Verdades y rumores | El enredo de la nueva Constitución ¿O reforma?, por Darwin Chávez

CONSTITUCIÓN (I). Cuando aquel 1ro de mayo de 2017 Nicolás Maduro lanza la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, en momentos muy complicados por el oficialismo por las protestas que paralizaban el país, pocos dudaban que la intención no sólo era pasar a la ofensiva con la intención de desarticular a la oposición, sino también aprovechar el momento para crear una nueva Constitución Nacional a la medida de quienes manejan el poder ¿“Madurismo” o todo el oficialismo? Una vez el régimen logra imponer en medio de un país encendido en las calles a la ANC, era mucho más que obvio que lograrían sin mayores problemas redactar la nueva Carta Magna porque se trataba de una instancia conformada 100% por oficialistas. La duda era si lograrían legitimidad para la ANC y para el nuevo texto constitucional. La legitimidad no la han logrado. Y tampoco tienen lista la nueva Constitución. Lo primero era difícil de lograr cuando tienes a la mayoría de los países en contra ¿Pero cómo entender que luego de más de un año de funcionamiento no sepan ni siquiera si van con una nueva Constitución o sólo harán una reforma? Siempre lo hemos dicho en VyR: el oficialismo no es una unidad plena de propósitos, sino alianzas circunstanciales entre las tendencias y que en un momento pueden ser frágiles dependiendo de los hechos y las acciones. Desde un primer momento estaba claro como el agua que el “Madurismo” tenía la meta de controlar la ANC para que todo marchara de acuerdo con sus intereses. Por eso el gran derrotado en la elección de los integrantes de esa instancia fue Diosdado Cabello y el “Madurismo” arropó a la mayoría de los constituyentes. Por eso la directiva de la ANC era dominada por Maduro y su gente. Por eso la presidenta era Delcy Eloína Rodríguez. Y por eso Diosdado Cabello era un miembro más, aunque con capacidad para voltear las cosas. Ante tantos “por eso” era resaltante que la intención del “Madurismo” era fabricar un texto constitucional que sustentara sus aspiraciones de mantenerse en el poder y no tener que cederlo ante las aspiraciones de sus rivales internos. Uno de los grandes aliados de la tendencia de Maduro para tal fin ha sido Hermán Escarrá, quien es un personaje que ha mutado del chavismo a la oposición y ahora al “Madurismo”, pero que sin duda sabe cómo redactar una Carta Magna que favorezca a su mentor actual, por no decir cliente, que es Maduro. Escarrá se encargó de ir soltando tips sobre el contenido de la nueva Constitución. Él nunca ha hablado de reforma, sino de “nueva” carta fundamental de la República. Por supuesto que sólo ha mencionado aquellos aspectos menos traumáticos para la opinión pública. Poco se sabía, más allá de las ideas sueltas de Escarrá, sobre el contenido de la Constitución, hasta que el pasado 13 de septiembre de 2018 el diario PANORAMA se lanza con la exclusiva de publicar dicho contenido y además asegurar que tendría 411 artículos. Los periodistas de tan importante medio de comunicación no son locos, ni improvisados, para publicar algo que no habían recibido de buena fuente. Pero además cuando usted lee el encabezado del borrador del texto constitucional, se detalla claramente que emana del Instituto de Altos Estudios del Proceso Social de Trabajo “Jorge Rodríguez”, por lo que de inmediato se detecta el tufo de la manipulación del “Madurismo” a través de los diabólicos hermanos Rodríguez. Antes de esa exclusiva de PANORAMA, el 5 de agosto el señor Escarrá afirma que la nueva Constitución está lista en un 80%, lo que quiere decir que muy bien el texto filtrado a PANORAMA debe ser la versión casi definitiva. Ante ese hecho casi consumado, se lanza el rumor a la calle sobre la convocatoria del referendo aprobatorio para este mismo año o para comienzos de 2019. Todo parecía estar listo para que el “Madurismo” lograra imponer una Constitución hecha a la medida de sus intenciones. Pero no contaban con un pequeño movimiento táctico y un golpe, que modificaron ese supuesto hecho casi consumado.

