CNN demandará a la Casa Blanca por revocar la credencial a su reportero Jim Acosta

La cadena estadounidense CNN y su corresponsal Jim Acosta han decidido demandar a la Casa Blanca por revocar la credencial a ese periodista, tras el fuerte altercado que sostuvo con el presidente norteamericano, Donald Trump.

La información fue dada por el excorresponsal acreditado ante la Casa Blanca de la ABC News, Sam Donaldson donde indicó en una entrevista que ha declarado que le pidieron preparar una declaración jurada que será enviada a la corte y que la audiencia tendría lugar este 13 de noviembre.

Sin embargo, ha agregado que “espera que no se equivoque” con esta declaración y que la demanda ha sido presentada sólo “según su entendimiento”.

Este 7 de noviembre, Trump, mantuvo una dura discusión con Jim Acosta, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

CNN is suing the White House. Former ABC News WH correspondent Sam Donaldson revealed it @ReliableSources that @CNN is suing Trump over Jim Acosta WH press pass being suspended. Donaldson has written affidavit for lawsuit in support of CNN. #BREAKING #Trump pic.twitter.com/HU1krZ2gkr

— Rebecca Aguilar (@RebeccaAguilar) 11 de noviembre de 2018