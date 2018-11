Orlando Viera-Blanco: Una vedette llamada Zapatero…

Posteado en: Opinión

“¿Cómo puede ser el Sr. Zapatero una solución de nada en Venezuela? ¿Qué beneficio trajo al pueblo venezolano su censura? ¿Consuelo moral? ¿Saciar teclados? O si acaso dividir más…”

El deterioro de la oposición en Venezuela con relación a la clase dominante es una realidad esencialmente fundada en la pérdida de su fuerza competitiva frente al Estado Gobierno. La oposición ha dejado de ser una alternativa sólida contra al régimen. No se trata de un asunto de honestidad política. Es un tema estrictamente táctico: perdieron su fuerza de rivalización divididos entre pragmáticos y puristas. Y el gobierno cobró. Otro peine: José Luis Rodríguez Zapatero.

ZAPATERO A SU ZAPATO

Que Zapatero anticipe la agenda en Venezuela no es más que un despropósito de los puristas. Es obvio que es un correveydilede Maduro y Pedro Sánchez. ¿Pero había que convertirlo en vedette? Que la AN nacional declare persona non grata al Sr. Zapatero-amén de su cretinismo-es pretender hacerlo con todo aquél que no esté en línea con la oposición. La lista es interminable. Es la banalización de la política. Una fracción parlamentaria que dedique su tiempo a convertir a Zapatero encelebrodebutante [aun siendo impresentable] es ponerse de espalda a sensibles urgencias republicanas y humanitarias en un país sodomizado.

Venezuela agoniza de mengua. Mueren nuestros niños, enfermos y ciudadanos; nuestros médicos [y muchos] se suicidan, nuestros militares y policías son asesinados en manos de las OLP, ELN o el hampa común. Tenemos record de mortalidad de neonatos, malnutrición y abandono infantil. Cifras inflacionarias jamás vistas en el planeta, desfalcos al erario público como no lo ha hecho ningún tirano en el mundo. Estamos invadidos de radicalismo islámico más chinos y rusos que están devastando toda nuestra amazonia en el arco de la muerte. ¡Ante esta calamidad un sector opositor deshoja margaritas con Zapatero!. Infantil. Vaya simplicidad que han elegido para bajar de la agenda las cosas importantes de la vida. Como quien vende el sofá…como si lo ético se reduce a Zapatero. ¿Simbóglco? ¿Estamos para reducir la política a caricaturas?

Al decir de Cantinflas, “a él ni ignorarlo” o como le espetó el pintor griego Apeles a un zapatero que criticaba sus cuadros: “Zapatero a su Zapato”. No fue necesario llevar al remendón al senado de la antigua Grecia para amonestarlo.

EL VERDADERO DESAFÍO

La fuerza competitiva de todo desafío estratégico y corporativo al decir de Michael Porter son: i.- Rivalidad; ii.- Capacidad de acceder al mercado iii.- Fuerza alternativa; iv.- Capacidad de atender las demandas de proveedores; y v.- Capacidad de satisfacer las ofertas al consumidor. Lo primero en la competencia es precio y lo segundo, calidad de los servicios o productos. La propaganda después. Eso es estrategia.

El precio de un político es su palabra y su calidad su credibilidad. Zapatero ni tiene palabra ni tiene credibilidad ¿Para qué fundir mi palabra con la suya o mi credibilidad con la de un fárrago?. El efecto de tomarle en cuenta es tomar en cuenta a Maduro. Es privilegiar el producto de la competencia. No hay mejor agravio a Zapatero que enviarle a la banca no a la cancha. Ya lo dijo Almagro: “Sr. Zapatero le aconsejo que no sea imbécil”. No hizo falta una plenaria de la OEA para declararlo…

El coste de la rivalidad la da un buen contendor. 85% de los Venezolanos rechaza a Maduro y todo su entorno, lo cual quiere decir que en materia de fuerza competitiva acceder al “mercado de preferencia política”, seria fácil. Pero el rival no es con Zapatero”. Rivalizarle desnivela. Águila no come moscas decía con recurrencia el finado…con atino y sorna. Eso pega.

Los políticos deben ser asertivos en sus debates. Eso pasa por viabilizar el propio debate. Si le dan caña a imbéciles pierden cancha. ¿Cómo puede ser el Sr. Zapatero una solución de nada en Venezuela? ¿Qué beneficio trajo al pueblo venezolano su censura? ¿Consuelo moral? ¿Saciar teclados? O si acaso dividir más…

La clase política que se opone a un régimen como el Venezolano tiene la difícil tarea de mantener viva la resistencia para lograr el rescate del Estado-Nación. ¡Una pelusa! Si vivimos en dictadura la solución es la salida del dictador. Cabría preguntarse: ¿La proclama contra Zapatero contribuye a la salida del dictador o lo atornilla más? No dudo de la impertinencia de Zapatero. Lo que resiento es convertirlo debate público. Por lo tanto no tengo dudas que al colocar a señor en la tarima lo que se ha hecho es un gran favor a Maduro.

LA LISTA

Así como la lista Tascón u otras típicas del fascismo, comienzan a proliferar las propias dentro de “la oposición”. Una práctica torpe que debilita al oponente, que nada decanta y vulnera la rivalización eficiente. Ni logra aglutinar a favor de quienes lanzan la lista ni enciende la indignación de las mayorías (las masas). Sólo la febril e histérica participación de los tartufos tuiteros confusionales. No me sorprendería que son listas sembradas desde los laboratorios del G-2 Cubano.

En otras palabras, los indignos por la presencia de Zapatero (que soy uno de ellos), sepamos entender que la indignación de los mediáticos y come redes para nada mueve las agujas del reloj en contra del Sr. Maduro. Al contrario, las congela…Así es la política, vale decir, no es el arte de lo moral, de lo retórico, sino del poder, de lo posible, de que hablen de mi…

@ovierablanco