SEBIN. Continúa siendo un total misterio el destino del general Gustavo González López luego que fue destituido del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Tal como hemos explicado en VyR, todas las informaciones señalan que se fue del país con toda su familia más cercana, huyendo de las acusaciones del G2 cubano que lo señaló de estar pasando información a los Estados Unidos. El ¿Cómo se fugó y quiénes lo ayudaron? siguen siendo parte del misterio que ha rodeado todo este escándalo en el Sebin, aunque para ser honestos es una batalla que se libra en las alturas del poder entre Maduro y Diosdado. Esta semana elevé varias consultas sobre las novedades en la desaparición del general y nadie me supo dar una respuesta concreta. Algunas fuentes en el Sebin señalan que en el organismo están ajenos al tema y ni siquiera hablan oficialmente de la supuesta fuga. En los pasillos y de manera muy informal se confirma que nadie sabe de su paradero. Algunos piensan que está detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), aunque estimo poco viable eso porque González López sabía muy bien cuál sería su destino luego de ser destituido y no iba a dar “papaya”. Otros afirman que debe estar fuera del país protegido por el gobierno con el cual hizo el supuesto acuerdo de entrega de información o de pronto está en alguna nación que sirvió de puente para la filtración. Lo único cierto del caso es que nadie, ni siquiera su familia que quedó en Venezuela, sabe el paradero del general. Por ahora todo sigue siendo un misterio.

PRUEBA. Hace algunos días leía en el diario El País de España un muy interesante trabajo que detalla la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que enfrentaron a Donald Trump contra Hillary Clinton. Esa intromisión no se trató de una tradicional manipulación de votos, sino de un tenaz esfuerzo para influir en la opinión pública norteamericana y crear matrices que caldearán el clima electoral. Todo se resume al “Proyecto Lakhta” diseñado por los rusos para influir en el electorado de EEUU y que ya había tenido una primera prueba con la crisis en Ucrania y la anexión de Crimea por parte de Rusia. Aunque considero que la primera prueba real se hizo en Venezuela ¿Por qué en nuestro país? Porque si usted lee el buen trabajo publicado por el influyente diario español, se dará cuenta que gran parte de los pasos ejecutados en dicho proyecto los hemos vivido en Venezuela y por eso tenemos una opinión pública dividida, una oposición desacreditada (debemos incluir sus costosos errores e intereses), un gobierno fortalecido, una incredulidad demasiado amplia y un radicalismo en alza. Todo es parte de la guerra informativa virtual que también se ha vivido en Venezuela. Guardando las distancias, considero que la primera prueba real del “Proyecto Lakhta” fue en nuestro país. Si leen el reportaje de El País creo que van a coincidir conmigo.

CONSTITUCIÓN (yII). Los objetivos del “Madurismo” con la nueva Constitución Nacional comenzaron a cambiar a partir del 19 de junio de 2018, cuando Diosdado Cabello asume la Presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente. La llegada de Cabello suponía graves peligros para el “Madurismo”, aunque el acuerdo alcanzado entre ambos y que se hizo más que evidente en el IV Congreso del PSUV hacía presagiar una distensión que además incluía una repartición del poder. Todo parecía enrumbado a una alianza perfecta que le garantizara al oficialismo la unidad de propósitos y de estrategia que les garantizara su permanencia en el poder. Todo iba bien hasta que se reanudó la conflagración interna en el oficialismo y Cabello da un primer aviso el 19/10 cuando anuncia que la Constitución actual puede reformarse y no derogarse. Eso dio un alerta sobre las diferencias de visión que estaban enfrentadas en la ANC. El gran problema del “Madurismo” es que con la salida de Delcy y otros de sus constituyentes perdió control y fortaleza en la ANC ¿Quién será capaz de llevarle la contraria a Diosdado? Creo que no hay ninguno con ese empuje. Pero el gran zarpazo de Cabello llegó este 12 de noviembre cuando negó rotundamente que existiese un proyecto de nueva Constitución ¿De dónde salió aquel borrador que publicó

