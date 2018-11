Caiga Quién Caiga: “PRESOS Perros ¿Por Terroristas?”, por @angelmonagas

Posteado en: Opinión

Lo he visto todo de esta revolución: “PRESOS Perros ¿Por Terroristas?”

Días atrás leí un escrito, que me llamó poderosamente la atención. Creo que sería el primer caso en la historia reciente (no he verificado) de las primeras Mascotas, consideradas PRESOS POLÍTICOS. El escrito es en respuesta a una buena amiga y colega columnista, muy conocedora del tema militar. Esto es una columna y no un trabajo de ascenso, no tengo complejo de Adán y por eso, me parece pertinente llamar la atención sobre esta denuncia. A mi juicio sorprendente y que refleja la naturaleza de los gobernantes venezolanos:

“Caracas, 11 de noviembre de 2018.

Por: Sol Rojas *

@sol651

Thor Y Arpa son dos perros Mastín Napolitanos cuyo único delito es ser las mascotas del Cnel Oswaldo García Palomo y por ello han sufrido la más cruel persecución política de la Dictadura Venezolana Sufrieron un Primer secuestro el 5 de junio de este año cuando estuvieron secuestrados por el Dgcim en la Quinta de su amo, en la urbanización Monte Bello de Carrizal, Edo. Miranda. Bajo custodia de efectivos de la Dgcim, donde no les permitieron recibir agua y comida por más de 15 días Por presión de las redes sociales y diversas personalidades del mundo que se pronunciaron se logró su Libertad Estuvieron libres pocos meses en su hogar temporal donde la proteccionista Angela Esposito hasta que el fatídico 22 de septiembre fuertes comisiones del SEBIN llegaron al hogar de Angela y al Grito “Son perros Terroristas” fueron otra vez detenidos y traslados junto a su proteccionista al Helicoide donde aún permanecen secuestrados, incomunicados y condenados a morir por desnutrición porque según informaciones les suministran mínimas dosis de comida y agua…”

Tomada del Portal Puntodecorte.com

Me refiere la misma amiga Sol, que “los seres sin voz tienen Derechos. THOR y ARPA son los Primeros Perros Presos Políticos en el mundo. Estas peculiares mascotas requieren cuidados especiales y dudo que en el SEBIN, ojalá me equivoque, reciban el cuidado y el cariño que requiere. La vida de ellos peligra en el Helicoide donde están, aunque usted no lo crea asombrosamente, DETENIDOS.

A manera de chiste y sin menospreciar la vida de tan loables animales, no me quiero imaginar lo que harían con tanto loros de pueblo cuando ven a un Gobernante chavista…

Sucede y pasa mi amiga Sol, si el trato hacía los humanos no es el mejor, ¿Qué pueden esperar las mascotas?

Solo agregaría las palabras finales que me hace llegar la propia denunciante de esta atrocidad: “La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgada por la forma en que sus animales son tratados (Mahatma Gandhi)”

Dios proteja a Venezuela

CIERRE TÉCNICO Del Parque Industrial Sector Aluminio, Hierro y Acero…Caiga Quién Caiga

EMPRESAS BÁSICAS

Un dirigente sindical, chavista, muy crítico, quizá hasta arrepentido de haber creído como muchos me hace llegar esto:

“Los trabajadores de las empresas básicas de Guayana vemos con preocupación cómo el Alto gobierno quien tiene un plan Orquestado, tan Abominable genocidio industrial alevoso y premeditado manejado desde la Presidencia de la República e impulsado desde la presidencia de la C.V.G junto a un sector sindical de FBT, Dirigido por Ángel Marcano, José Gil, José Ramón Rivero, Pedro Perales Y José Antonio Meléndez Salazar, el cual Nicolás maduro es el presidente del FBT, junto a la CBST Dirigida por Wills Rangel, quienes pretenden Ahora eliminar las contrataciones colectivas con sus respectivos tabuladores. Según lo establecido en la Ley Orgánica Del Trabajo según la gaceta oficial publicada y aprobada en el decreto número 8.938, el cual dicta el decreto con Rango Valor y Fuerza Aprobada y Firmada por el presidente Hugo Chávez el 7 de mayo del año 2012 que en su Artículo 1: establece esta ley tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social garantizando los derechos de los trabajadores Articulo 15: de los tratados pactos y convenciones internacionales en la aplicación de la presente ley con carácter obligatorio conforme en lo previsto en el Artículo 23 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela .

Artículo: 16 fuentes del derecho al trabajo

CRBV

– Tratados pactos

– Leyes laborales

-La convención colectiva de trabajo

– usos y costumbres

Artículo: 89 CRBV el trabajo es un hecho social y gozara de la protección del estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras.

Para el cumplimiento de esta obligación del estado se establecen los siguientes principios:

1-ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales.

2-los derechos laborales son irrenunciables es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos.

