuviera torturada y se decía que había sido rescatada de las manos de la Dgcim, donde pagó una fuerte suma en dólares. La capitana nunca fue torturada porque nunca estuvo detenida, pero las fotos sirvieron para que ella viajara a los Estados Unidos como si fuera perseguida política. Es por ello que la sobrina del doctor José Alberto Marulanda, Luz Aldazoro Marulanda, nos contacta para confirmarnos que esa capitana nunca estuvo detenida y que por su culpa está preso el doctor José Alberto Marulanda. Esa entrevista la publicamos el 3 de julio (http://puntodecorte.com/doctor-marulanda-torturado-dgcim/). El coronel García Palomo reaccionó violentamente reclamándome por la publicación y diciéndome que aunque eso fuera mentira yo no tenía por qué decirlo. Le dije que yo recibía a todo el mundo en mi teléfono, pero que no le permito a nade que me trate de manera irrespetuosa y menos induciéndome a que haga cosas deshonestas. Lo bloqueé. Él se dedicó durante meses a publicar una sarta de mentiras en mi contra, tratando de desprestigiarme y señalándome de ser confidente de los cuerpos de seguridad, como si ellos no tuvieran quienes los alimenten. Incluso se comunicaba por varias cuentas y yo solo me limité a bloquearlo y publiqué una nota el 13 de julio (https://www.sebastianasinsecretos.com/2018/07/13/manolo-el-amigo-del-protector/)