PANORAMA Es claro y evidente que esta es parte de la reacción de Cabello ante el golpe “noble” que recibió cuando lo despojaron del control del Sebin. Pero además si Cabello afirma que no hay ninguna propuesta de nueva Carta Magna ¿Dónde redactaron lo que difundió el centenario periódico zuliano? Eso reafirma la tesis que señala que la nueva Constitución se preparaba en los cenáculos del “Madurismo” con la asesoría de Cuba y que en la ANC la inmensa mayoría estaba siendo entretenida redactando leyes, acuerdos y preparando propuestas que al final no serían tomadas en cuenta; para que luego cayeran como Condorito cuando por arte de magia apareciese el novísimo texto constitucional y no tuviera derecho al pataleo, ya que nadie se iba a atrever a levantar su voz de protesta. Con la destitución del general Gustavo González López del Sebin de nuevo se abrió el campo de guerra y la primera jugada de Cabello es negar que exista un proyecto de Constitución, lo que es un golpe “noble” contra Maduro y su grupo. Cabello le anuló de un solo porrazo el “traje constitucional a la medida” que Maduro se mandó a confeccionar. Muchos pudieran pensar que este supuesto impasse es una nueva cortina de humo y que el oficialismo sacará de pronto y muy pronto la nueva Constitución ya lista y convocará de inmediato el referendo aprobatorio. Eso se sabrá con el transcurrir de los días. Considero que este episodio es parte de la nueva guerra entre Maduro y Cabello. Son las réplicas del terremoto que causó el rifirrafe del Sebin. Como es normal en todo evento sísmico, faltan muchas réplicas más e incluso podemos esperar un nuevo terremoto de mayor intensidad que el primero.

CAÍDA. Los problemas operativos en la industria petrolera nacional son más que graves y evidentes. Luego que había cerrado esta columna la semana pasada, me llega el dato que la producción de la empresa mixta Petrozamora, que forma parte de la Gerencia de Occidente de PDVSA, apenas llegaba a los 80 mil barriles diarios, lo que es una cantidad muy por debajo de la meta de producción. Luego me enteré que la producción en PDVSA Occidente no supera los 350 mil barriles diarios, cuando en los peores tiempos no bajaba de 700 mil B/D. Por cierto, hay campos en Occidente que están totalmente paralizados porque PDVSA no tiene como pagar a las empresas que los manejan, como es el caso de SPS. Y para redondear las cifras, la OPEP demuestra en su informe de octubre que la producción petrolera venezolana cayó a 1.17 millones de B/D. La crisis en Petróleos de Venezuela permeó a las empresas mixtas que son las que aportan la mayor parte de la producción, ya que las operaciones directamente manejadas por PDVSA están en cifras escuálidas. Aunque el gobierno se jacte de afirmar que en poco tiempo van a recuperar la producción, hay expertos que estiman que se necesitan mínimo 20 años y una cuantiosa inversión para revertir el daño causado por la barbarie roja.

DÉFICIT. Un asiduo lector de esta columna me escribe para darme otra visión de los daños que tiene la posposición del aumento de la gasolina: “La gasolina ahora se regala más que nunca, porque al quedar desfasados los precios en relación con el nuevo cono monetario, la gente paga lo que le da la gana cada vez que llena el tanque de gasolina de su vehículo, pero además en algunas estaciones de servicio se regala el combustible porque no saben cómo cobrar. Inclusive no hay un control sobre lo que se cobra, porque el precio vigente es imposible de pagar con el actual cono, o sea que no hay un reporte exacto y así es imposible pagarle a PDVSA en términos reales y ajustados a los costos de producción. Esto aumentará el déficit que por concepto de mercado interno tiene la industria petrolera”. Que tremendo desastre es la gestión de Maduro.

EUROPA. Me sorprendió la gira que por el continente europeo tiene el presidente del PCD, Carlos Alaimo, quien hizo el esfuerzo para llevar un mensaje sobre la grave crisis que vive Venezuela. Su agenda incluye buscar ayuda humanitaria para seguir ofreciendo comedores populares a los más vulnerables, apoyo para ampliar las jornadas médicas en las comunidades más desasistidas, denunciar la amenaza contra la libertad de expresión y seguir elevando la necesidad de una mayor acción internacional que evite la destrucción final del Estado venezolano. Alaimo sigue muy activo en su labor de oposición. Por cierto, pude toparme en las redes del PCD con interesantes denuncias sobre el abandono de las comunidades por parte de la Gobernación del Zulia y la Alcaldía de Maracaibo. Creo que el colega periodista y dirigente de ese partido, Yohán Flores, está haciendo un buen trabajo.

