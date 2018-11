Marco Rubio: Jesús Medina sigue encarcelado bajo cargos falsos por informar con la verdad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador republicano del estado de Florida, Marco Rubio, volvió a denunciar otro atropello contra la libertad de expresión en Venezuela, enfatizando el caso del reportero gráfico Jesús Medina.

LaPatilla.com

“El fotógrafo independiente Jesús Medina Ezaine sigue encarcelado en Venezuela por cargos falsos”, expresó la prensa de Rubio a través de Twitter.

“El régimen de Maduro continúa gobernando con violencia e intimidación, encarcelando a cualquiera que lo critique o reporte la verdad”, agregó.

Freelance photographer Jesus Medina Ezaine remains in prison in Venezuela on bogus charges. The Maduro regime continues to rule with violence and intimidation, imprisoning anyone who criticizes it or reports the truth. #ExpressionNotOppression pic.twitter.com/fgJqYIeYzd

— Senator Rubio Press (@SenRubioPress) November 10, 2018