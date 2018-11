Celebridades de Hollywood dieron su último adiós al “Padre de Todo”, Stan Lee

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Las celebridades del cine rindieron unas palabras de homenaje tras conocerse la muerte del legendario creador de los cómics de Marvel, Stan Lee.

LaPatilla.com

Algunos actores que aparecieron en las primeras películas de superhéroes desde Spider-Man, pasando por parte de los que salieron en la última cinta de Los Vengadores Infinity War hasta leyendas como Mark Hamill se despidieron del “Padre de Todo” en redes sociales.

Hugh Jackman, quien encarnó a Wolverine, un personaje de los X-Men: “Perdimos a un genio creativo. Stan Lee fue una fuerza pionera en el universo de los superhéroes. Estoy orgulloso de haber recibido una pequeña parte de su legado… Y de haber ayudado a darle vida a uno de sus personajes”.

We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and …. to have helped bring one of his characters to life. #StanLee #Wolverine pic.twitter.com/iOdefi7iYz — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 12 de noviembre de 2018

Mark Hamill, conocido por su interpretación de Luke Skywalker en la saga “Star Wars”: “Su contribución a la cultura pop ha sido revolucionaria y aún no se puede percibir (completamente). Era todo lo que podía esperar que fuera, y más. Amaba a ese hombre y siempre lo extrañaré. Se dice que uno nunca debe encontrarse con los ídolos de la juventud. Es falso”.

His contribution to Pop Culture was revolutionary & cannot be overstated. He was everything you hoped he would be & MORE. I loved this man & will never stop missing him. They say you should never meet a childhood idol. They are wrong. #RIPStanTheMan pic.twitter.com/6OKH07ahJg — Mark Hamill (@HamillHimself) 12 de noviembre de 2018

Chris Evans, quien personificó al personajes del Capitán América y actuó en varias películas de Marvel: “Nunca habrá otro Stan Lee. Durante décadas, ha ofrecido a los jóvenes y a los mayores aventuras, escapatorias, consuelo, confianza, inspiración, fortaleza, amistad y alegría. Él transpiraba amor y amabilidad y dejará una huella indeleble en muchas, muchas, muchas vidas. ¡Excelsior!”, dijo parafraseando a Lee.

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!! — Chris Evans (@ChrisEvans) 12 de noviembre de 2018

Tom Holland, actor que se puso en la piel de Peter Parker en la película “Spider-Man: Homecoming”: “Cuántos millones de nosotros estamos en deuda con este caballero, y yo más que nadie. El padre de Marvel ha hecho a mucha gente increíblemente feliz. Qué vida y qué éxito. Descansa en paz Stan”.

Andrew Garfield y Tobey Maguaire, quienes también le dieron vida al héroe arácnido en su momento se despidieron del eterno Lee. Garfield puso en su cuenta de Instagram “descansa en paz Stan Lee, te echaremos de menos”. Mientras que, el primer hombre araña en la pantalla grande hizo lo mismo. “No puedo creerlo… Descansa en paz Stan Lee”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram I can’t believe it…RIP Stan Lee ?? #stanlee #ripstanlee Una publicación compartida de Tobey Maguire (@tobeymaguir) el 12 Nov, 2018 a las 11:20 PST

Robert Downey Jr, quien interpretó a Iron Man: “Te lo debo todo… Descansa en paz, Stan”.

Josh Brolin que le dio vida al villano más temido del universo cinematográfico de Marvel (Thanos) le rindió unas afectivas palabras al creador de cómics. “Stan Lee y el Dr. Seuss y Ray Bradbury. Ahí es donde comienza y termina conmigo. Para aquellos de nosotros que hemos sido tan profundamente afectados por la humanidad de su imaginación, la comprensión de llegar más allá de nuestro potencial y la necesidad de aprovechar nuestra imaginación inconmensurable, le agradecemos y estamos endeudados para siempre. Descansa en paz Querido Stan. Hiciste nuestro tiempo aquí mejor”, escribió.

Tom Hardy que fue el más reciente de los antiheroes de Marvel al darle vida al simbionte Venom también colocó una frase dirigida a Lee. “Con el mayor de los respetos”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram With the greatest of respect ?? Una publicación compartida de Tom Hardy (@tomhardy) el 12 Nov, 2018 a las 11:58 PST

Michael Chiklis conocido por encargar a la famosa “Mole” agradeció la oportunidad que le dieron de poder interpretar a uno de los clásicos del cómic. “Tengo la suerte de haber jugado uno de los personajes clásicos de @TheRealStanLee y haber conocido al hombre. Mi familia y yo enviamos amor y condolencias a la familia y amigos de Stan y tenemos la intención de celebrar su vida y su legado. #RIPStanLee Excelsior!”, escribió.

Sebastian Stan o como en la pantalla grande se le conoce como el “Soldado del Invierno” hizo lo propio hacia Lee. “Gracias gran leyenda. Serás extrañado. No estaría aquí sin ti”, puso.

Anthony Mackie alias “Falcón” agradeció el apoyo de Lee en su llegada al universo de Marvel. “Eras un hombre antes de tu tiempo … ahora parece que te has ido antes de tu tiempo. RIP Stan the Man … gracias por las risas y las palabras de apoyo. ¡Es un honor vivir en tu universo!”.

You were a man before your time… now it feels like you are gone before your time. RIP Stan the Man… thanks for the laughs and words of support. It’s a honor to live in your universe! #MarvelKnight pic.twitter.com/1TXdPqUB3x — Anthony Mackie (@AnthonyMackie) 12 de noviembre de 2018

Ryan Reynolds que le da vida a “Deadpool” fue corto en su despedida hacia Lee. “Gracias por todo”, escribió en su cuenta de Twitter.

James McAvoy, quién es el actual “Profesor X” compartió una publicación en su Twitter en la que sale Lee con su esposa Joan en el cameo que ambos hicieron en la película de X-Men Apocalipsis del 2016.

RIP Stan Lee, creator of X-Men comic books. Seen here with Joan, his wife of 50 years in their X-Men: Apocalypse cameo in 2016. pic.twitter.com/YqFt6j9VcS — James McAvoy MB (@JAMsessionMB) 12 de noviembre de 2018

Michael Fassbender que es la nueva versión del villano “Magneto” compartió cuatro imágenes con el legendario creador del cómic junto a otros actores.