Trump a periodista de CNN: Haces muchas preguntas estúpidas (Video)

Trump despidió abruptamente a Jeff Sessions como fiscal general y nombró a Matthew Whitaker, feroz crítico de la investigación rusa, para reemplazarlo.

Los opositores han acusado a Trump de colocar a un aliado que tratará de poner bozal a la investigación del fiscal especial Robert Mueller.

En una rueda de prensa antes de partir a un evento en París para conmemorar el fin de la Primera Guerra Mundial, el mandatario se negó a responder a Phillip.

“Qué pregunta más estúpida, qué pregunta más estúpida. Pero te observo mucho. Haces muchas preguntas estúpidas”, dijo, señalando a la periodista con un dedo, antes de marcharse.

Momentos antes había defendido su decisión de prohibir el ingreso a la Casa Blanca al reportero de CNN Jim Acosta luego de su intercambio en la conferencia de prensa del miércoles, calificándolo como “un tipo muy poco profesional”.

Cuando se le preguntó durante cuánto tiempo se le negaría a Acosta el permiso de ingreso a la Casa Blanca, Trump dijo que no lo había decidido e indicó que la sanción, extremadamente inusual, podría aplicarse a más periodistas.

“Podría haber otros”, amenazó.

El presidente dijo que la mala relación que tiene con los medios de comunicación es culpa de los periodistas, que no han mostrado una deferencia suficiente.

“La Casa Blanca es un lugar muy sagrado para mí. Es un lugar muy especial. Tienes que tratar a la Casa Blanca con respeto. Tienes que tratar a la presidencia con respeto”, dijo.

AFP

The disrespect that Trump shows to @abbydphillip here is particularly abhorrent, and should be universally condemned. But it distracts from the legitimate question that she asks about the acting Attorney General whom he may have illegally appointed. Watch. pic.twitter.com/tUPNnzjxMH

— Jamil Smith (@JamilSmith) November 9, 2018