Yonaide Sánchez Ferrer: Diario El Impulso, una desaparición forzosa

Gisela Schlaffer, gerente de Finanzas, recuerda este proceso de declive como una vivencia angustiosa: “Los últimos años fueron muy duros por el control en la materia prima del periódico para la impresión, en manos del CEAM. Innumerables veces se solicitaron cotizaciones y no contestaban. Primero se hacía a través de Cadivi, por compra directa en Estados Unidos o Canadá, autorizaban el embarque, se pagaban los impuestos, y se cumplía todo el proceso. Así fue hasta 2012”.

“Luego aparece Maneiro -continúa Schlaffer- como único proveedor de papel, planchas y químicos, insumos que no se producen en el país. Con ellos no se tenía ninguna relación, el proceso era así: Se solicitaba presupuesto a un encargado del área de despacho a través de un mensaje de WhatsApp o correo electrónico. En muchas ocasiones no daban respuesta y en otras contestaban acerca de la disponibilidad de papel en formatos específicos. Generalmente estos formatos no le servían al diario”.

Cuando finalmente respondían, daban dos días para realizar el pago y enviar los soportes, luego despachaban sin seguridad de fecha y llamaban para avisar que el Transporte María Elena, que también era controlado por Maneiro, iba en camino. Se esperaba en el diario a que llegara a cualquier hora para descargar, y siempre las cantidades eran pequeñas. El inventario de papel se tenía en depósitos y se iba trasladando semanalmente lo necesario, como es habitual en condiciones normales de la operación. Pero lo que enviaba la Corporación Maneiro se quedaba de inmediato para su uso, pues era muy poco, por lo que no pudieron volver a tener papel guardado en depósitos.

“Los periódicos de la competencia o de otras ciudades tenían acceso al dólar oficial para todos sus insumos, mientras que a nosotros nos daban únicamente para suministro de papel y ningún otro insumo quedaba cubierto. Sin embargo, tuvimos apoyo de ciertos medios y nosotros a la vez apoyamos a otros de alguna manera. Hubo algunos medios que me dijeron: ¡Ese eres tú, que tienes problemas con tu línea editorial. Otros, preocupados, decían que si nos daban papel, no se los repondrían, y algunos nos llegaron a dar papel sin que nadie se enterara. Hubo cierta solidaridad, pero al final del día había en el ambiente cierta convicción de que lo que nos ocurría se debía a la incomodidad que causaba al gobierno nuestra línea editorial, como si fuese algo natural callar”, revela Carlos Eduardo Carmona. Pronto se evidenciaría que El Impulso no sería un caso aislado en el estado Lara.

Rindiendo el papel podían llegar a dos meses, pero debieron tomar otras medidas como bajar la circulación, reducir el tiraje, a consecuencia justamente de la falta de papel, la creciente restricción de efectivo y el aumento de la devolución de ejemplares.