Este es el video inédito de Stan Lee donde habló sobre el amor hacia sus fanáticos

A dos días de la muerte del co-creador del Universo de Marvel, Stan Lee, se ha compartido en su cuenta oficial de Twitter un video hablando sobre la conexión que tenía con sus fans, reseñó Infobae.

El clip de Twitter, que ya cuenta con más de 744 mil reproducciones en menos de dos horas, denota la gran conexión de Stan Lee con sus seguidores, pues él era sin dudas un ícono para la gente.

El video ha sido subtitulado con el siguiente mensaje: “Tantos momentos maravillosos con Stan vinieron espontáneamente. Mientras estábamos preparando la cámara un día, casualmente comenzó a hablar sobre sus fanáticos. Sabemos cuánto significó Stan Lee para ti, y pensamos que sería agradable que escuches lo que tu apoyo significó para él”.

Stan Lee aparece sentado en un sillón previo a una entrevista y cuenta lo afortunado que se sentía de poder conectar con miles de personas en el clip de 90 segundos.

“Amo a mis fans. No puedo decirte cuánto los quiero. A veces por la noche, estoy sentado aquí pensando ¿De qué se trata todo esto? Y luego recibo una carta de un fan o leo algo o veo algo o recuerdo algo. Y me doy cuenta de que es una suerte tener fans, fans que realmente se preocupan por ti. Esa es la razón por la que me preocupo tanto por los fans, porque me hacen sentir tan bien”, inició diciendo Stan Lee.

So many wonderful moments with Stan came spontaneously. As we were setting up the camera one day, he casually started talking about his fans. We know how much Stan meant to you, and we thought it would be nice for you to hear how much your support meant to him. pic.twitter.com/WTX8U1afLm

— stan lee (@TheRealStanLee) 14 de noviembre de 2018