Así quedó la mansión del protagonista de “300” tras los devastadores incendios en California (Fotos)

El famoso actor de Hollywood Gerard Butler compartió en las redes sociales una foto de su casa en Malibú que quedó completamente consumida por los incendios forestales que azotan a California, donde ya se registraron 23 muertos y más de 100 mil evacuados, reseñó Infobae.

“Regresé a mi casa en Malibú después de evacuar”, escribió el reconocido intérprete escocés en sus cuentas de Twitter e Instagram junto a la desoladora fotografía.

“Tiempo desgarrador en todo California. Inspirado como siempre por el coraje, el espíritu y el sacrificio de los bomberos. Gracias @LAFD. Si puedes, apoya a estos valientes hombres y mujeres en SupportLAFD.org “, agregó el actor en su mensaje.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU

— Gerard Butler (@GerardButler) 11 de noviembre de 2018