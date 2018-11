Pedro Vicente Castro Guillen: Lecciones dialécticas

Posteado en: Opinión

El examen de una situación política no puede hacerse sino de manera relativa, es decir, calculando las relaciones de fuerza de cada factor, su lugar momentáneo y su contexto de ocurrencia. Un examen rígido de las posiciones políticas en cualquier situación sólo puede conducir a serios errores de apreciación que pueden complicarle la acción a aquellos que no logren evaluar adecuadamente su topo relacional.

Esto lo planteamos porque en este momento la evaluación de la situación política de la oposición se está realizando, casi, poniendo todo el acento en los problemas que atraviesa la unidad, criterio que a nuestro parecer es demasiado estrecho y tiende a exagerar las dificultades de la unidad posible de los sectores que adversamos al régimen castro-chavo-madurismo.

Es verdad que el régimen desde la victoria opositora en las elecciones de diciembre del 2015, ha venido asestando duros golpes a la oposición. Empezando por la maniobra ilegal cuando entre gallos y medianoche cambio el tsj, para luego desconocer la legitima elección de los diputados de Amazonas para restar la victoria de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional (AN) por parte de la MUD. Todo lo anterior para en una sentencia espuria del falso tsj declarar un barbarismo judicial del desacato de la AN.

Pero, por el arte de la dialéctica, la maniobra les salió mal, porque en respuesta de la AN con todas sus fracciones de Diputados opositoras han venido actuando unitariamente en una serie de acciones que han venido moliendo al régimen. Baste señalar las más contundente como es la negativa a aprobar los presupuestos inflacionarios con que el gobierno ha llevado al país a la hiperinflación. La AN no les ha aprobado las leyes de financiamiento internacional con lo que no pueden ir a comprar deuda en los mercados financieros internacionales público o privado, porque como resultado de la acción ilegal de la banda que nos desgobierna fueron desconocidos por los países democráticos de forma contundente de dos formas: desconociendo que el tsj tenga potestad para aprobar el presupuesto o aprobar financiamientos y ratificar que la AN es un órgano legitimo con plenas facultades que no pueden ser sustituidas por sentencias del tsj. Desde ese momento toda la genialidad que muchos le asignaron a las acciones fraudulentas del oficialismo se quedaron frías con el único resultado de su profundo debilitamiento. Que se hizo aún más dramático con el cumulo de sanciones personales que el mundo internacional democrático viene ejerciendo contra ellos.

De igual manera, podemos evaluar como verdaderos actos de autoagresión para los rojos la elección de la asamblea nacional constituyente (anc), que resultó en un verdadero fiasco, porque la eligieron es verdad, pero no fue reconocida y ninguno de sus actos tiene el efecto que ellos esperaban de cara a la posibilidad de obtener financiamiento internacional, las charadas que montan con este adefesio son totalmente innecesarias y lo podían haber perpetrado con el tsj. La elección de la anc les agravó notablemente el cuadro de repudió a nivel de los países democráticos y aumento el tamaño y la potencia de la lupa que se tenía sobre el régimen en materia de violaciones de DD.HH., civiles, electorales y otros, y desde ese instante el mundo democrático no ha hecho otra cosa que aumentar la presión para una salida democrática de este régimen. Pero además la AN no ha hecho otra cosa a pesar de las diferencias entre las distintas parcialidades políticas opositoras que la componen que alinearse con esta política de presión descomunal por una salida de la banda que nos desgobierna. No alcanza el espacio para enumerar la actividad legislativa que ha contribuido de manera firme y contundente con la posición que hoy mantiene el mundo internacional, pero todos lo sabemos.

En síntesis, el régimen en su intención clara, proterva y despiadada ha dirigido todas sus baterías a destruir a la oposición juntos y por separados, basta ver como mucho de los partidos democráticos están inhabilitados, cual es el saldo lamentable de asesinados, presos y exiliados. Pero, a pesar de todo, ellos están peor que la oposición: acorralados y con sanciones personales y desconocidos en su legalidad y legitimidad como régimen democrático.

La oposición es verdad que no ha logrado recomponer la situación de unidad que nos permitió alcanzar una victoria masiva el 15D, pero no faltan iniciativas, baste mencionar: La formación del Frente Amplio, Venezuela No Se Rinde, el Frente Intergremial, la convocatoria al Congreso por Venezuela un amplio espacio que permitirá a la oposición discutir abiertamente las posibles soluciones con las acciones a seguir, los diferentes partidos siguen iniciativas de formar coaliciones parciales para sostener posiciones políticas para dar de baja al castro-chavo-madurismo.

La dialéctica nos indica que nuestra posición relativa es mejor, más todavía si sumamos que la mayoría del país repudia este régimen que sólo esta sostenido por la fuerza, pero tenemos que actuar en consecuencia no podemos concluir en nuestra fortaleza relativa para quedarnos en una actitud masturbadora, sino para redoblar los esfuerzos para que lo que estamos haciendo de resultados y podamos recuperar nuestra vida republicana y democrática.

Pedro Vicente Castro Guillen @pedrovcastrog