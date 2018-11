Nunca habrá otro como él: “Capitán América” se despide de Stan Lee

La muerte de Stan Lee, el patriarca de Marvel, ha provocado la habitual ola de condolencias en redes sociales, encabezada por las grandes estrellas cinematográficas del estudio. Tras las despedidas de Robert Downey Jr. y Ryan Reynolds, ahora es Chris Evans quien le dice adiós al guionista y editor con un emotivo mensaje.

“No volverá a haber otro Stan Lee”, comienza el intérprete del Capitán América. “Durante décadas proporcionó aventuras, evasión, alivio, confianza, inspiración, fuerza, amistad y alegría a niños y mayores. Transpiraba amor y amabilidad y dejará una marca indeleble en muchas, muchas, muchas vidas. ¡Excelsior!”, escribió en su cuenta de Twitter, Evans quien interpreta al Capitán América en Los Vengadores.

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!!

— Chris Evans (@ChrisEvans) 12 de noviembre de 2018