LOCURA. No hay otra forma de calificar la última y brillante decisión que ha tomado el secretario de Cultura de la Gobernación del Zulia, Wolfang Viloria, quien tomó la determinación de eliminar la prestigiosa “Agrupación Danzas Típicas Maracaibo” que tantos reconocimientos nacionales e internacionales ha recibido en su trayectoria de más de 40 años, pero que además es la cuna de todas las escuelas de danza que existen en el Zulia. Ya este señor que dice ser un verdugo en Cultura había cometido el error al impulsar la salida de Régulo Pachano del CAM-LB y ahora éste lleva sus conocimientos a Argentina, pero ahora como guinda de la torta que sigue poniendo ordena jubilar a todo aquel integrante de Danzas Maracaibo que tenga el tiempo y a los que no lo tienen sencillamente los van a botar. Le aconsejo al Gobernador, Omar Prieto, que salga rápidamente de este señor. Sabemos que es su amigo, pero le está causando un grave daño a su ya mala gestión. Los gobernantes a veces se enfrascan en tener a sus amigos en cargos, a pesar que son un lastre.

¡ASOMBRO! Leo con estupor las declaraciones del economista, constituyente y comunista dirigente del PSUV, Jesús Faría, quien dijo con una tranquilidad pasmosa que “por primera vez el chavismo tiene un concepto claro y sólido de cómo manejar la economía”. Esto es el colmo del caradurismo oficialista. Tienen 20 años en el poder y apenas ahora es que saben cómo deben manejar la economía. Pero además miente, porque el manejo actual es una repetición de los errores del pasado, con algunos retoques semánticos. Tienen 20 años experimentando con Venezuela y han destrozado a un país y a varias generaciones.

PAÍS AL REVÉS. Un amigo y consecuente lector de esta columna me envía un extracto del texto de la sentencia RC.000517 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que fue publicada con fecha 8 de noviembre de 2018. En dicha sentencia más allá del caso y los involucrados, vale la pena destacar dos cosas que resaltan en la nueva justicia revolucionaria que impera en Venezuela. El tema tiene que ver con la indexación judicial. En su ponencia el magistrado asegura que esa indexación es necesaria para contrarrestar el “efecto inflacionario que genera en la población la guerra económica”, o sea que el juez exime de culpas al gobierno nacional de la crisis económica que ellos han causado por 20 años de experimentos económicos. Pero además, el jurista admite que el Banco Central de Venezuela cayó en una omisión al no publicar el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), o sea que en el TSJ saben que ocultar esa información es ilegal, pero no hacen nada para que el BCV respete la ley y solvente su omisión. Rasgos evidentes de la nueva justicia revolucionaria.

A CONFESIÓN DE PARTES… Relevo de pruebas. Esa frase tan característica del derecho aplica para contextualizar lo expresado por el nuevo Contralor General de la República, Elvis Amoroso, quien ante la ONU defendió los supuestos logros de la revolución en la lucha contra la corrupción, cuando el anterior contralor, Manuel Galindo, con fecha 7 de octubre dijo en un programa en Televen que la corrupción seguía galopante en Venezuela. Luego de aquella admisión, de inmediato el señor Galindo fue jubilado y colocaron a Amoroso quien funciona como un “comodín” para el “Madurismo”. Ya sabemos la verdadera razón de la jubilación exprés del anterior Contralor General de la República.

BASURA. A los gobiernos de Omar Prieto y Willy Casanova se los comió la basura. Son manifiestamente incapaces de resolver un problema que es una falla muy grave de salubridad pública. Maracaibo está repleta de basura por todos lados y Prieto y Casanova siguen con el cuento que en poco tiempo todo estará resuelto. Mienten con descaro, premeditación y alevosía; mientras la capital zuliana está llena de desechos, gusanos, moscas y contaminación a granel. Ambos son por mucho los peores gobernantes que han tenido el Zulia y Maracaibo. En eso no les gana nadie.

2019. El nuevo año no le depara nada agradable a los venezolanos. Un amigo me envió el resumen de las proyecciones que la empresa Ecoanalítica hace para 2019 y al concluir su lectura quedé muy preocupado por el colapso que se viene sobre la economía y que arrasará con la tranquilidad de los venezolanos. Los invito a revisar esas proyecciones y entenderán porque no profundice en mis comentarios. Desafortunadamente Venezuela seguirá siendo la vergüenza económica y social del hemisferio.

¿SERÁ VERDAD? Me cuentan que la familia que manejó a su antojo la Secretaria de Cultura durante la gestión de Pancho y que estaba protegida por Giovanny Villalobos, está terminando de emigrar en masa porque ya no soportan a Maduro y la crisis. Incluso están vendiendo los carros que se auto entregaron aprovechando los programas del gobierno de Maduro, por cierto, con los vehículos Chery. Ahora si les hiede el oficialismo. Claro, después que se llenaron se van.

