Zapatero zapateado, por @ArmandoMartini

Posteado en: Opinión

Lo sucedido con José Luis Rodríguez Zapatero desconcierta, más allá de la algarabía sobre una errónea interpretación de la “división opositora”. Deudos lloriqueando inconsolables, payasos tristes suspirando a moco tendido, estadísticos mutados en analistas políticos, se incorporan al escenario de la patética hipocresía. Se dan golpes de pecho, solicitan perdón por su revés y despliegan tal inusitada inflamación de escroto, que deja mudo el libro Elogio de la Adulancia escrito por Edecio La Riva Araujo.

¿Cuál es el escándalo? Sólo se declaró Inadmisible -o sea, que no se admite- al señor Zapatero No se le condenó a muerte, trabajos forzosos ni cadena perpetua. ¡Dejen el lloriqueo, superen el guayabo!

No hay mal que por bien no venga. Aguantar sandeces, mentiras y trampas del hoy expresidente de gobierno con los peores recuerdos para los españoles, que logró la proeza, con su incapacidad y torpeza característica -¿la misma que lo convirtió en hombre de confianza incondicional de Maduro?- poner de rodillas al PSOE, que líderes de la talla de Pablo Iglesias Posse, su fundador, -jamás confundirlo con el impresentable-,

Francisco Diego, Julián Besterio, Felipe González y otros, llevaron a niveles de liderazgo y referencia no sólo en España sino en Europa y el mundo, para terminar de convencer a diputados creyentes de las falsedades zapaterianas, de lo que realmente muchos menos equivocados pensaban que es: un fracasado contratado por la incongruencia del castro-madurismo corrupto, embustero y mercenario, dispuesto a tergiversar y promover falsos diálogos a favor de quienes le pagan, mientras hay ciudadanos pariendo por exiguos bolívares soberanos cuya soberanía consiste en que cada hora valen menos, han perdido mucho más que aquellos escandalosos cinco ceros.

Enlutados fanáticos por razones personales y de reciprocidad, no entienden, que han perdido. Zapatero es un baquiano del desastre, aprovechador descarado y macilento de la tragedia del fallido intento de convertir esa miseria en un desbarajuste latinoamericano.

Extinto Chávez, destituida Dilma, preso Lula, la vergüenza Odebrecht en pleno apogeo, UNASUR, MERCOSUR, Foro de Sao Paulo y toda esa fetidez en agonía terminal. Juicio para Cristina viuda de Kirchner, orden de captura para Rafael Correa por sus abusos. Bachelet distraída en la ONU. Las sanciones multiplicándose como acures, el no reconocimiento por parte de las democracias, y, por si fuera poco, el viraje centro-derecha en Colombia y Brasil. Todo indica que el régimen castrista venezolano está cercado, y al asalariado defensor de la ignominia, canciller del castrismo, sólo le quedaba la esperanza venezolana, hasta que integrantes del parlamento que todavía lo miraban con sospechosa complacencia, se rebelaron atiborrados de coraje y entendieron la actuación del indeseable, no sólo de No Grata presencia en los asuntos de la catástrofe venezolana que le pagan con euros por disimular y encubrir, sino que esa representación no reúne condiciones, es pura y simplemente inadmisible.

En sus lamentos de chantaje, interpretan, como grave error fracturar la Unidad, que sin ella no habrá Operación Overlord (Normandía). Argumentan desesperados en justificar lo injustificable, con acritud e ironía vapulean a quienes abrigan un discurso ético y arremeten contra los que llaman a desmitificar la Unidad. Embisten cual toro de lidia, contra los que afirman que no todos son necesarios y proponen decantarnos entre malos y buenos. Y de eso se trata, una pelea entre el bien y el mal, que no acepta medias tintas ni ambigüedades. Hay en tener valor y decencia para renunciar cuando se ha fracasado.

Intimidaciones y coacciones estarán en el orden del día. No importa, no hagan caso, los dignos mándelos a la mierda, no hay que temer, los legisladores demostraron coraje, ganas, y que son mayoría, la ciudadanía los reconoce y apoya. La hegemonía finalizó, los de siempre sufren ataques de pánico, la rebelión de sus bases los atormenta y harán lo imposible; como cuando intimidaba a los Magistrados del TSJ legítimo, los acosaban para que no sentenciarán contra Maduro, porque lo ordenó Zapatero. Pero se impuso el decoro, la mayoría los mandó al diablo y se mantuvo firme, con la cabeza en alto, hoy son admirados y gozan del aprecio ciudadano.

Eligieron entre la deshonra y Venezuela. Y prefirieron a Venezuela.

Tome nota D. Pedro Sánchez y comunistas de Podemos, en lo que hará con su Zapatero al cual la Venezuela decente, de principios éticos, valores morales y buenas costumbres ciudadanas han dejado descalzo. Búsquele posición en el PSOE, -en caso de que el socialista, arribista pero no estúpido, se proponga para alguna posición en su cuestionado gobierno-. Sus acólitos imploran en súplicas de oración lo designen Embajador en Venezuela. ¡Dios nos ampare!

La nueva mayoría política consciente se ha quitado ese fardo de encima y el régimen, si todavía tiene fuelle para pensar y analizar con alguna coherencia el monstruo de canalladas y errores que lo está aplastando, quizás decida ahorrarse algunos euros.

Rodríguez Zapatero ya no puede engañar a sus patrones, está inhabilitado, especialmente, en la Unión Europea, la Internacional Socialista y el Vaticano, donde se guisaba en infames encerronas desde hace un tiempo y a fuego lento, la próxima negociación leonina a los intereses ciudadanos, afortunadamente abortada por la conciencia parlamentaria y bravura ciudadana.

El No Admisible debe considerar internarse en una cartuja para meditar, esperar con paciencia y fe que Dios lo ilumine y expíe sus pecados, porque a juzgar por su historia, hechos, culpas y tretas, ni siquiera podrá montar una zapatería de arrabal.

