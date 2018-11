Policía británica agradece a David Schwimmer tras la captura del ladrón parecido a Ross de ‘Friends’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La policía británica agradeció el martes el apoyo de David Schwimmer, estrella de la serie de televisión “Friends”, tras detener a un presunto ladrón cuyo caso se hizo viral en las redes sociales por su asombroso parecido con el actor estadounidense.

AFP

“Tras el llamado que publicados buscando a un hombre que se parece a un conocido actor, tenemos noticias”, tuiteó la policía de Blackpool, en el noroeste de Inglaterra.

“Un hombre de 36 años fue detenido en Southall anoche por sospechas de robo. Gracias por el apoyo, especialmente @DavidSchwimmer!”, agregó.

La policía había pedido el mes pasado la colaboración ciudadana para identificar a un hombre que presuntamente robó un paquete de cerveza en una tienda.

Rápidamente encontraron su cuenta Facebook inundada con respuestas y bromas tras publicar la foto del sospechoso, el vivo retrato de la estrella de televisión estadounidense.

La policía aseguró a sus seguidores que Schwimmer tenía una sólida coartada: “estaba en Estados Unidos en esa fecha”.

Pero el actor decidió aportar pruebas fehacientes para defender su inocencia y publicó un vídeo en su cuenta Twitter el mes pasado en el que se le veía en una tienda en Estados Unidos… llevando un paquete de cerveza.

“Agentes, les juro que no fui yo”, clamó. “Como pueden ver, yo estaba en Nueva York. A la policía de Blackpool, buena suerte con la investigación”, añadió.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR

— schwim (@DavidSchwimmer) October 24, 2018