4- Toda medida o acto del patrono contrario a esta constitución es nulo y no genera afecto alguno”

Agrega “La ruina de Sidor es un plan macabro orquestado por Nicolás maduro con la intención de privatizar con un proceso de reconversión decretado por el mismo según decreto 64 de acuerdo con la gaceta oficial 41.462 del 16 de agosto. Donde se aprueban 30 billones 885 mil 52 millones 847 mil 212 bolívares. Todo esto trasciende Sus efectos negativos con la política aplicada el 20 de agosto cuando decide aumentar el salario mínimo a 1800 Soberanps, el cual no midió el impacto que este tendría sobre el salario y los pasivos laborales de cada trabajador lo que estamos viviendo todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas básicas. Es un cierre técnico de todas nuestras empresas básicas y un despedido indirecto a todos los trabajadores con la más firme intención de que la gran mayoría de profesionales y técnicos renuncien a sus puestos de trabajo para que el gobierno entregue en bandeja de plata las empresas a las transnacionales, Privatizando”

“Las empresas ahorrándose los pasivos laborales de las prestaciones de los trabajadores. Todo esto comienza con eliminar las contrataciones colectivas con sus respectivos tabuladores. Lo que estamos viviendo todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas básicas. Es un cierre técnico No Decretado Por el gobierno Central, por Temor a que la gran mayoría no apoye las Elecciones venideras, donde hay aproximada mente más de 250.000 votos lo que representa un 25 % de los votantes. Quienes seguramente aplicaran el voto castigo. Cuando lo que tienen es que incluir los 1800 S al tabulador de cada empresa. Y regirse por la base de los contratos colectivos allí está el monto de cada trabajador dependiendo de su cargo, años de experiencia y los méritos ganados por los años de servicio, no con ellos…”

#ZULIA Alcalde de Maracaibo ESTO ES CON USTED…Cómo dice mi amigo Gerard Torres. Terrible situación del SEDEMAT Maracaibo. Su Jefe, tiene un desastre sin nombre. Las declaraciones de actividades económicas, en un país que nos habla de PETROS y de era digital, NO SE PUEDEN HACER EN LÍNEA. Obligatoriamente son manuales y en la única sede operativa en Valle Frio. Este señor persigue a los trabajadores. La mayoría ha renunciado y obviamente ha disminuido la eficiencia. Para hacer cualquier gestión allí, debes ir por la vía de una MAFIA. Caso contrario, ni un refresco legalmente podrás vender. CATATUMBO: Señor Alcalde, preguntamos ¿Cuántos Alcaldes hay allí? Me hablan de un Vice Alcalde con más cargos y poderes que el titular. Una verdadera piedra de tranca para un pueblo que busca soluciones, donde se va la electricidad una sola vez al día: En la mañana y no regresa más. Señor Gobernador OMAR PRIETO Gracias. El Problema eléctrico superado pero para los que venden aparatos nuevos y repuestos porque ellos solo ven sus ventas aumentar. Hay más de 60 bajones (pérdidas de fluido eléctrico) al día. La Asociación que los agrupa lo va a nombrar EL GOBERNADOR DEL AÑO…Del Siglo diría yo.

#NUEVAESPARTA Lamentable pero el Protector de la isla, Dante Rivas, ha decepcionado. No ha dicho la verdad del tema eléctrico. Hoy mis amigos de Margarita, se percataron de la realidad de vivir en Venezuela. El diagnóstico es el mismo de otras regiones. Claro los chavistas “shakiros” SORDOS, CIEGOS, insisten en repetir SABOTEO y la nueva palabra BLOQUEO. Nada que ver. Es Crónica de una muerte anunciada por ineficiencia y corrupción:

En planta Juan Bautista están instaladas dos turbina de 70 MW c/u (las más grandes en la isla) y una tercera maquinita GE que fue instalada de forma provisional de 25 MW, pero por falta de presión de gas solo puede aportar unos 15 MW. Al día de hoy, las tres están Fuera de servicio por ausencia del gas (Mota lo corroboro públicamente). Hoy día existen técnicas basadas en estadísticas, para pronosticar la vida útil de un equipo. Eso se aplica en todos los campos de la ingeniería. En Margarita no lo conocen. Cuando Motta dice que Corpoelec no tiene culpa, miente. Si las unidades 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de planta Luisa Cáceres, estuviesen operativas cada una aportarían 20 MW, lo que suma unos 140 MW, que sumados a los 150 del cable, harían mínima la deficiencia. Esta planta cuenta con dieciséis (16) turbinas, de las cuales siete (7) están a gas y ocho (8) están a diésel. Antes de esta situación solo estaban en servicio las unidades 22, 31 y 34. La unidad 11 ya va a cumplir 4 años en mantenimiento mayor y conversión a gas por parte de PDVSA, una cosa que en condiciones normales se hace en tres (3) meses máximo cuatro (4). La caída de voltaje ha ocasionado una auto desconexión por bajo fluido, ocasionado una disminución en la demanda, las cual anda en unos 230 MW. La demanda máxima histórica de la isla es de 421 Megavatios (MW), alcanzada en septiembre del 2012 si mal no recuerdo. La semana antes de este problema, la demanda rondaba los 320 MW. Esta semana el voltaje en Luisa Cáceres, ha descendido a 87 KV (87000 voltios) de 115 kw, que es lo nominal. DATO: Los voltajes en el Estado Sucre también se han visto disminuidos por la desconexión de las dos turbinas (150 MW c/u), de la planta Antonio José de Sucre (Planta Cumana) a causa de la interrupción del gas. Las líneas en el proyecto original venían desde la subestación El furrial en Monagas, dos líneas. El sistema cable submarino, está compuesto de cuatro cables, tres en servicio y uno de reserva, por si falla cualquiera de los tres que están operativos. Esto para descongestionar a la subestación Casanay que ya tiene el máximo su capacidad. Entiendo corte de seis (6) horas. Las plantas termoeléctricas están paradas porque inexplicablemente en un país petrolero, no hay gas ni gasoil. Margarita sólo tiene la electricidad suministrada por el cable submarino. Lamentable en una región turística, donde todo se paraliza. Igual paso en Zulia. Sucede en Caracas. Falcón, etcétera.