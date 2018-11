Griselda Reyes: ¿Por qué votar?

Posteado en: Opinión

He recorrido este país de punta a punta, camino sus calles y escucho a la gente, y en todas sus intervenciones hay un común denominador, ¿por qué tenemos que votar?, aunque parezca sencilla la respuesta es muy complicada, si lo contextualizamos en el constante chantaje de tuiteros profesionales me quedo en mi casa esperando el milagro del cielo o viendo una serie del canal AXN para ver si uno de esos súper policías vienen a Venezuela, sin embargo, no podemos desgastarnos en argumentos estériles que no llegan a nada, el hecho es votar o no, pienso que quienes hoy llaman a no votar es porque simplemente los números no les dan, porque segura estoy que si el ambiente les favoreciera irían con todos los hierros a cualquier elección, vuelvo y repito, no lo podemos ver en simplezas de las palabras, y podemos generar discusiones que terminaríamos enemistados sin que pudiéramos coincidir.

Nosotros no visitamos palacios de gobiernos, visitamos los hogares de los venezolanos que son grandes palacios, es a ellos quienes debemos visitar, ya que esto es un asunto nacional.

Cuando se escucha comentarios, “¡No!! con este CNE nada, no es confiable” determinamos los juegos de poderes, y revisamos, pero la Asamblea Nacional tuvo una oportunidad para cambiarlo y no hizo nada, vamos a otro juego de poder, si nos quedamos sin hacer nada este CNE lo hará todo por ti, entonces me pregunto ¿por qué no votar?, haciendo un poco de historia, en el año 2005 la oposición convocó a no votar, ¿qué pasó? el chavismo con ese CNE votó por ti, y aprobaron leyes que fueron en contra del devenir de la vida de los venezolanos, si hacemos historia, en el 2015 la oposición sacó un discurso de salir a votar porque asumieron que fue un error el no votar, pues se logró ganar 112 curules en el parlamento nacional, con el mismo CNE, un ¡exitazo!, ah el chavismo leyó aquel resultado y cerró filas, se organizaron, mientras la oposición se desgastó en quien será el primer presidente de la AN, se confiaron creyendo que los chavistas con la derrota se iba a desaparecer, al contrario muñequearon para mantenerse en el poder, mientras los dirigentes nacionales de la oposición preocupados ¿qué puesto les tocaba en el salón del hemiciclo?.

Nosotros no tenemos armas, tampoco vamos a esperar que vengan los marines, que además nunca vendrán porque no somos Panamá, y como ya el presidente de la EEUU aseguró que ya no vienen, la reina del tuit sacó que vendrá de Brasil y Colombia, como si eso fuera así.

Este país lo ha intentado todo, y donde más éxito ha logrado la oposición ha sido votar, todavía estamos esperando las pruebas del fraude del referendo del 2004, aún esperamos la arrechera del otro para presentar las cacerolas, y las pruebas del 20 de mayo que nunca fueron presentadas al país, a este gobierno se les puede ganar, pero trabajando con todos los sectores del país, llevándole a la gente una alternativa verdadera, ¿qué el CNE?, bueno ganemos las elecciones y ahí se cambia todo, esto es como un juego de béisbol Caracas-La Guaira en el Universitario, donde cada home club pone las reglas de juego, sino pregúntenle a la samba de los Tiburones que cuando el Caracas es home club no puede entrar al estadio.

No sé si serán los mejores argumentos, claro en la unión está la fuerza y divide y reinaras, cada quien le buscará desde su óptica su punto de vista, para mí lo más importante es que algo tenemos que hacer, y como somos demócratas, en democracia la acción es el poder de las mayorías, pues que sean las mayorías las que tengan la palabra, y para consultarles es indudablemente con el voto, que sean las urnas electorales la que tengan la palabra, en la dictadura de Pérez Jiménez en plena dictadura se fue a elecciones, no AD claro, no los dejaron participar pero los partidos sí, les robaron las elecciones pero todos recuerdan que fueron gallardos y asumieron el reto de decir presente en un país donde las libertades estaban mucho más comprometidas.

